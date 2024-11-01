edición general
El marido de esta votante de Trump en Nueva Jersey fue detenido por el ICE: «Pensaba que se centrarían en los delincuentes» (ENG)

Sandra Hafraoui, que se identificaba como MAGA y votó tres veces por Trump, ahora afirma que la política migratoria del presidente «ha arruinado nuestras vidas».

luspagnolu #1 luspagnolu
El leopardo debe haber cogido ya el peso de Trump...
#5 decker
#1 Leo mucho lo del leopardo comecaras, pero me pregunto.... de donde sale esa historia?
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Estas noticias me dan entre pena y risa
luspagnolu #3 luspagnolu
#2 Seamos sinceros: más risa que pena.
Dragstat #6 Dragstat
Otro caso de votantes que votan políticas para que le sean aplicadas a otros y cuando las reciben ellos mismos no están contentos. Señora, para esa gente usted y su marido no valen nada sean delincuentes o no.
#9 Abajo
Mi marido es inmigrante pero voy a votar para que echen a los inmigrantes, los malos claro.
Debe de ser la grasa de las hamburguesas y comida basura que les atrofian el cerebro.
Chinchorro #4 Chinchorro
Para ellos, tu marido es un delincuente.
#8 daniMate
Ellos querían arruinarle la vida a otros. Gente a la que odiaban y que ni siquiera conocían.

Ahora sus vidas están rotas en virtud de esas leyes que tanto les gustaban: la ley del más fuerte y el abuso de poder como forma eficaz de gobierno.

Todos creen que apoyando a los abusones estarán a salvo de los abusos.
