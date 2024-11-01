edición general
Milei arrasa en las elecciones de Argentina y desata la euforia en los mercados: "Las acciones vuelan y el riesgo país se desploma

El presidente argentino, Javier Milei, obtuvo este domingo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde su asunción en diciembre de 2023. El resultado está generando cierta euforia en los mercados. Los ADR de empresas argentinas se disparan en las operaciones overnight hasta un 21%, mientras que los expertos prevén que el mercado de deuda abra con un desplome del riesgo país.

#2 vGeeSiz
Aquí hay más de uno esperando que Argentina se hunda, solo porque gobierna Milei, les dan igual la gente, siempre es lo mismo, puedo meter cuña política? pues ya estaría
13
#4 Kikoncito
#2 También hay mucho que esta deseando que sus políticas funcionen, lamentablemente la realidad les lleva la contraria.

Hay de todo en menéame.
5
#6 vGeeSiz
#4 te delata tu comentario. Lo normal es desear que les vaya bien, lo civilizado. Tu ya categoricamente dices que, en la realidad, sus políticas no funcionan. Pero esto es más un deseo? o una certeza?

Eres el ejemplo claro de lo que decía en mi comentario
4
#8 Kikoncito
#6 A las pruebas me remito. Celebrando que sube la bolsa tras una elecciones, porque estaban en riesgo de quiebra inminente y Donald dijo que si no ganaba Milei no les rescata.

Por no hablar de que iba a mandar a los Chinos a su casa y se puso de rodillas para que le dieran un préstamo, inflación, pobreza, enfermos sin tratamiento, etc.

Pero coño eso me lo inventare yo.

Que les vaya bien a los argentinos sin duda, ahora es más difícil que te vaya bien votando a un señor que se guía por los consejos de su tristemente fallecido perro.

Por lo que veo tu eres de los que desean que sus políticas funcionen... ajo y agua machote.
7
#12 vGeeSiz
#8 ajo y agua exactamente por qué? xD xD

vives un poquito alejado de la realidad
0
#33 vGeeSiz
#32 sigues sin responder...
0
#36 Kikoncito
#33 ¿has probado con hemoal?
0
#38 vGeeSiz
#36 que no te enteras, que sigues sin responder, por muy sarcástico y mordaz que te creas, sigues sin responder...a ver si no vas a ser el lápiz más afilado del estuche...
0
#24 Malinke
#6 ¿tú querías que ganará?, porque de todo lo que había dicho que haría, no lo está haciendo, sobre todo hipotecarse. Y no lo ha echo sólo con el Banco Mundial, si no que también lo hizo con EEUU, el país más depredador e interesado que existe.
Osea, que la gente que quería que ganará, andarán a la par de los que quieren que a Milei le vaya mal.
Yo quería que no ganara porque no lo está haciendo bien, y no sólo no lo está haciendo bien económicamente, además es un impresentable y un mal ejemplo que rebaja la calidad humana.
1
#25 vGeeSiz
#24 no, yo quería que salieran de la máxima mierda en la que estaban. El tiempo le dará, o no, la razón.

leete: "Yo quería que no ganara porque no lo está haciendo bien"
0
#30 Antipalancas21
#25 Para ti lo esta haciendo bien vendiendo Argentina a EEUU y llevándose el oro a UK, verdad.
1
#31 vGeeSiz
#30 el tiempo le dará, o no, la razón

