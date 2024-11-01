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Netanyahu dice que Europa tiene ‘mucho que aprender’ de Israel sobre ‘el bien y el mal’ (EN)
El primer ministro israelí acusa a Europa de "profunda debilidad moral" y de olvidar la distinción entre el bien y el mal.
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netanyahu
,
sionismo
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israel
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#1
Tkachenko
Puto psicópata
xcancel.com/JulianMaciasT/status/2044105975611744296?s=20
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#10
totxo
*
#1
me hace mucha gracia el post que dice que Netanyahu se ha vuelto loco.... Como si alguna vez esuvo cuerdo
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#12
frankiegth
*
#1
. Voto SPAM. No es nada personal.
#2
. Por eso mismo la voto SPAM, no aporta nada más que "ruido".
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#14
Tkachenko
#12
es un socio de la UE, para que veamos como está el tema (y encima nos amenaza)
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#19
frankiegth
*
#14
. Con este tipo de noticias siempre me veo en la encrucijada entre la necesaria denuncia social y la emponzoñada propaganda de facto.
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#21
Tkachenko
*
#19
crees que es propaganda sionazi exponer lo que esta rata nos hecha en cara??
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#22
frankiegth
*
#21
. No, propaganda sionazi es lo que sale de boca de este impresentable. No es nada personal, suelo menear todos tus envios, pero este en concreto me parece hacerle un favor al sionazi llevando su voz a portada. Sin duda en otros medios se harán eco, aquí a este elemento lo tenemos ya más que calado.
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K
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#17
mikhailkalinin
#1
Pues si, pero no es el único. Yo promuevo no tomar partido por psicópatas, pero tu tienes tu psicópata favorito, y además estás haciendo campaña para que sea el psicópata oficial para la izquierda española. Consiguiendo de esa manera beneficiar a los psicópatas contra los que luchas.
Lo cual es muy sospechoso
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10
#3
Celsar
Tiene razón, Europa debería luchar activamente contra Israel y sus lacayos que son el mal encarnado y no lo hace.
7
K
99
#2
reithor
Irrelevante lo que diga un genocida.
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#13
laruladelnorte
Ha sido el mejor maestro para enseñar al mundo lo que es la maldad,nadie como él puede ser más monstruoso,sanguinario y maldecido por todo aquel con un mínimo de humanidad.
2
K
45
#6
Gry
Que alguien le pregunte si considera bueno matar niños y bombardear hospitales y escuelas.
1
K
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#5
Mauro_Nacho
Netanyahu ha convertido a Israel en un país paria. Un Estado paria es una nación considerada marginada por la comunidad internacional debido a comportamientos que violan normas internacionales.
1
K
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#7
ur_quan_master
Habremis de ver a este personaje igual que Mussolini. Al tiempo.
1
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#8
Grahml
Aquí el "bien" del que Europa debe aprender.
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K
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#18
Leclercia_adecarboxylata
Netanyahu, mejor que no sigas por ahí, porque el bien es que tengas 6 dedos.
0
K
20
#16
Laro__
*
Pero ¿qué vamos a aprender en Europa de un país que es más joven que mi abuela? Si en 1240 un español ya os estaba redactando libros... 'amos... no me jodas...
0
K
13
#20
marcotolo
europa deberia implementar la pena de muerte selectiva hacia israelies,
como hacen ellos con los palestinos
0
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12
#11
DayOfTheTentacle
Hitler dice que Europa tiene ‘mucho que aprender’ de Alemania sobre ‘el bien y el mal’
Así suena...
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#15
Imag0
Hombre en lo del "mal" pueden dar jodidas masterclass con los nazis tomando apuntes en la primera fila.
0
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11
#4
devilinside
La hostia puta. Y lo dirá en serio el hijoputa
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K
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#9
Alcalino
*
#4
Los nazis creían
de verdad
que los judíos eran el mal, por eso hicieron lo que hicieron.
Es de primero de Goebbels el deshumanizar al adversario para que la acción de destruirlo pueda ser vista como algo bueno.
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K
47
#23
devilinside
#9
Al final se ha cerrado el círculo
1
K
26
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
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xcancel.com/JulianMaciasT/status/2044105975611744296?s=20
#2. Por eso mismo la voto SPAM, no aporta nada más que "ruido".
Lo cual es muy sospechoso
como hacen ellos con los palestinos
Así suena...
Es de primero de Goebbels el deshumanizar al adversario para que la acción de destruirlo pueda ser vista como algo bueno.