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«Nos olvidamos de ser humanos»: Manifestantes contra la guerra se congregan en Tel Aviv

«Nos olvidamos de ser humanos»: Manifestantes contra la guerra se congregan en Tel Aviv

Activistas israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para protestar contra la guerra con Irán. "Hemos olvidado ser humanos", dijo un manifestante, mientras que otro acusó al gobierno de intensificar el conflicto y añadió: "Creo que nuestro gobierno es un grupo de monstruos".

| etiquetas: geoestrategia , guerra , derechos , información , manifestación
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
japal #3 japal
Ahora que les empiezan a caer los misiles en su cabeza vienen ha hablar de humanidad. Han estado decadas masacrando al pueblo palestino y nadie ha abierto la boca y ahora vienen con estas , VAYANSE A LA MIERDA.
12 K 151
#7 Onaj
#3 Creo que te estás equivocando. Manifestaciones contra la invasión en Gaza siempre han habido en Israel.

www.rtve.es/noticias/20250809/miles-israelies-salen-calles-telaviv-ped

Que sean una minoría no quieren decir que no existan.
13 K 163
alehopio #4 alehopio
Mientras tanto, en las últimas horas han circulado en redes sociales vídeos que muestran largas colas de vehículos en carreteras israelíes, con mensajes que afirman que se trata de ciudadanos abandonando Tel Aviv y otras ciudades ante una escalada inminente con Irán que los dejaría sin luz y sin agua.

Las imágenes más compartidas muestran atascos en la Autopista Ayalon (carretera 20), que atraviesa Tel Aviv, así como en la carretera 1 hacia Jerusalén y en la carretera 4 hacia el sur.

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3 K 58
#11 tpm1
#4 No hay que tragarse todo lo que te cuentan, que ya somos mayorcitos. No se tarda nada en ir a la fuente original y ver que esas imágenes son del Líbano:

www.tiktok.com/@kemal.kndmr/video/7620131068225621268
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XtrMnIO #8 XtrMnIO
La colonia de Israel se asienta en la premisa del robo de tierras y asesinatos de sus dueños.

Lo mejor que pueden hacer es recuperar sus pasaportes e irse a sus países de origen y dejar esa tierra a sus dueños.
3 K 47
#1 dsj
Bueno no soy el único que piensa que los sionistas han dejado de poder considerarse humanos
3 K 43
elgranpilaf #2 elgranpilaf *
#1 Sí son peores que los animales. Los animales por lo menos matan porque tienen que comer
1 K 24
#5 woke
somos muchos
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security_incident #6 security_incident
Fuego purificador
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#9 veratus_62d669b4227f8
Afortunadamente no todos los judios son sionistas ni todos los israelies lo son. Supongo que entre ellos habrá gente decente, gente que este en contra de los genocidios y las matanzas que sus gobiernos cometen y la mayoria de sus conciudadanos apoyan, esta bien que alcen su voz y se muestren en contra de lo que está ocurriendo, no les demonizemos por ello.
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#10 sliana
Tarde, mal.
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menéame