Mónica González Álvarez, tertuliana en 'Mañaneros 360' de La 1: “Las ruedas de los trenes no son cilíndricas, son una especie de cuadrado"  

En el programa de Javier Ruiz, la periodista y escritora Mónica González Álvarez intentó explicar el descarrilamiento de Adamuz con una afirmación que ha dejado a ingenieros, ferroviarios y espectadores entre la risa y el estupor: “Las ruedas de los trenes no son cilíndricas, son una especie de cuadrado que se encaja”
Me pregunto sinceramente cuántos km de vía ferroviaría se podrían mantener con el sueldo de estos opinadores.
1 milímetro ya me parece mejor inversión.
Imagino que la pobre lo que pretendía decir es que de la sección de la rueda resulta una superficie rectangular ("como un cuadrado" que dice ella), en contraposición con (probablemente) la idea de algunos de que la sección de la rueda podría tener una superficie con base curva, como los neumáticos hinchados de un automóvil cuando estos no están tocando el suelo).
No seamos cabrones, y pensemos que hablar en público es complicado, y a veces pues cuesta expresarse de la forma más correcta.
En fin.
Y menos mal que lo he visto, porque sino, la curiosidad me habría hecho pinchar en es diario. Y luego a ver quién desinfecta mi portatil
No son redondas.
Son cónicas.
Es sensacionalismo de libro.
Está mañana al oírlo he flipado, claro que no le he dado más vueltas pensando que se había liado. Ahora que la chusma de derechas va a saco contra ella y la gente está explicando la cosa, parece que aunque se ha equivocado, más equivocados están los que se ríen de ella.
No caí en el canto de la rueda y tampoco me he puesto a darle vueltas al tema porque estaba haciendo cosas.
*¿Si se le critica es por ser de izquierdas, o porque es torpe?
Luego he visto que los carroñeros de la derechusma están tratando de atacar a RTVE con esta mierda haciendo creer a la gente que una tertuliana dice que las ruedas son cuadradas. Y tb he visto que la gente que no es escoria derecharra ya estaba explicando correctamente a que podía referirse la tipa cuando decía eso de que las ruedas son cuadradas.
El resto de canales que se han acogido al formato del "Reality Show" en plan informativo, con banda sonora intrigante de fondo y con tertulianos a los que solo les faltan, castañuelas, puro y una copa de vino son lo que son, simple espectáculo.
Es el baile que arruina tu verano.
Aqui esta todo