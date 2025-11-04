Muere Dick Cheney, vicepresidente de George Bush a los 84 años

Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la América moderna y principal arquitecto de la “guerra contra el terrorismo”, quien ayudó a llevar al país a la desafortunada guerra de Irak basada en suposiciones erróneas. El 46.º vicepresidente, fue durante décadas una figura dominante y polarizadora en Washington. Sin embargo, en sus últimos años, Cheney, aún conservador de línea dura fue en gran medida marginado por su partido debido a sus duras críticas a Donald Trump, a quien calificó de cobarde y como la mayor amenaza para USA.
El promotor espionaje masivo de la NSA, permitiendo interceptar comunicaciones de ciudadanos estadounidenses sin autorización judicial.
Y el introductor de los "enhanced interrogation techniques” en la CIA. También conocidos como tortura.
Gran persona. Una pena.
And your death will come soon
I'll follow your casket
By the pale afternoon
And I'll watch while you're lowered
Down to your deathbed
And I'll stand over your grave
'Til I'm sure that you're dead
'Master of war' - Bob Dylan
Luego ha sido muy muy critico con Trump pero sin éxito.