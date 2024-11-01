·
Las verdaderas razones del declive de Menéame
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
Engañabobos
Nuevo bonus por entropía
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
El Ministerio de Cultura de Francia acaba de revelar exactamente qué robaron los ladrones del Louvre, incluida una corona con 3.000 diamantes [Eng]
Según los registros del Ministerio de Cultura, las piezas robadas de la Galerie d'Apollon incluían: (Sigue los enlaces para ver las imágenes del Louvre + información histórica de las piezas):
etiquetas
francia
louvre
robo
joyas
ArteyMercado
9 comentarios
ArteyMercado
relacionadas
#3
Ze7eN
Diadema de la parura de la reina María Amélie y la reina Hortense;
Collar de la parura de zafiro de la reina María Amélie y la reina Hortense;
Pendiente de la misma parura de zafiro de la reina María Amélie y la reina Hortense;
Collar esmeralda de la figura de la emperatriz María Luisa;
Par de pendientes de esmeralda de la figura de la emperatriz María Luisa;
“Relicario” broche;
Diadema de la emperatriz Eugenia;
Gran arco de corsage de la emperatriz Eugenia (broche).
#4
DavidEF
Ha sido Vincent Cassel. Compitiendo con George Clooney a ver quién lo lograba antes.
#5
ehizabai
#0
me cago en el clickbait.
#2
RoterHahn
Esas cosas no los puedes poner a la venta en ebay.
Tiene que haber sido un encargo.
Si no no los pueden vender.
#6
Tronchador.
#2
En el rastro se vende fácil.
#8
Robus
#2
Seguro que encuentran millonarios dispuestos a tener esas piezas por un "módico" precio.
No dudo ni por un momento de la hijoputez de los millonarios que querrán tener para ellos solos piezas históricas que antes estaban en el Louvre... y enseñarselas a sus "pares" en fiestas privadas y de alto postín mientras comen sushi de delfín y otras lindezas.
#9
alfema
A mi también me parece un encargo de un millonario caprichoso, o al menos eso espero, decían alguien en las noticias que si las robaron para desmontarlas y vender las joyas por separado, entonces sí que sería una pérdida importante.
Aquí yo vería bien, pena de muerte para todos los participantes en el robo, tanto para los propios ladrones, como para compradores o destinatarios de las piezas y para quienes hayan colaborado, no necesitamos escoria así en este mundo.
#7
nopolar
En Granada ha desaparecido un Picasso de forma inverosímil. La empresa que transportaba los cuadros (muy valiosos) mandó a dos que se pararon a dormir en la propia furgoneta en un pueblo a pocos kilómetros de Granada.
#1
Jodere
La corona no es la que perdieron y se rompió.