pero tu comentario es de lo que hablo, a ti te da igual, siempre que puedas venir a vender tu libro
0
#5 meroespectador
#2 Disculpa pero es Milei quien va por ahí insultando, acusando y deseando el mal a los demás, no vengas ahora con monsergas, han vendido el país a los EEUU. Veremos que ocurre, pero los argentinos no paran de llegar, a miles, con record en 2025. Uno puede discrepar de la doctrina económica de Milei, pero el tema del insulto, la falta de educación, el fascismo, la corrupción y la crueldad de la que hace gala es intolerable. Le ha salvado, por ahora, otro aspirante a dictador y no sabemos que le va a pedir a cambio, no han sido sus políticas económicas, que solo han agravado la situación.
14
#11 vGeeSiz
#5 que me da igual lo estrafalario del personaje, que lo que yo decía es que los argentinos os la sudan, gobierna el que no me gusta? que se hundan, gobierna el que me gusta? viva Argentina xD xD xD
2
#13 lib_free
#5 También se marchaban durante los corralitos, durante el kichnerismo y sus politicas de izquierda que dejaron una inflación de 3 cifras, un empobrecimiento masivo del 52% e indices de indigencia brutales y una sociedad descompuesta. Milei es el resultado del odio al socialismo y la pobreza generalizada que se generó algo que pasó en muchas ex repúblicas soviéticas y países de su órbita que hoy son bastiones de la derecha más conservadora (Polonia, Hungría..) y a los que al menos…   » ver todo el comentario
1
#16 Esku
#5 Milei es un garrulo impresentable, igual que su amo Yankee naranja.
2
#37 platypu
#16 la pastilla señora
0
#35 platypu
#5 pero no llores hombre
0
#9 soberao
#2 Confundes esperar que Milei se hunda con que se hunda Argentina. Argentina está tocada poniendo a un chiflado al mando, pero es lo que la gente ha votado y hay que permitir que disfruten de lo votado, que es al final lo que cuenta, lo que ha elegido el pueblo argentino y lo que van a tener.
1
#10 manzitor
#9 Un pueblo es libre, y por lo tanto la democracia es válida, cuando no hay coacciones, ni económicas, ni mediáticas... a estas alturas ya sabemos que los medios son capaces de cambiar el rumbo de las elecciones, con los mecanismos adecuados. Espero que los Argentinos hayan votado racionalmente, les va a ellos.
0
#17 soberao
#10 El fascismo se vale del momento, de la irracionalidad y del cortoplacismo. Por eso les va tan bien con el bulo, con enervar a la gente y con pescar en aguas revueltas y las redes sociales son el entorno perfecto para esto. Cuando las aguas se calman pierden, y a largo plazo también porque solo tienen ese instante que embrutece a la gente, como los discursos de Milei, que solo buscan embrutecer, sacar lo peor de la gente pero no tiene otro fondo, que ese instante.
0
#22 Drebian
#10 Las abstenciones no las contamos, no?
0
#28 ingenierodepalillos
#22 No, son gente que acepta lo que toque, es el conformismo democrático, la abstención sin revolución es simple vagancia, sometimiento e inacción.
0
#14 vGeeSiz
#9 otro que dice que x ha votado mal xD xD

demócratas de toooooooda la vida
1
#18 soberao
#14 No digo que hayan votado mal, solo digo que tienen derecho a disfrutar de lo votado.
0
#34 Kikoncito
#18 tiene dificultades para comprender lo que lee. :troll:
0
#15 anamabel
#2 Hay gente, economistas de prestigio incluidos, que llevan esperando que Argentina se hunda desde hace 45 años, pero eso no significa que lo deseen, sólo que se trata de un caso, junto a Japón, donde la evolución económica del estado es algo difícil de explicar, exótica, curiosa o particular. Se solía decir, medio en broma medio en serio, que hay 4 modelos de economías nacionales: la liberal, la planificada, Japón y Argentina.

Me atrevería a decir que a quien le da igual la gente, especialmente los propios argentinos, es a Milei, a tenor de las extensas manifestaciones de sociopatía que ha hecho, hablando de vender niños y otras crudeces.
2
#19 anv
#2 no te puedo negar que el fracaso de cualquier gobierno de ultraderecha sería una buena noticia porque tal vez (y solo tal vez) disuada a alguna gente de vitar a la ultraderecha aquí.

No se trata de alegrarse de la desgracia ajena sino de tener argumentos para contestar a quien dice que la ultraderecha tiene algo de bueno.
0
#21 vGeeSiz
#19 es que vuelves al punto de partida de mi conversacion. A ti te da igual que les vaya bien a la gente, como si se mueren, solo los apoyas si siguen tu cuerda ideológica

caretas fuera por lo que veo
0
#20 Drebian
#2 Precisamente a los mercados no les interesa tratar el cáncer de las clases pobres de Argentina.

Noticias para engañar.

España Argentina va bien.
0
#26 AK-TRAIN
#2 La realidad es que Argentina lleva hundida mucho tiempo, arrastrándose por el fondo, produciendo emigrantes a punta pala y siendo el país "en desarrollo" por antonomasia. Cuando podría estar por riqueza mejor que Chile o Brasil. Cualquier EU aun le queda lejos.
0
#27 Grymyrk
Recuerdo que poco después de llegar Hitler al poder, la economía de Alemania empezó a ir como un cohete, pero claro que la cosa tenía truco
0
#23 Juantxi
Gracias a Trump los argentinos saben votar, si no les privaría de sus posibles ayudas.
Una nueva forma de tortura para los argentinos. A pesar de todo muchos optan por abstenerse.
0
#1 ElenaCoures1
Ya está todo arreglado!
Hasta que salga el próximo dato macroeconómico
3
#29 Kuruñes3.0
Bueno, pues si les gusta bien por ellos.
Ya podemos mandar de vuelta a todos los cansinos esos o seguimos teniendo que aguantarles la chapa.
0
#3 Moixa
#0 es triplicado
3
#7 Chabelitaenanita
#3 Creo que esta noti está basada en la reacción de los mercados, diría más bien que es #relacionada
3

