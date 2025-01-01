edición general
Mónica González Álvarez, tertuliana en 'Mañaneros 360' de La 1: “Las ruedas de los trenes no son cilíndricas, son una especie de cuadrado"

En el programa de Javier Ruiz, la periodista y escritora Mónica González Álvarez intentó explicar el descarrilamiento de Adamuz con una afirmación que ha dejado a ingenieros, ferroviarios y espectadores entre la risa y el estupor: “Las ruedas de los trenes no son cilíndricas, son una especie de cuadrado que se encaja”

anarion321 #1 anarion321
Dinero público bien invertido.

Me pregunto sinceramente cuántos km de vía ferroviaría se podrían mantener con el sueldo de estos opinadores.

1 milímetro ya me parece mejor inversión.
hormiga_cartonera #43 hormiga_cartonera *
#1 menuda gilipollez socio. Ni una palabra con sentido en tanta gilipollez de comentario.
Golan_Trevize #14 Golan_Trevize
Voay a romper una lanza por esta mujer (a la cual no conozco de nada, y cuyo nombre y existencia es la primera vez de la que tengo constancia):

Imagino que la pobre lo que pretendía decir es que de la sección de la rueda resulta una superficie rectangular ("como un cuadrado" que dice ella), en contraposición con (probablemente) la idea de algunos de que la sección de la rueda podría tener una superficie con base curva, como los neumáticos hinchados de un automóvil cuando estos no están tocando el suelo).

No seamos cabrones, y pensemos que hablar en público es complicado, y a veces pues cuesta expresarse de la forma más correcta.
#28 mikasalo
#14 Yo creo que ha querido explicar las bondades de la conicidad de las ruedas (auto centrado, diferencial, mejor estabilidad, etc.) y ha soltado lo de la forma cuadrada porque ha oído campanas pero no sabía muy bien de qué iglesia venían. Esto no es más que otro síntoma de que estamos rodeados de gente que no tiene la más mínima idea de lo que habla y cuando se salen del guion, aunque sea milimétricamente comenten los errores más grotescos. Pura ignorancia.
#32 Tensk
#14 Eso iba a decir, sin ver el vídeo, que fijo que se ha liado y se ha querido referir a la forma de la sección de una rueda por la mitad, que es trapezoidal (más o menos).

En fin.
mono #3 mono
Es una especie de cuadrado cónico, una figura que solo existe en la cabeza de esta señora que cobra por hablar sin importar el tema
#9 Leon_Bocanegra
Lo he visto esta mediodía en tuiter y he flipado.
Y menos mal que lo he visto, porque sino, la curiosidad me habría hecho pinchar en es diario. Y luego a ver quién desinfecta mi portatil
Deviance #36 Deviance
#9 Aquí uno que se ha dado cuenta tarde, y ya que estaba, me he parado a leer un poco en esdiaro ........ prometo no volver a hacerlo... madre mía.
#37 Leon_Bocanegra
#36 rápido, quema lo que hayas usado para entrar, ya sea móvil, Pc o portátil. Quemalo. Aún estás a tiempo de evitar contagios.
Deviance #39 Deviance
#37 Estoy en shock todavía compañero jajajajaja
mund4y4 #4 mund4y4
La primera parte es estrictamente cierta.
No son redondas.
Son cónicas.
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#4 No son cónicas, sino troncocónicas :troll:
#11 Cuchifrito
#5 Pos fale tronco
Golan_Trevize #30 Golan_Trevize
#11 posmalegro, cónico :-D
Mountains #7 Mountains
#4 ilustremos

2 K 43
#19 Leon_Bocanegra
#13 yo estoy más por lo que dice #10 ,tienes foto que lo ilustra en #7


Está mañana al oírlo he flipado, claro que no le he dado más vueltas pensando que se había liado. Ahora que la chusma de derechas va a saco contra ella y la gente está explicando la cosa, parece que aunque se ha equivocado, más equivocados están los que se ríen de ella.
#23 Eukherio
#19 Yo creo que simplemente se lió y dijo cuadradas en vez de cónicas. Tampoco tiene mucha más ciencia, es un simple lapsus elevado a polémica porque la conspiración de Marruecos no tuvo mucho tirón y de algo tienen que tirar.
#31 Leon_Bocanegra
#23 están tirando de todo lo que pueden. Hay dos o tres por aquí que están disfrutando como gorrinos con esta desgracia.
#40 Alves *
#23 no, lo que no ha sabido explicar es el reborde que mirado de perfil hace de tope si se asemejaría a un cuadrado, para mantenerlas en la via. Pero vamos, seguro que hay por ahí gente con más conocimientos y con más facilidad para expresarse.
kreepie #27 kreepie
#19 es que doy por hecho que por muy retrasados que sean algunos de los parlanchines sabelotodo de las tertulias de radio, tv y podcasts, ella sabe igual o mejor que un niño de 4 años la forma de una rueda vista lateralmente. Se refiere casi seguro a la forma donde apoya la rueda.
#34 Leon_Bocanegra
#27 evidentemente nadie en su sano juicio va a creer que la tipa piensa que las ruedas son cuadradas. Yo cuando lo escuché flipé porque no lograba entender a qué se refería y me he quedado un rato diciendo, pero de que cojones pretende hablar esta tía?

