Nuevo bulo del murciano condenado: "El Facuo tiene deudas judiciales"  

Tras pagarme la indemnización de 30.000 euros a la que le condenaron por inventar que soy c0cainóman0 y mientras sigue recaudando donaciones para hacer frente a alrededor de 20.000 euros de intereses y costas, el ultra Rául Alfonso Paredes continúa aumentando su colección de bulos sobre mí. Ahora dice que tengo deudas judiciales y que necesito con urgencia mucho dinero. Ya veremos cómo se defiende de las otras cuatro demandas judiciales que he tenido que ponerle hasta la fecha.
| etiquetas: facua , bulo , deudas , murciano endeudado
descerebradosseguidores sí que te compensa.
Si cobras x sale a cuenta si cobra y no. ¿Cuanto cobra?
Bravo por Rubén que consigue, al menos, que decir burradas de él no salga gratis (al menos a los odiadores de medio pelo que no tienen acceso a ningún "villarejo" para arreglarles el juicio de turno).
-…¿A una asociación de consumidores? ¿Eso qué tiene que ver con nada?
-Tú fíjate.
Están atacando como cabestros descerebrados al presidente de una asociación que puede defender a cualquier ciudadano de un abuso.
Es tan sumamente ridículo que no hay por donde cogerlo.
Luego se ofenden cuando se duda de su inteligencia
Es que no falla, tienes delante a un borrego que critíca a una asociación que defiende a los consumidores como FACUA y puedes estar seguro al 100% que se trata de un imbécil, por definición, no por insulto y probablemente un fachatieso.
Estamos en una época donde los estúpidos se jactan de serlo, es curioso.
Es la única explicación. Si no es por esto, desde luego es un completo subnormal, al que el odio le puede tanto que está en una realidad paralela.
Y entiendo que la reincidencia debe empezar a pasarle factura también.
Porque tiene que importarme una disputa personal? quien es el murciano? y por que es importante?
Que gravedad.
#26 Déjalo, déjalo que igual no hace ni gasto a la seguridad social.