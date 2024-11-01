Nuevo bulo del murciano condenado: "El Facuo tiene deudas judiciales"  

Tras pagarme la indemnización de 30.000 euros a la que le condenaron por inventar que soy c0cainóman0 y mientras sigue recaudando donaciones para hacer frente a alrededor de 20.000 euros de intereses y costas, el ultra Rául Alfonso Paredes continúa aumentando su colección de bulos sobre mí. Ahora dice que tengo deudas judiciales y que necesito con urgencia mucho dinero. Ya veremos cómo se defiende de las otras cuatro demandas judiciales que he tenido que ponerle hasta la fecha.