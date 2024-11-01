·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8828
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4580
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3738
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
4849
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
2823
clics
La unidad de la izquierda [En las tiras de humor de prensa]
más votadas
325
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
669
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]
378
El Comité Olímpico de Israel se ha visto obligado a sacar de la competición a sus atletas tras saberse que estos habían hecho trampas
309
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
252
Embajador de EEUU en Israel justifica asesinatos de niños en Gaza; “son agentes de Hamas”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
61
clics
El marido de esta votante de Trump en Nueva Jersey fue detenido por el ICE: «Pensaba que se centrarían en los delincuentes» (ENG)
Sandra Hafraoui, que se identificaba como MAGA y votó tres veces por Trump, ahora afirma que la política migratoria del presidente «ha arruinado nuestras vidas».
|
etiquetas
:
marido
,
votante
,
trump
,
detenido
,
ice
,
delincuentes
11
2
0
K
156
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
156
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
luspagnolu
El leopardo debe haber cogido ya el peso de Trump...
5
K
78
#5
decker
#1
Leo mucho lo del leopardo comecaras, pero me pregunto.... de donde sale esa historia?
0
K
10
#7
EGraf
#5
knowyourmeme.com/memes/leopards-eating-peoples-faces-party
0
K
11
#2
Verdaderofalso
Estas noticias me dan entre pena y risa
3
K
58
#3
luspagnolu
#2
Seamos sinceros: más risa que pena.
0
K
20
#6
Dragstat
Otro caso de votantes que votan políticas para que le sean aplicadas a otros y cuando las reciben ellos mismos no están contentos. Señora, para esa gente usted y su marido no valen nada sean delincuentes o no.
0
K
19
#9
Abajo
Mi marido es inmigrante pero voy a votar para que echen a los inmigrantes, los malos claro.
Debe de ser la grasa de las hamburguesas y comida basura que les atrofian el cerebro.
0
K
14
#4
Chinchorro
Para ellos, tu marido es un delincuente.
0
K
12
#8
daniMate
Ellos querían arruinarle la vida a otros. Gente a la que odiaban y que ni siquiera conocían.
Ahora sus vidas están rotas en virtud de esas leyes que tanto les gustaban: la ley del más fuerte y el abuso de poder como forma eficaz de gobierno.
Todos creen que apoyando a los abusones estarán a salvo de los abusos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Debe de ser la grasa de las hamburguesas y comida basura que les atrofian el cerebro.
Ahora sus vidas están rotas en virtud de esas leyes que tanto les gustaban: la ley del más fuerte y el abuso de poder como forma eficaz de gobierno.
Todos creen que apoyando a los abusones estarán a salvo de los abusos.