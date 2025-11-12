edición general
11 meneos
14 clics
Musk a Von der Leyen: "El líder de la UE debería ser elegido por los ciudadanos"

Musk a Von der Leyen: "El líder de la UE debería ser elegido por los ciudadanos"

"El líder de la UE debería ser elegido por los ciudadanos de la UE, no designado por un comité: si la democracia es la base de la libertad, ¿acaso su cargo como líder de la UE no debería ser elegido directamente por el pueblo?", escribió Elon Musk en X, dirigiéndose a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la presentación del escudo europeo de la democracia para defender la democracia de la desinformación, una de las iniciativas emblemáticas del nuevo mandato de Von der Leyen.

| etiquetas: elon musk , von der leyen , líder , ue , europa
9 2 4 K 106 actualidad
28 comentarios
9 2 4 K 106 actualidad
Comentarios destacados:        
#5 Pues en España tampoco elegimos directamente al presidente del gobierno.

También es elección indirecta
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues en España tampoco elegimos directamente al presidente del gobierno.

También es elección indirecta
9 K 126
angelitoMagno #12 angelitoMagno *
#5 Elección indirecta, pero sabiendo que candidato saldría de ganar cada una de las listas.

En concreto, todos sabíamos que si el PP Europea resultaba el partido más votado, pues Von der Leyen repetiría como presidenta de la Comisión. Era la candidata de dicho partido

Vamos, que elegir, si que elegimos entre los candidatos, aunque el voto no sea directo.
4 K 66
Feindesland #14 Feindesland
#5 Y a los presidentes de las CCAA
Y a los alcaldes...
Y a los presidentes de las Diputciones...


No elegimos directamente a NADIE
2 K 48
NATOstrófico #15 NATOstrófico
#5 Es muy diferente. No puedes comparar ambos casos. A la nazi pusieron los jefes de los estados miembros
0 K 10
Apotropeo #17 Apotropeo
#5 más indirecta es la elección del jefe del estado, que es por gracia divina
1 K 21
#18 El_dinero_no_es_de_nadie
#17 Así nos ahorramos elegir a un Trump
0 K 19
Mala #26 Mala
#5 Es más, Sanchez llegó al Gobierno, en 2018, sin ser ni Diputado ni Senador.
0 K 11
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#6 ojo, que este tío sabemos a quien apoya normalmente… aunque diga esto, seguro que tiene la cartera preparada para hacer un bukkake de dinero al más fascista del europarlamento
5 K 71
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#8 Pero la verdad es la verdad, dígala el rey Agamenón o su porquero el puerco de Musk
1 K 23
Supercinexin #22 Supercinexin
#16 Es que es una "verdad" con demasiados matices como para hacer caso a éste soplapollas. Más o menos como si dijera ahora mismo: "las vacunas duelen, cuando te las pinchan". También es verdad, dígala Agamenón o el cretino éste. ¿Tiene importancia que duelan cuando te las pinchan, es esa su principal característica a tener en cuenta, son malas, dañinas para el cuerpo?

Pues eso. Una conversación estúpida y retorcida hacia su campo desde el minuto cero. Cómo buen fascista de mierda que es, siempre truncando los "debates" generados por sí mismo.
2 K 29
shinjikari #23 shinjikari
#22 Gracias. Ya iba faltando un comentario cabal.
0 K 10
#25 parladoiro
#16 Por el poder que tiene respecto a las instituciones prefieres votar por el juez que va por España al tribunal europeo que el presidente de la Comisión Europea, que podría hacerse rotatorio como el del consejo de la unión europea y como era antes el consejo europeo.
0 K 10
#19 parladoiro
#8 el problema no es a quién apoya, es que es un cargo con poderes limitadisimos por el parlamento. Si se decide por votación popular es para darle bastantes más poderes al cargo, y menos bolsillos para recibir cabildeo.
0 K 10
Gry #27 Gry
#8 Es más fácil comprar unas elecciones presidenciales europeas que comprar 27. :hug:
0 K 15
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#6 Tiene razón en este asunto, por muy mal que me caiga no dice algo con lo que yo estaría en contra. Un presidente de la UE elegido por los votantes es algo deseable. Pero es algo de lo que carecemos en España. Siempre hay un intermediario, congresistas, diputados o concejales.
4 K 63
ur_quan_master #24 ur_quan_master
#11 te respondo lo mismo que pone #10 muy acertadamente.
0 K 11
JackNorte #1 JackNorte
Lecciones de Musk alguien de ultra derecha, desde una red capaz de manipular elecciones claro que eso seria lo ideal para el y para sus negocios. Pero en las condiciones actuales que las redes son usadas para proganda y bulos para decantar elecciones. Es peligroso.
Ya es peligroso con los medios escorados a un lado claramente. Pero que ya lo aconseje alguien como si le hubieran preguntado su opinion , en un pais que esta a punto de desintegrarse, poco hay que imitar.
4 K 61
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#1 Pues en este caso y viendo la mierda clasista y traidora a Europa que copa la comisión Europea no puedo por menos que dar la razón a Musk.
2 K 33
JackNorte #11 JackNorte
#6 Que algo este mal, no significa que el que lo hace peor sea el que tenga la mejor solucion, menos si es parte interesada, menos cuando su unico interes es personal. Aconsejando a un conjunto de sociedades que pueden hacerlo mal o peor pero buscan el bien comun.
Desde una sociedad que poco tiene que aconsejar sobre nada. Encima mientra apoyan un genocidio y permiten propaganda genocida, ese es el nivel.
Aparte esta el factor que una eleccion en las condiciones actuales solo acentuaria logicamente la eleccion que marcan esos agentes externos.
No seria una votacion a lo contrario , por eso viene de Musk. xD
1 K 22
Duke00 #13 Duke00
¿Y quién lo eligió a el para haber estado en el gobierno? Si el puesto público en el que estuvo hasta que lo echaron lo había comprado.
3 K 56
#2 Leon_Bocanegra
Y elegirían a Arrimadas!
2 K 40
Supercinexin #4 Supercinexin
Éste imbécil no sabe nada de nada y se esfuerza en demostrar lo cretino e ignorante que es. Irrelevante cada vez que da su opinión en cualquier cosa, en el tema que sea.
1 K 24
#3 Einwanderer
Es algo discutible, pero este idiota no es Europeo y debería ir a llenar de mierda su puta casa, no la de otros.
3 K 21
suppiluliuma #21 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: en MNM no se lee a Juan Linz.
1 K 20
#28 Tensk
El día que se entere de que al presidente de USA no lo eligen los ciudadanos, lo flipa.
0 K 11
kastanedowski #7 kastanedowski
Razon no le falta...
0 K 10
#20 okeil
También elegimos entre muchas opciones, lo que da mayor pluralidad. Elegir sólo entre dos opciones es menos democrático en mi opinión.
0 K 10

menéame