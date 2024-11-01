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Ni 24 horas ha tardado Vox en volver a protagonizar una escena en el Congreso

Ni 24 horas ha tardado Vox en volver a protagonizar una escena en el Congreso

El diputado Francisco José Alcaraz se refiere a los diputados como 'señorías' pero diferencia a la diputada Martina Velarde, a la que llama 'comunista de Podemos'.

| etiquetas: vox , congreso
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6 comentarios
12 2 0 K 291 actualidad
Metabarón #1 Metabarón
Llamándola comunista pretendía insultarla?
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SeñorPeabody #2 SeñorPeabody
#1 Exacto. No insulta quien quiere sino quien puede...
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EvilPreacher #3 EvilPreacher
#1 Han terminado por creerse su propia propaganda.
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Skiner #6 Skiner
#1 Cuando no tienes nada que aportar sólo puedes hacer patochadas cada día desesperadas esperando que hablen de ti. :wall:
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xyria #4 xyria
Están desquiciados, van a calzón quitado, a veces, dan miedo.
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Harkon #5 Harkon
Ellos apuntan, y esperan que otros disparen.
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menéame