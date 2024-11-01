edición general
170 meneos
345 clics
Nuevo bulo del murciano condenado: "El Facuo tiene deudas judiciales"

Nuevo bulo del murciano condenado: "El Facuo tiene deudas judiciales"  

Tras pagarme la indemnización de 30.000 euros a la que le condenaron por inventar que soy c0cainóman0 y mientras sigue recaudando donaciones para hacer frente a alrededor de 20.000 euros de intereses y costas, el ultra Rául Alfonso Paredes continúa aumentando su colección de bulos sobre mí. Ahora dice que tengo deudas judiciales y que necesito con urgencia mucho dinero. Ya veremos cómo se defiende de las otras cuatro demandas judiciales que he tenido que ponerle hasta la fecha.

| etiquetas: facua , bulo , deudas , murciano endeudado
86 84 2 K 374 actualidad
46 comentarios
86 84 2 K 374 actualidad
Comentarios destacados:            
Macadam #1 Macadam
Enhorabuena, Rubén, Este gañán y quienes le tienen ahí te están dejando un buen colchón para el futuro xD
19 K 193
#3 MagnumClarsen
Son tontos hasta decir basta, estos gañanes no aprenden?
10 K 91
Niessuh #14 Niessuh
#3 venia a decir lo mismo, yo es que alucino con el emperramiento de esta gente. Te meten 30.000 euros y sigues? alucinante
5 K 35
#23 A_Ramos
#14 Si cobras 60.000 por tus descerebrados seguidores sí que te compensa.
5 K 35
neo1999 #33 neo1999
#23 Exacto, les sale a cuenta delinquir.
0 K 10
#40 Tronchador. *
#23 #33 Es un condicional con cifras a lo loco...
Si cobras x sale a cuenta si cobra y no. ¿Cuanto cobra?
0 K 7
Nómada_sedentario #34 Nómada_sedentario
#14 el tonto y la linde
0 K 10
#37 MagnumClarsen
#14 Son los alconados, una mezcla entre el alcoyano y el empecinado xD
0 K 8
nemesisreptante #20 nemesisreptante
#3 no quiero no mirar la cantidad de imbeciles que siguen a este tío después de todas las sentencias que tiene en su contra
1 K 18
sadcruel #30 sadcruel *
#20 La friolera de "122K suscriptores", que un tanto por ciento seguro que le da pasta directamente por Patreon o similar :wall:.

Bravo por Rubén que consigue, al menos, que decir burradas de él no salga gratis (al menos a los odiadores de medio pelo que no tienen acceso a ningún "villarejo" para arreglarles el juicio de turno).
3 K 21
nemesisreptante #35 nemesisreptante
#30 qué palabra hay que usar para los seguidores de un tío que insulta a otro hasta el punto que el juez tiene que actuar? Deberían haberle cerrado las cuentas, la gente que le sigue es basura
0 K 10
#45 baronluigi
#3 Son malísimas personas, además de tontos.
0 K 10
#6 txepel
-Pistas para detectar a un extremocentrista: atacar gratuitamente a FACUA.
-…¿A una asociación de consumidores? ¿Eso qué tiene que ver con nada?
-Tú fíjate.
7 K 89
tul #11 tul *
#6 tiene que ver mucho, son la competencia a la ocu que es un nido de fachas estilo ausbanc que se dedican a sablear a las empresas para enriquecerse, la existencia de facua les jode el negocio porque estos si denuncian a las empresas que no cumplen con sus obligaciones.
4 K 61
Pablosky #43 Pablosky
#11 lo entendería si todos cobrasen de la OCU, pero es que lo hacen por gusto.

Están atacando como cabestros descerebrados al presidente de una asociación que puede defender a cualquier ciudadano de un abuso.

Es tan sumamente ridículo que no hay por donde cogerlo.

Luego se ofenden cuando se duda de su inteligencia xD
0 K 11
tul #46 tul
#43 eso es lo que quiere que piensen pero estos mierdas tienen apoyo economico del facherio y no me extrañaria que los de la ocu anden en el ajo
0 K 16
#2 Pivorexico
No le saldría más a cuenta afiliarse a Facua o apadrinar a Rubén ?
9 K 76
Alegremensajero #17 Alegremensajero
#2 Si seguro que los gilipollas que lo siguen le donarán la pasta. Si le hubiera dolido el bolsillo de verdad no seguiría, se habría quedado calladito y punto.
6 K 47
#42 alhambre
#17 si le siguen donando con el objetivo de financiar de nuevo el mismo delito, ¿es asociacion criminal de gañanes?
1 K 17
Olepoint #7 Olepoint
¡¡¡ Madre mía con los fachatiesos !!!

Es que no falla, tienes delante a un borrego que critíca a una asociación que defiende a los consumidores como FACUA y puedes estar seguro al 100% que se trata de un imbécil, por definición, no por insulto y probablemente un fachatieso.

