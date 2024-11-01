edición general
Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro

Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro

laSexta ha tenido acceso al contenido de algunas de las llamadas que recibió Carlos Mazón el 29 de octubre. En una de ellas, Salomé Pradas le dijo que Utiel estaba inundado y que la UME no podía llegar, según confirman a laSexta fuentes de las partes personadas en la causa.

37 comentarios
Comentarios destacados:        
#18 Jarod_mc
Que este tío no haya recibido ya alguna lección de esto hace ver que vivimos en una sociedad de sumisos alelados
6 K 77
#21 pirat
#18 No debería poder vivir tranquilo ya no solo por lo que no hizo si no más por lo que ha hecho después y su actitud chulesca y de desprecio a las víctimas y a todos los demás, después del dolor y daño causado.
1 K 16
#37 Jarod_mc
#21 porque les importa una mierda las víctimas a ellos lo único que le importa es el dinero y robarlo y todos los beneficios que tiene estar en el poder de trapicheos chanchullos y chiringuitos, pero me sorprende que este hijo de puta aún conserve la cara de una pieza
0 K 6
obmultimedia #1 obmultimedia
No podia dejar que el marisco se pusiese pocho.
11 K 63
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Venga empezad a hacer chistecillos sobre lo que estaba haciendo el miserable este. Ya ha empezado #1
18 K -91
Lamantua #4 Lamantua
#2 De chistecillis nada.
2 K 22
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#4 Blanqueamiento de la irresponsabilidad de un inutil por el cual murieron más de 200 personas mejor?
10 K -32
obmultimedia #15 obmultimedia
#7 Decir que estaba comiendo almeja fresca es blanquearlo?
5 K 23
elgranpilaf #17 elgranpilaf
#15 Quizás no es tu intención pero estás frivolizando sobre un asunto muy grave, vuelvo a repetirlo
3 K 27
Mimaus #33 Mimaus
#17 más bien está incidiendo en la frivolidad con que se toman en el PP las emergencias.
0 K 7
Elrosquasard #30 Elrosquasard
#15 Peor hubiese sido decir que estaba negociando con el postre la dirección de À Punt. :roll: CC #2
0 K 7
#10 guillersk
#2 ¿ Eres tú el que dice de que se puede hacer chistes? :shit:
5 K 51
elgranpilaf #14 elgranpilaf
#10 No, solo me parece lamentable que se haga un chistecillo de algo tan grave y así lo digo.Tú harías un chiste sobre la bomba atómica que tiraron los yankees sobre Hiroshima y Nagasaki por ejemplo?
6 K 37
Apotropeo #23 Apotropeo
#14
— ¿Sabes por qué los yanquis lanzaron dos bombas atómicas sobre Japón?
— No…
— Porque Hiroshima les enseñó que una sola no basta para que se rindan.


Se lo he tenido que pedir a una IA pues no conocía ninguno.
2 K 30
Khadgar #31 Khadgar
#23 "¿Cuál fue el único día que Japón realmente *vio la luz* durante la guerra?
El 6 de agosto de 1945... y el 9 por si acaso no entendieron la primera explicación."

Mi IA es mejor que la tuya. :troll:

