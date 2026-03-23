«Nos olvidamos de ser humanos»: Manifestantes contra la guerra se congregan en Tel Aviv

Activistas israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para protestar contra la guerra con Irán. "Hemos olvidado ser humanos", dijo un manifestante, mientras que otro acusó al gobierno de intensificar el conflicto y añadió: "Creo que nuestro gobierno es un grupo de monstruos".
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www.rtve.es/noticias/20250809/miles-israelies-salen-calles-telaviv-ped
Que sean una minoría no quieren decir que no existan.
Las imágenes más compartidas muestran atascos en la Autopista Ayalon (carretera 20), que atraviesa Tel Aviv, así como en la carretera 1 hacia Jerusalén y en la carretera 4 hacia el sur.
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Lo mejor que pueden hacer es recuperar sus pasaportes e irse a sus países de origen y dejar esa tierra a sus dueños.