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El mayor ridículo de EE.UU: una sociedad idiotizada que no sabe ni con quién está en guerra

El mayor ridículo de EE.UU: una sociedad idiotizada que no sabe ni con quién está en guerra  

La mayor potencia militar del mundo tiene un problema gravísimo: su propia población no tiene ni idea de lo que hace su gobierno en el exterior. Y no es casualidad, es el resultado de un sistema diseñado para mantener a la clase trabajadora totalmente desconectada de la realidad.

| etiquetas: eeuu , sociedad , ridículo , guerra , irán , israel , desconexión
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12 comentarios
24 5 1 K 328 actualidad
karakol #6 karakol
Entiendo el cherry picking al poner a los más retarders en el video, aunque sí que es cierto que el estadounidensecentrismo y la falta de interés sobre lo que pasa en el mundo es muy chocante para cualquier otro habitante del planeta. Súmale que tampoco es precisamente el pueblo más educado y culto del mundo y tienes a la sociedad que solo le interesa que bikini se pone mañana.

Ya hace un siglo Ambrose Bierce dijo que "la guerra es la forma que tiene Dios de enseñar geografía a los estadounidenses", criticando ese aislacionismo e ignorancia estadounidense.
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hormiga_cartonera #1 hormiga_cartonera
Si le preguntan aquí el programa a algún VOTONTO del PP o vox no queda mucho mejor.

Cabe la pequeña posibilidad de que sí lo conozca y entonces además de idiota es mala persona.
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#4 Lusco2
#1 A mi saliendo de un bar medio beodo me preguntaron sobre el alcalde de mi ciudad, supongo que he salido en las estadísticas de votantes idiotizados y que no saben nada
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#10 chavi
#4 Que va !!

Solo sales en las estadísticas de alcohólicos descerebrados, tranquilo.
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Rogue #8 Rogue
Nos reímos, pero aquí vamos por el mismo camino.
Veo videos en las redes sociales de First Day de jóvenes que no saben ni donde está Logroño. O no saber quién era Adolfo Suárez. O quién era Saramago.
El nivel es vergonzoso.
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#9 Robe7064
#8 ¿No conocen a la famosa artista Sara Mago? Si fueran solo los jóvenes.
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#12 chavi
#8 Aaaahhhh Sara Mago.

Que gran mujer !!! todo un ejemplo para el feminismo.
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karlos_ #2 karlos_
Como si hicieran lo mismo en Gandía Shore. Respuestas muy parecidas, a lo mejor en Boston encuentra gente mas inteligente.

Pero si en general, los estado unidenses (que no americanos) son bastante ignorantes y egocentricos.
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pitercio #5 pitercio
Adorables, ponme dos volquetes para un evento.
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Herumel #3 Herumel
A que ya no hace tanta gracia cuando señalan Peru y dicen Madrid...
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neiviMuubs #7 neiviMuubs
Por esto tiktok era tan peligroso, les daba una visión del mundo que no había sido embadurnada de sesgos guays sobre lo que su ejército y su país aliado principal hacen por ahí. En vez de tomárselo como autocrítica e intentar mejorar, compraron la filial de tiktok en EEUU, se cambia el algoritmo, y que siga la propaganda y el engaño eligiendo el tono y las palabras acorde a narrativa elegida por los que estén en el poder.
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menéame