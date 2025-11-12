Musk a Von der Leyen: "El líder de la UE debería ser elegido por los ciudadanos"

"El líder de la UE debería ser elegido por los ciudadanos de la UE, no designado por un comité: si la democracia es la base de la libertad, ¿acaso su cargo como líder de la UE no debería ser elegido directamente por el pueblo?", escribió Elon Musk en X, dirigiéndose a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la presentación del escudo europeo de la democracia para defender la democracia de la desinformación, una de las iniciativas emblemáticas del nuevo mandato de Von der Leyen.