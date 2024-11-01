El mayor ridículo de EE.UU: una sociedad idiotizada que no sabe ni con quién está en guerra  

La mayor potencia militar del mundo tiene un problema gravísimo: su propia población no tiene ni idea de lo que hace su gobierno en el exterior. Y no es casualidad, es el resultado de un sistema diseñado para mantener a la clase trabajadora totalmente desconectada de la realidad.
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Ya hace un siglo Ambrose Bierce dijo que "la guerra es la forma que tiene Dios de enseñar geografía a los estadounidenses", criticando ese aislacionismo e ignorancia estadounidense.
Cabe la pequeña posibilidad de que sí lo conozca y entonces además de idiota es mala persona.
Solo sales en las estadísticas de alcohólicos descerebrados, tranquilo.
Veo videos en las redes sociales de First Day de jóvenes que no saben ni donde está Logroño. O no saber quién era Adolfo Suárez. O quién era Saramago.
El nivel es vergonzoso.
Que gran mujer !!! todo un ejemplo para el feminismo.
Pero si en general, los estado unidenses (que no americanos) son bastante ignorantes y egocentricos.