No caí en el canto de la rueda y tampoco me he puesto a darle vueltas al tema porque estaba haciendo cosas.
#33 Martillo_de_Herejes *
#19 Ah, que depende de si eres de derechas o de izquierdas el pensar que la tía es tonta o simplemente se ha equivocado... si creo que es de los míos, se equivoca, y quienes la critican son fachas derechuzos.... Argumento impecable.
*¿Si se le critica es por ser de izquierdas, o porque es torpe?
#35 Leon_Bocanegra
#33 no, lo que depende el ser de izquierdas o de derechas es el intento de carroñear. Yo lo he escuchado, me ha parecido una locura porque no sabía a qué pretendía referirse y después he seguido con mis cosas.
Luego he visto que los carroñeros de la derechusma están tratando de atacar a RTVE con esta mierda haciendo creer a la gente que una tertuliana dice que las ruedas son cuadradas. Y tb he visto que la gente que no es escoria derecharra ya estaba explicando correctamente a que podía referirse la tipa cuando decía eso de que las ruedas son cuadradas.
#42 Martillo_de_Herejes
#35 Así que... tú mismo te diste cuenta de que la tía metió la zarpa hasta el corvejón; luego viste que "escoria derecharra" la criticaba por haber metido la pata hasta el corvejón, y entonces, te planteaste que, quizás, al explicar que las ruedas vistas de perfil tienen un canto se hizo un lío y dijo eso de que eran como cuadradas.
Kantinero #12 Kantinero *
#4 Correcto, se llama pestaña, y en ocasiones se pulveriza grasa para disminuir la fricción sobre la vía
#8 Martillo_de_Herejes
La madre que la parió.... Cuadradas... Y se quedaría hinchada de orgullo al soltar eso.
Lerena #41 Lerena
No veo el error. Las ruedas cuadradas de toda la vida  media
#29 txepel
Pues honestamente no sé quién es más cortito, esta señora incapaz de comunicar en público bien lo que quiere transmitir o los meneantes que de veras se creen que está diciendo que las ruedas son cuadradas.
frankiegth #15 frankiegth *
#0. Vamos a ver, amigos y amigas, si quereis informaros con un mínimo de seriedad de los temas en RTVE el lugar indicado es el canal "RTVE 24h" :
www.rtve.es/play/videos/directo/canales-lineales/24h/

El resto de canales que se han acogido al formato del "Reality Show" en plan informativo, con banda sonora intrigante de fondo y con tertulianos a los que solo les faltan, castañuelas, puro y una copa de vino son lo que son, simple espectáculo.
#17 Martillo_de_Herejes
Como el nivel de los tertulianos opinólogos de ese programa sea como el de esta "escritora", vamos listos.
#18 Ganpalo *
...y es aquí donde decía Sánchez que tenemos que informarnos xD xD xD xD xD xD Tiene el nivel de Ruiz, el de en España no puede haber apagones
CerdoJusticiero #21 CerdoJusticiero
¿EsDiario? Contenedor marrón, gracias.
kreepie #10 kreepie
Quiero pensar que se refiere a la forma del canto de la rueda en donde apoya sobre el raíl.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
La cuadratura del círculo.
pitercio #24 pitercio
De lo que hay pandemia mundial es de subnormales.
Cehona #13 Cehona
Yo creo que se ha liado con los boogies, que es un conjunto de cuatro ruedas.
#20 Martillo_de_Herejes
#13 Yo creo más bien que no tiene ni puta idea, y que le han dicho que haga un cursillo rápido de diez minutos con chatgpt para salir a dar lecciones de geometría e ingeniería, y no ha tenido tiempo de asimilar los conceptos básicos.
DayOfTheTentacle #44 DayOfTheTentacle
#13 youtu.be/m6dupa8yzZw?si=EQo0XiaNuxJ6dT6I

Es el baile que arruina tu verano.
#38 Suleiman *
Madre mia, que drama.. ha dicho ruedas cuadradas!!!! Cuando aburrimiento hay.... Problemas del primer mundo.
Benzo #16 Benzo
Qué bien "explicao" :palm:
elmakina #26 elmakina
Ese Vallín da puta vergüenza escucharlo cada vez que abre la boca.
#25 vGeeSiz
Televisión pública de calidad hombreeeeee
madeagle #22 madeagle
"la periodista y escritora"

Aqui esta todo
