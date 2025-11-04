Muere Dick Cheney, vicepresidente de George Bush a los 84 años

Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la América moderna y principal arquitecto de la “guerra contra el terrorismo”, quien ayudó a llevar al país a la desafortunada guerra de Irak basada en suposiciones erróneas. El 46.º vicepresidente, fue durante décadas una figura dominante y polarizadora en Washington. Sin embargo, en sus últimos años, Cheney, aún conservador de línea dura fue en gran medida marginado por su partido debido a sus duras críticas a Donald Trump, a quien calificó de cobarde y como la mayor amenaza para USA.