Mike Johnson anuncia: «Hemos creado un nuevo premio» para entregar a Donald Trump. «Esta hermosa estatua dorada» [ENG]  

Los republicanos de la Cámara de Representantes celebraron su recaudación anual de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso el miércoles por la noche en Washington, D.C. Antes de que hablara Donald Trump, el presidente de la Cámara, Mike Johnson (republicano por Luisiana), anunció que el National Republican Congressional Committee había creado un nuevo reconocimiento para otorgárselo al presidente.