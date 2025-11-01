edición general
39 meneos
43 clics
Mazón admite ahora que Pradas sí le informó sobre el Es-Alert de la dana, pero asegura que no le pidió permiso para enviarlo

Mazón admite ahora que Pradas sí le informó sobre el Es-Alert de la dana, pero asegura que no le pidió permiso para enviarlo

El presidente valenciano, Carlos Mazón, admite ahora que sí fue informado por parte de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, de que la Generalitat iba a enviar el mensaje Es-Alert para advertir a la población la tarde de la dana. Puntualiza, sin embargo, que ella no le pidió permiso.

| etiquetas: mazón , pradas , es-alert , dana , permiso , versión
32 7 0 K 225 actualidad
15 comentarios
32 7 0 K 225 actualidad
Comentarios destacados:    
Fotoperfecta #1 Fotoperfecta
Cómo he leído en X. Novena versión de Mazón sobre lo que ocurrió ese día. Y ahí sigue.
6 K 88
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 esto deja claro que la culpa fue de la AEMET y de Felipe VI por no enviar al ejército.
0 K 11
Fotoperfecta #4 Fotoperfecta
#3 Mientras dimite o no dimite está dando más versiones de ese día que versiones tiene un niño cuando rompe algo.
0 K 11
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#4 no dimite porque Feijóo no quiere.
0 K 11
#15 Leon_Bocanegra
#1 yo vengo aquí a vender mi libro  media
1 K 20
ContinuumST #5 ContinuumST *
Pero no entiendo. Redactado así. ¿Le tenía que pedir permiso a él? ¿No tenía que hacerlo y ella decidió no enviar la alerta? ¿Y si hubiera decidido enviarla sin su permiso? No entiendo.
2 K 37
Olarcos #7 Olarcos
#5 El jueves se recibió una alerta en Huelva. ¿La autorizó primero Bonilla? Lo de esta gente es tan repugnante como despreciable.
1 K 25
ContinuumST #9 ContinuumST
#7 Es que entiendo yo que si soy el responsable de una alerta, la mando porque SOY el responsable. Vamos, no sé, no entiendo, en serio que no entiendo.
1 K 25
#10 z1018
#5 Salomé Pradas ya ha dicho que va a cantar y ¡tachán! ya ha aparecido el ES-alert perdido y ya han anunciado que va a dimitir.
Sólo ha tardado un año y el acoso fallido a la jueza por parte de los "amantes" de la libertad.
2 K 24
Ainhoa_96 #12 Ainhoa_96
#5 La competencia era de Pradas. Mazón (por desgracia) no tiene responsabilidad penal, pero sí política.

El marrón judicial se lo come Pradas o su DG, o ambos.
0 K 12
ContinuumST #13 ContinuumST
#12 ¿Y entonces qué pinta la frase de: "no le pidió permiso para enviarlo"?
0 K 15
Tertuliano_equidistante #14 Tertuliano_equidistante
#5 En cualquier caso Mazón debería ser responsable de las actuaciones de las personas que enchufa en su gobierno.
Pero en España está muy arraigada la tradición de limitar la responsabilidad al escalón inferior de la jerarquía.
0 K 10
Supercinexin #2 Supercinexin
Hostia ahora dice que sí xD
1 K 28
unlugar #8 unlugar
Se debería haber hecho una porra para pujar por el número de versiones que daría. Premio especial a la cantidad de veces que afirmaría que él siempre ha dicho lo mismo y no se contradice. El de qué versión podría ser cierta no sería posible porque nunca dirá la verdad.
0 K 11
oceanon3d #11 oceanon3d
¿Por que mentira/cambio de versión va ya este pedazo de mier**?
0 K 9

menéame