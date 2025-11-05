edición general
20 meneos
28 clics
Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó

Carlos Mazón sí estaba localizable durante su comida de cuatro horas en El Ventorro del día de la dana. Así se desprende de la explicación aportada por Presidencia de la Generalitat Valenciana sobre los papeles que el president firmó durante su estancia en este restaurante, hecho que fue revelado por la periodista Maribel Vilaplana, su acompañante en el ágape, en su declaración del lunes ante la jueza. Los documentos rubricados por el jefe del Ejecutivo autonómico que le fueron entregados en mano por el propietario del local, eran oficiales de

| etiquetas: mazón , dana , ventorro , becas , deportistas , vilaplana , testimonio , pp , valencia
17 3 0 K 196 actualidad
8 comentarios
#1 sliana
Localizable, localizado, contactado, decidió pasar del tema y dejarlo en manos del resto de incompetentes a los que se les vio el plumero. Decidió también mentir varias veces y llamar mentiroso a otros.
6 K 76
rob #3 rob
Acojonante. No hay día en el que se supere este miserable.
1 K 34
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 mañana más
1 K 34
OCLuis #5 OCLuis
Espero sinceramente que la judicatura haga justicia y ponga a este trozo de smegmag donde se merece... porque si no es la judicatura alguien terminará haciendo su propia justicia.
1 K 26
fareway #8 fareway
Soto, Soto, Soto Del Real...
0 K 14
pitercio #4 pitercio
Le sudó la polla que sus vecinos estuviesen ahogando en barro sin que nadie les avisase de que se subiesen a un alto.
0 K 12
obmultimedia #7 obmultimedia
#4 Debió de estar buenisimo el marisco que comió toda la tarde para ignorar lo que sucedia.
0 K 11
#2 j-light
¿Y qué es lo que pasará?
0 K 10

