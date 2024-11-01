·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7526
clics
MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido
7731
clics
El ABC ya decía en 1983 que las pensiones estaban en peligro
4982
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
5692
clics
Así son las campañas de extorsión contra pequeñas empresas españolas en Google Maps: “Pueden hundirte el negocio”
4158
clics
Los 13 perseguidos de la Lotería en Villamanín rompen su 'pacto de silencio': "Estamos aterrados; nos dicen que iremos a la cárcel"
más votadas
288
Julian Assange 2001: la guerra es el resultado de las mentiras de los medios de comunicación
365
2025: El año en que la medicina ha dado un salto histórico contra el Alzheimer, el cáncer y la ELA
531
La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia
211
Resumen anual 2025. Trabajadores muertos, 714
327
La mayor aberración urbanística de España sigue ahí 20 años después: la historia interminable del Algarrobico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
20
clics
Los multimillonarios acumularon una riqueza récord de 2,2 billones de dólares en 2025
Solo ocho multimillonarios acumularon una cuarta parte de las ganancias, liderados por Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison y Larry Page.
|
etiquetas
:
riqueza
,
billonarios
18
3
0
K
166
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
3
0
K
166
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos no como TRABAJADORES sino como CONSUMIDORES
QUEJANDONOS de sus PRODUCTOS Y SERVICIOS en REDES SOCIALES para hundirles LA DEMANDA
0
K
20
#6
perej
#2
supongo que es sarcasmo, pero le falta algo a tu comentario, para distinguirlo de quien podría llegar a decir esa simpleria en serio.
0
K
10
#16
DatosOMientes
*
#14
¿Los servicios de Google no aportan nada?
Lo que sí es pobre es tu pensamiento crítico. Debe haber algún rico de pensamiento crítico que te lo ha robado.
1
K
14
#7
perej
Es una gran noticia de la que deberiamos congratularnos todos, ¡cuanto más ricos sean, más migas nos caerán de sus banquetes!
0
K
10
#17
mancebador
#14
¿Amazon no aporta nada a sus clientes? ¿Tesla no aporta nada a sus clientes? ¿Oracle no aporta nada a sus clientes?
0
K
10
#3
HangTheRich
Faltan guillotinas
0
K
8
#1
NPCMeneaMePersigue
Traduzco: Los multimillonarios robaron a los pobres 2'2 billones de dolares
3
K
8
#4
DatosOMientes
#1
Mentira.
3
K
10
#9
perej
*
#4
explícate, o es dinero "nuevo", que se ha creado de la nada, o lo tenía antes otra gente.
1
K
27
#11
DatosOMientes
#9
Cuando compras un café en un bar, ¿te ha robado alguien? Ese bar ahora tiene un dinero que antes lo tenía otra gente.
1
K
14
#14
perej
#11
el del bar curra y hay un intercambio de dinero-servicio.
El rico gana dinero porque tiene dinero, no porque aporte nada.
Tu comparación es muy pobre.
0
K
10
#15
mancebador
*
#9
No es "dinero" nuevo es riqueza financiera nueva y no, la economía no es un juego de suma cero. Por lo que lo que dice de que se lo han robado a los pobres es simplemente mentira.
C/C
#12
1
K
20
#12
ur_quan_master
#8
#4
si el dinero en un planeta cerrado es la medida de los recursos esto significa que más recursos son asignados a menos gente, con lo que la desigualdad y el nivel de vida de la mayoría se recorta.
Es un hecho:en Occidente se recorta el estado de bienestar para que los ricos sean más ricos.
1
K
28
#13
DatosOMientes
#12
Eso sería cierto si el dinero fuera estático y no se generase más. Dado que la premisa es falsa, la conclusión también.
0
K
10
#5
cocococo
youtu.be/TQEoWQ1pPtA?list=RDTQEoWQ1pPtA
0
K
7
#8
Enero2025
Envío que apela a la envidia del meneante medio.
Menos pedir que se les quite el dinero a los ricos y mas ponerse a trabajar…
0
K
7
#10
perej
#8
claro, porque es evidente que el meneante medio no pega golpe, y que nones rico por pura vagancia.
0
K
10
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
QUEJANDONOS de sus PRODUCTOS Y SERVICIOS en REDES SOCIALES para hundirles LA DEMANDA
Lo que sí es pobre es tu pensamiento crítico. Debe haber algún rico de pensamiento crítico que te lo ha robado.
El rico gana dinero porque tiene dinero, no porque aporte nada.
Tu comparación es muy pobre.
C/C #12
Es un hecho:en Occidente se recorta el estado de bienestar para que los ricos sean más ricos.
Menos pedir que se les quite el dinero a los ricos y mas ponerse a trabajar…