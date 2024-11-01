La nevada de Kamchatka generada por IA simboliza algo preocupante: ya no podemos fiarnos de ninguna imagen en internet  

En la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia se ha vivido un temporal de nieve histórico. El peor en décadas, con niveles de nieve que superan los dos metros en áreas. Se han compartido en redes imágenes insólitas, mucho más propias de una película distópica . Medios españoles como OndaCero u OKDiario han publicado imágenes y vídeos generados por IA. La avalancha de "periodismo ciudadano", contrasta aquí con el papel de los medios.
Esto me hace reflexionar… cuando quieran meternos en la siguiente guerra lo van a tener extremadamente fácil para crear un relato paralelo a la realidad.
También es muy peligroso y grave el uso particular, privado, de este tipo de imágenes falsas, cada vez más perfectas, que pasan por reales con facilidad.
Difamaciones, chantajes... ; un ejemplo: que te muestren una imagen falsa tuya follando con otra y te amenacen: "Pagas (o haces lo te pidamos) o le enviamos esto a tu mujer". O que directamente lo envíen para hacerte daño. O cualquier otra barbaridad que pueda destrozarte la vida, o crearte problemas enormes.
Sí, hay que legislar y castigar muy duro a quién lo haga.
No estoy de acuerdo contigo en dos cosas. La primera : si son tan perfectas como están empezando a ser, sí se las creerán y harán mucho daño a la víctima de esa difamación o chantaje.
Y la segunda con la que tampoco estoy de acuerdo es que dices que es más grave si las incluyen los medios que si son particulares.
A mí me parece igual de grave si por ejemplo, envían una foto perfecta, falsa, a toda tu familia o a tus amigos o a tus jefes, y todo sin que tú te enteres absolutamente de nada, hasta que el daño ya esté hecho.
Lo único que cambia es el ámbito, si es en los medios, más amplio, si es particular más concreto.
Pero bueno, son opiniones, en lo que coincidimos es que daño seguro que habrá.
No existe contraste, es la misma mierda. Si acaso peor si tener que estudiar 4-5 años para obtener el título y acabar haciendo eso.