Nuevo récord: China instala la primera turbina eólica marina de 20 megavatios del mundo [ENG]

China instala la primera turbina eólica marina de 20 megavatios del mundo. La turbina puede generar suficiente electricidad para abastecer a unos 44.000 hogares. Para superar estas duras condiciones, las tripulaciones utilizaron un enorme buque de instalación de última generación capaz de levantar 2.000 toneladas. Desde una perspectiva medioambiental, una sola turbina de esta escala puede sustituir unas 24.000 toneladas de carbón al año y evitar 64.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono.

azathothruna
Y creo que el zanahorio hace poco decia que no tenian :shit:
HeilHynkel
Propaganda china .. si ya desveló Trump que en China no tenían cosas de esas. xD xD

Veréis como pronto llegan los NATOntados a confirmarlo. :-D
Mustela
La foto del artículo (donde se ve el barco) es un poquiito rara...
borteixo
pero esta no es la que se les fue a la mierda?
www.hibridosyelectricos.com/energia/aerogenerador-eolico-mas-grande-mu
