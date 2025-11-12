Musk a Von der Leyen: "El líder de la UE debería ser elegido por los ciudadanos"

"El líder de la UE debería ser elegido por los ciudadanos de la UE, no designado por un comité: si la democracia es la base de la libertad, ¿acaso su cargo como líder de la UE no debería ser elegido directamente por el pueblo?", escribió Elon Musk en X, dirigiéndose a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la presentación del escudo europeo de la democracia para defender la democracia de la desinformación, una de las iniciativas emblemáticas del nuevo mandato de Von der Leyen.
También es elección indirecta
En concreto, todos sabíamos que si el PP Europea resultaba el partido más votado, pues Von der Leyen repetiría como presidenta de la Comisión. Era la candidata de dicho partido
Vamos, que elegir, si que elegimos entre los candidatos, aunque el voto no sea directo.
Y a los alcaldes...
Y a los presidentes de las Diputciones...
No elegimos directamente a NADIE
su porqueroel puerco de Musk
Pues eso. Una conversación estúpida y retorcida hacia su campo desde el minuto cero. Cómo buen fascista de mierda que es, siempre truncando los "debates" generados por sí mismo.
Ya es peligroso con los medios escorados a un lado claramente. Pero que ya lo aconseje alguien como si le hubieran preguntado su opinion , en un pais que esta a punto de desintegrarse, poco hay que imitar.
Desde una sociedad que poco tiene que aconsejar sobre nada. Encima mientra apoyan un genocidio y permiten propaganda genocida, ese es el nivel.
Aparte esta el factor que una eleccion en las condiciones actuales solo acentuaria logicamente la eleccion que marcan esos agentes externos.
No seria una votacion a lo contrario , por eso viene de Musk.