Mi IA es mejor que la tuya. :troll:
0 K 12
gringogo #36 gringogo
#23 Vaya puta mierda de chiste... Contrario a los hechos, además. No era necesaria ni la primera... (el tuyo es casi peor, #31) #14 lleva buena parte de razón. Tú y #29 os estáis desviando del punto. El humor desactiva, para bien y para mal. Y en este caso lo hace para mal, por mucho que la frivolización sea crítica. La memeficación suele beneficiar al objetivo (perro sanchez, por poner un ejemplo clarísimo de esto) más si como en este caso se acompaña de "estereotipos" machistas con los que muchos se pueden ver identificados y em/simpatizar.
0 K 11
andando #29 andando
#14 el humor negro es como las piernas hay gente que tiene y gente que no
0 K 10
par #34 par
#14 Yo estoy de acuerdo contigo, creo que algunos no se dan cuenta del impacto que puede tener hacer estos chascarrillos.
1 K 11
par #32 par
#10 Eres tu el que dice lo que los usuarios pueden comentar o no?
0 K 7
a69 #12 a69
#2 Yo odio a esa gente que te llama en horario de comida para tocar los coj... con tonterías.. !! Dejar que la gente se tome sus 5 horitas de descanso para comer tranquila, venga ya!!!
3 K 45
oceanon3d #13 oceanon3d
#2 Miserables los que lo intuyen y miran para otro lado ... así se sienten menos culpables en su decisión de volver a votar a la estos miserables del PP o su marca B de Vox
2 K 20
ostiayajoder #19 ostiayajoder
#2 Q chiste ha hecho #1?

Fue lo q paso, no?
0 K 8
oceanon3d #8 oceanon3d
#1 La hora "perdida" por la periodista, trabajando en su coche en el parking, según declaró en sede judicial, da para mucha imaginación de donde estaba y que hacía Mazon, el si que parece no perdía el tiempo, mientras cientos de valencianos morían ahogados como perros 8-D
0 K 9
obmultimedia #11 obmultimedia
#8 pidió el postre para llevar y se lo comió en los asientos traseros del coche de la periodista.  media
3 K 25
riazor97 #9 riazor97
#1 20 minutos del panfletodiario de S.Golpe en A3 y nada aún de la noticia... Le tienen que estar metiendo fajos de billetes por orificios inesperados
1 K 15
oceanon3d #16 oceanon3d
#9 La CAM a 20minutos y El Confidencial los tienen montados con fondos a base de bien. A su tendencia marcada de derechas les unes la dependencia económica y tienes lo que tienes: panfletos al dictado de MAR.

El argumentario de Génova 13 vuela cada mañana a primera hora a muchos periódicos de derechas y Tvs como A3 y T5 ... Lo sé de buena tinta; con ello estructuran sus noticias.
3 K 25
charles_ton #28 charles_ton
#1 incompetencia y miedo. Como la reacción del padre de familia en la película "Force Majeure"
0 K 6
Olepoint #6 Olepoint
¿ LO normal, no, para este tipo de gente que conforman una mafia bajo las siglas de un partido, es lo normal, no ? ¿ Dónde está la noticia ?

La única noticia es/sería que los trabajadores siguen votándolos, esa es la única noticia.
1 K 22
#27 Tunguska08Chelyabinsk13
Por esa ahora 17:37h salió una noticia, de que ya estaba preparado el ES-ALERT, pero para mandarolo solo en la zona de Utiel... que se había inundado a medio día. En su línea de pretender enviar mensajes a los ahogados.

Precisamente cuando tenían ese para Utiel, horas después de inundarse, si lo hubieran enviado para toda la provincia (no enviaron nada para Utiel y se pasaron 2 horas y media más dilucidando no sé el que), habrían podido salvar a mucha gente.
1 K 22
riazor97 #5 riazor97
Para Sandra Golpe esto no tiene importancia, en su panfletodiario es más importante en criticar todo lo que hace Sanchez.

Qué asco de tía

Qué asco de tía
3 K 21
makinavaja #26 makinavaja
Es que la comida en El Ventorro prometía final feliz... :-D :-D
0 K 11
#22 javic
Un año, más de 200 muertos y así seguimos..
0 K 9
#35 Borgiano
Ojo que el cabronazo hoy sigue siendo presidente de la Generalitat
0 K 8
#20 pirat
Por allí fallecieron ahogados unos capitostes amigachos de john el rojo que venían de comilona. Hubo para todos...
0 K 8
#24 cKr1
Homicidio imprudente
0 K 7
#25 AlexGuevara
Incompetencia criminal
0 K 7
Lamantua #3 Lamantua
Se la debió de comer enterita.
2 K -22

