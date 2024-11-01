edición general
Los multimillonarios acumularon una riqueza récord de 2,2 billones de dólares en 2025

Solo ocho multimillonarios acumularon una cuarta parte de las ganancias, liderados por Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison y Larry Page.

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos no como TRABAJADORES sino como CONSUMIDORES

QUEJANDONOS de sus PRODUCTOS Y SERVICIOS en REDES SOCIALES para hundirles LA DEMANDA
#6 perej
#2 supongo que es sarcasmo, pero le falta algo a tu comentario, para distinguirlo de quien podría llegar a decir esa simpleria en serio.
#16 DatosOMientes *
#14 ¿Los servicios de Google no aportan nada?
Lo que sí es pobre es tu pensamiento crítico. Debe haber algún rico de pensamiento crítico que te lo ha robado.
#7 perej
Es una gran noticia de la que deberiamos congratularnos todos, ¡cuanto más ricos sean, más migas nos caerán de sus banquetes!
#17 mancebador
#14 ¿Amazon no aporta nada a sus clientes? ¿Tesla no aporta nada a sus clientes? ¿Oracle no aporta nada a sus clientes?
#3 HangTheRich
Faltan guillotinas
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Traduzco: Los multimillonarios robaron a los pobres 2'2 billones de dolares
#4 DatosOMientes
#1 Mentira.
#9 perej *
#4 explícate, o es dinero "nuevo", que se ha creado de la nada, o lo tenía antes otra gente.
#11 DatosOMientes
#9 Cuando compras un café en un bar, ¿te ha robado alguien? Ese bar ahora tiene un dinero que antes lo tenía otra gente.
#14 perej
#11 el del bar curra y hay un intercambio de dinero-servicio.
El rico gana dinero porque tiene dinero, no porque aporte nada.
Tu comparación es muy pobre.
#15 mancebador *
#9 No es "dinero" nuevo es riqueza financiera nueva y no, la economía no es un juego de suma cero. Por lo que lo que dice de que se lo han robado a los pobres es simplemente mentira.

C/C #12
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#8 #4 si el dinero en un planeta cerrado es la medida de los recursos esto significa que más recursos son asignados a menos gente, con lo que la desigualdad y el nivel de vida de la mayoría se recorta.

Es un hecho:en Occidente se recorta el estado de bienestar para que los ricos sean más ricos.
#13 DatosOMientes
#12 Eso sería cierto si el dinero fuera estático y no se generase más. Dado que la premisa es falsa, la conclusión también.
Enero2025 #8 Enero2025
Envío que apela a la envidia del meneante medio.
Menos pedir que se les quite el dinero a los ricos y mas ponerse a trabajar…
#10 perej
#8 claro, porque es evidente que el meneante medio no pega golpe, y que nones rico por pura vagancia.
