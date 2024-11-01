Milei arrasa en las elecciones de Argentina y desata la euforia en los mercados: "Las acciones vuelan y el riesgo país se desploma

El presidente argentino, Javier Milei, obtuvo este domingo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde su asunción en diciembre de 2023. El resultado está generando cierta euforia en los mercados. Los ADR de empresas argentinas se disparan en las operaciones overnight hasta un 21%, mientras que los expertos prevén que el mercado de deuda abra con un desplome del riesgo país.