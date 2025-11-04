edición general
Muere Dick Cheney, vicepresidente de George Bush a los 84 años

Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la América moderna y principal arquitecto de la “guerra contra el terrorismo”, quien ayudó a llevar al país a la desafortunada guerra de Irak basada en suposiciones erróneas. El 46.º vicepresidente, fue durante décadas una figura dominante y polarizadora en Washington. Sin embargo, en sus últimos años, Cheney, aún conservador de línea dura fue en gran medida marginado por su partido debido a sus duras críticas a Donald Trump, a quien calificó de cobarde y como la mayor amenaza para USA.

Amperobonus #3 Amperobonus
¡Leña para el infierno! :-D
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Imaginar como es el nivel del actual partido al que pertenecía que habia pasado a ser un RINO dentro del partido republicano porque según los MAGA encabezados por Trump, es blando, como su hija Liz Cheney abiertamente en contra de Trump y que le ha costado ser apartada
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#6 Lo que viene siendo "ser un hijoputa pero no un imbécil integral", que lo único bueno que se pueda decir de él es que "se posicionó en contra de Trump".
#1 porcogrosso
Un Hijo de la Gran Puta menos.
#13 Economicus *
Anda, uno de los principales promotores de la invasión de Irak en 2003, afirmando que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva....

El promotor espionaje masivo de la NSA, permitiendo interceptar comunicaciones de ciudadanos estadounidenses sin autorización judicial.

Y el introductor de los "enhanced interrogation techniques” en la CIA. También conocidos como tortura.

Gran persona. Una pena.
Sandman #12 Sandman
And I hope that you die
And your death will come soon
I'll follow your casket
By the pale afternoon
And I'll watch while you're lowered
Down to your deathbed
And I'll stand over your grave
'Til I'm sure that you're dead

'Master of war' - Bob Dylan
cocolisto #10 cocolisto
Lo que ha tardado el hijo de fruta.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Mala hierba ... también muere, aunque tarde.
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
Ya ni con viagra remonta!
Catacroc #2 Catacroc
Otro que se muere en la cama.
Kamillerix #14 Kamillerix
Tarde... pero le llegó el San Martín {0x1f416}
madeagle #9 madeagle
Tanta paz lleve...
Tarod #7 Tarod *
Para sus votantes fue un buen VP. Consistente, duro y con mucho poder. (su jefe George era bastante cantamañanas)

Luego ha sido muy muy critico con Trump pero sin éxito.
#15 Leon_Bocanegra
El infierno es hoy un lugar peor.
The_real_deal #8 The_real_deal
ya era hora
#17 Hoypuedeserungrandia
No creo que a este tipo le dejen entrar en el infierno , los que estén por allí parecerán monaguillos al lado de este personaje.
Pejeta #18 Pejeta
Que el infierno que creo en la tierra lo devore y no lo devuelva nunca.
rrubior #11 rrubior
Recomiendo la película "Vice" (2018) que trata sobre él.
