Marc Giró se nos hace facha

Marc Giró se nos hace facha

Monólogo de Marc Giró donde con mucha ironía y sentido del humor nos confiesa que... se ha vuelto facha.

6 comentarios
#1 Barriales
Es la primera vez que lo veía.
Buenísimo. Hila muy fino el catalufo.
2 K 31
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Es muy bueno.
2 K 37
#4 Barriales
#2 ya te digo.
0 K 8
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#1 La primera vez que le ves es muy bueno, cuando le has visto varias veces empieza a cansar.
Porque en esencia, siempre hace variantes del mismo monólogo.
0 K 14
enriquefriki #5 enriquefriki
#3 ¿Y la coreografía la consideras variante también? xD
0 K 11
Mltfrtk #6 Mltfrtk
¡Facha, facha, facha, facha, Fa Cha Cha! :hug:
1 K 22

