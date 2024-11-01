edición general
13 meneos
253 clics
La nevada de Kamchatka generada por IA simboliza algo preocupante: ya no podemos fiarnos de ninguna imagen en internet

La nevada de Kamchatka generada por IA simboliza algo preocupante: ya no podemos fiarnos de ninguna imagen en internet  

En la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia se ha vivido un temporal de nieve histórico. El peor en décadas, con niveles de nieve que superan los dos metros en áreas. Se han compartido en redes imágenes insólitas, mucho más propias de una película distópica . Medios españoles como OndaCero u OKDiario han publicado imágenes y vídeos generados por IA. La avalancha de "periodismo ciudadano", contrasta aquí con el papel de los medios.

| etiquetas: internet , ia , fake news , medios desinformación
10 3 0 K 148 actualidad
10 comentarios
10 3 0 K 148 actualidad
Comentarios destacados:    
Tertuliano_equidistante #1 Tertuliano_equidistante
Me lo he tragado. Aquí un culpable.

Esto me hace reflexionar… cuando quieran meternos en la siguiente guerra lo van a tener extremadamente fácil para crear un relato paralelo a la realidad.
5 K 65
#4 Cuchifrito *
#1 Pues sí, también me he comido algunas y ahora pensándolo hasta me avergüenza no haberme dado cuenta. Obviamente la de la miniatura te hace saltar todas las alarmas, pero otras como la de edificios cubiertos hasta la mitad no me causaron el mismo efecto y a la que lo piensas un poco te das cuenta de que ese peso de nieve no se comportaría así.
1 K 17
#5 CarlosSanchezDiaz
#1 más cuando medios tradicionales las difunden sin ningún filtro, todo por la polémica , por la pasta al final de cuentas. La polémica vende y ellos está aquí para ganar pasta no para otra cosa. Han de ser los agregadores de noticias, "el periodismo ciudadano", reddit quien destape el pastel. Te cagas!
1 K 19
#6 unocualquierax *
#1 #3 #5
También es muy peligroso y grave el uso particular, privado, de este tipo de imágenes falsas, cada vez más perfectas, que pasan por reales con facilidad.
Difamaciones, chantajes... ; un ejemplo: que te muestren una imagen falsa tuya follando con otra y te amenacen: "Pagas (o haces lo te pidamos) o le enviamos esto a tu mujer". O que directamente lo envíen para hacerte daño. O cualquier otra barbaridad que pueda destrozarte la vida, o crearte problemas enormes.
Sí, hay que legislar y castigar muy duro a quién lo haga.
0 K 11
#7 Pitchford
#6 Este tipo de chantajes o difamaciones con fotos y videos falsos será muy dificil de evitar.. pero nadie creerá al final en ellos y perderán su poder.. Hasta podrá aducirse que es falso un video real que nos comprometa.. Es más grave que se incluyan sin advertirlo en medios públicos de información, donde esperamos encontrar información real..
0 K 15
#10 unocualquierax
#7
No estoy de acuerdo contigo en dos cosas. La primera : si son tan perfectas como están empezando a ser, sí se las creerán y harán mucho daño a la víctima de esa difamación o chantaje.
Y la segunda con la que tampoco estoy de acuerdo es que dices que es más grave si las incluyen los medios que si son particulares.
A mí me parece igual de grave si por ejemplo, envían una foto perfecta, falsa, a toda tu familia o a tus amigos o a tus jefes, y todo sin que tú te enteres absolutamente de nada, hasta que el daño ya esté hecho.
Lo único que cambia es el ámbito, si es en los medios, más amplio, si es particular más concreto.
Pero bueno, son opiniones, en lo que coincidimos es que daño seguro que habrá.
1 K 26
#3 Pitchford
A mí esa foto me pareció increíble, pero no llegué a pensar que podía ser generada por IA y sin avisarlo. Como no se legisle este tema y se obligue a avisar, las fotos perderán todo su valor.
1 K 26
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Que cabrones! Han pillado una foto de Burgos en mayo.
1 K 24
powernergia #2 powernergia
El articulo mezcla imágenes reales con otras que si que parecen falsas. No todas son falsas.
0 K 12
#8 sliana
No veo tal contraste. Durante la daba la sexta se ensaño con un youtuber que leyó un comentario sobre los muertos del centro comercial y dijo que lo podría decir cualquiera desde su cuarto. Al mismo tiempo estaba el Bastida diciendo que había hablado con los bomberos y le confirmaban que había cientos de muertos.
No existe contraste, es la misma mierda. Si acaso peor si tener que estudiar 4-5 años para obtener el título y acabar haciendo eso.
0 K 7

menéame