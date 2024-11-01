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Ni 24 horas ha tardado Vox en volver a protagonizar una escena en el Congreso
El diputado Francisco José Alcaraz se refiere a los diputados como 'señorías' pero diferencia a la diputada Martina Velarde, a la que llama 'comunista de Podemos'.
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Metabarón
Llamándola comunista pretendía insultarla?
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#2
SeñorPeabody
#1
Exacto. No insulta quien quiere sino quien puede...
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#3
EvilPreacher
#1
Han terminado por creerse su propia propaganda.
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Skiner
#1
Cuando no tienes nada que aportar sólo puedes hacer patochadas cada día desesperadas esperando que hablen de ti.
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#4
xyria
Están desquiciados, van a calzón quitado, a veces, dan miedo.
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#5
Harkon
Ellos apuntan, y esperan que otros disparen.
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