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Mike Johnson anuncia: «Hemos creado un nuevo premio» para entregar a Donald Trump. «Esta hermosa estatua dorada» [ENG]

Mike Johnson anuncia: «Hemos creado un nuevo premio» para entregar a Donald Trump. «Esta hermosa estatua dorada» [ENG]  

Los republicanos de la Cámara de Representantes celebraron su recaudación anual de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso el miércoles por la noche en Washington, D.C. Antes de que hablara Donald Trump, el presidente de la Cámara, Mike Johnson (republicano por Luisiana), anunció que el National Republican Congressional Committee había creado un nuevo reconocimiento para otorgárselo al presidente.

| etiquetas: trump , premio , trofeo , dorado , estatua
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
themarquesito #1 themarquesito *
Grindr Mike Johnson es realmente patético
7 K 132
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#1 el fanático religioso? No, imposible
0 K 20
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
De verdad que patetismo...
2 K 48
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Kim Jong Trump, el adalid de los NATOntados.
2 K 44
#7 kenshinbh
Después de haber ganado 10 o 12 veces (uno pierde ya la cuenta) la guerra de Irán en menos de 1 mes, qué menos que un premio para el pedo.
1 K 21
#6 eugeniodl
Un gran y hermoso premio, muy merecido.
La historia hablará de este día como el día de todos los premios.
1 K 20
perrico #4 perrico
Trump es como una urraca y lo saben. Ve algo brillante y se vuelve loco. Es como un trastorno que le hace ridículo.
0 K 12
#8 capitan.meneito
mis dies.
0 K 10
ixo #9 ixo
La polla dorada. :troll:
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#5 Emotivo
Si es dorado le gusta.
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menéame