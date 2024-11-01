Manuel Viso, médico: "Me como tortillas de 5 huevos y nunca menos de 14 huevos a la semana"

El especialista en hematología y hemoterapia asegura que el huevo es una alimento muy saludable. “Durante años subraya se decía que solo podías comer 3-4 huevos a la semana. Hoy sabemos que eso no tiene sentido. La ciencia ha demostrado que el colesterol del huevo apenas influye en el colesterol en sangre de la mayoría de personas. (...) No es lógico prohibir el huevo y luego desayunar galletas o churros en fritanga todos los días. Mejor huevos en tu dieta y menos ultraprocesados en tu vida." - concluye.