Estamos en una época donde los estúpidos se jactan de serlo, es curioso.
7 K 61
O.OOЄ #24 O.OOЄ
Eso de que "El facuo tiene deudas judiciales" no es un bulo, es completamente cierto. Lo que pasa es que no las tiene como deudor, sino como acreedor.
3 K 39
Mltfrtk #16 Mltfrtk
El murciano este es un nazi subnormal, pero... ¿Y sus seguidores? xD xD xD
3 K 31
elgranpilaf #31 elgranpilaf
#16 subnormales y medio
5 K 40
#12 Eukherio
Este tipo de casos siempre me llevan a preguntarme si realmente esta gente tiene un plan o son capaces de palmar miles y miles de euros solo por cabezonería.
3 K 29
#5 gyllega
al proximo juicio tenia que ir con un ferrari y una pegatina que diga: "pagado gracias a los Toooontos"
2 K 28
devilinside #4 devilinside
En cualquier caso y aunque fuera verdad, el murciano este debería callarse y no seguir dando por saco, que es el consejo que yo le daría como abogado, que va a acabar pillando otra vez
2 K 22
#10 osids
#4 Es que no es verdad, pero palante como dice el ideólogo de todos estos, Rubén se va a poder jubilar cuando quiera
0 K 10
#44 alhambre
#4 igual en cada condena recauda 50.000, "30 para la multa, 20 para mí."
1 K 14
#38 Luiskelele
Joer que potra tiene el mamon. Ojalá tuviera un deficiente mental insultándome por redes para poder ordeñar económicamente xD
2 K 21
Nitros #27 Nitros
A base demandas ganadas, el Rubén este va a acabar siendo más rico que Elon Musk.
1 K 20
thalonius #15 thalonius
La única explicación lógica que le veo (si fuera una persona normal y no un completo retrasado) es que por cada condena que le ponen, el tío consigue recaudar mucho más de lo que le toca pagar, entonces como que quiere que le condenen a más y más, porque cada recaudación de crowdfounding le sale en positivo (paga la mutla y se queda un pico).

Es la única explicación. Si no es por esto, desde luego es un completo subnormal, al que el odio le puede tanto que está en una realidad paralela.

Y entiendo que la reincidencia debe empezar a pasarle factura también.
2 K 20
toshiro #28 toshiro
Acaba con él
0 K 10
Javi_Pina #41 Javi_Pina *
Es increíble. A ver si este hombre no puede pagar, no pasa nada, se le puede subastar la vivienda. Al menos dejará de difamar.
0 K 10
#39 pirat
Aunque no crea en la justicia española, sería lógico que después de una sentencia de este tipo, el acosador conllevara una aparejada de "alejamiento mediático" y verse obligado a dejarle en paz bajo la amenaza grave de reincidencia.
0 K 9
Andreham #19 Andreham
Esta gente dice estas cosas porque gana dinero, el problema lo tienen los que les dan el dinero.
0 K 8
#8 arreglenenlacemagico *
no se porque le insultan tanto aunque viendo su canal de YT que tiene todo menos informacion para el consumidor me imagino que le gusta el salseo politico por internet estos no eran los de las tablets pochas por ser socio? es que me importa un rabano la verdad solo tengo curiosidad porque hace tanto y sale tanto en cosas que poco tienen que ver con los consumidores xD O acaso facua , que tiene de distinto de otra organizaciones de consumidores aparte de la OCU que ya se la diferencia.
Porque tiene que importarme una disputa personal? quien es el murciano? y por que es importante?
13 K -84
#9 Pixmac *
#8 No te has molestado mucho en informarte antes de criticar. Ese canal es de Rubén Sánchez, debiendo ir a www.youtube.com/@facua para información sobre fraudes u otras informaciones que FACUA quiera dar a conocer.
9 K 87
Mltfrtk #18 Mltfrtk
#13 Cuenta con 48 comentarios haciendo el ridículo.
5 K 83
#21 Fry
#13 ¿Qué problema ves exactamente en "decir su ideología política" y en qué exactamente crees que afecta eso a cómo defiende (o deja de defender) los derechos de los consumidores? Sé preciso.
2 K 38
Tx4 #22 Tx4
#13 Aquí uno que ha donado!!! :take: :-D
6 K 70
elGude #25 elGude *
#13 oh dios, alguien con ideología montando una asociación para defender al consumidor.

Que gravedad.
6 K 80
PasaPollo #26 PasaPollo
#13 Tranquilo, home, que te va a dar un parraque.
2 K 43
yende #32 yende
#13 Pardiez. Yo un día me lo encontré fornicando con gallinas mientras bebía sangre de jovenes efebos no desflorados por druidas post-paganos. Habrase visto!!!

#26 Déjalo, déjalo que igual no hace ni gasto a la seguridad social.
0 K 10
#29 Hoypuedeserungrandia
#13 Este es el Murciano pero con otra cuenta , de otro modo no hay forma de entender su comentario. Hala, a pastar.
1 K 18
SeñorPresunciones #36 SeñorPresunciones
#13 ¿En serio te has hecho otra cuenta solo para esto?
1 K 23

menéame