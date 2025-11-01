Mazón admite ahora que Pradas sí le informó sobre el Es-Alert de la dana, pero asegura que no le pidió permiso para enviarlo

El presidente valenciano, Carlos Mazón, admite ahora que sí fue informado por parte de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, de que la Generalitat iba a enviar el mensaje Es-Alert para advertir a la población la tarde de la dana. Puntualiza, sin embargo, que ella no le pidió permiso.
Sólo ha tardado un año y el acoso fallido a la jueza por parte de los "amantes" de la libertad.
El marrón judicial se lo come Pradas o su DG, o ambos.
Pero en España está muy arraigada la tradición de limitar la responsabilidad al escalón inferior de la jerarquía.