más visitadas
9563
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
5402
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5959
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
3541
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
5150
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
más votadas
434
EE. UU. recibe 100 millones de dólares en oro de Venezuela
467
Dimite la directora de robótica de OpenAI tras un acuerdo con el Pentágono
273
Irán niega haber atacado a Turquía, Azerbaiyán y Chipre y dice que se trata de un “ataque de falsa bandera” [ENG]
589
Y mientras anuncia más bombazos, Trump aparecería en otro informe del FBI en relación con Epstein
478
Un vídeo muestra el impacto de un misil Tomahawk estadounidense junto a la escuela de niñas iraní en la que murieron 175 personas [EN]
19
meneos
27
clics
Madrid celebrará el 4 de julio con homenaje a los 250 años de la independencia de EE UU
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes la organización de un evento especial por la festividad norteamericana.
eeuu
,
madrid
,
ayuso
,
pp
15
4
1
K
122
actualidad
36 comentarios
15
4
1
K
122
actualidad
#1
loborojo
No sé si es más hortera o servil
13
K
178
#8
Tx4
#1
Bochorno
6
K
92
#14
Toponotomalasuerte
#1
es más de lamedán que de ramadán.
La derecha española es franquista. Nada lamia más culos y humillaba más a España que franco.
0
K
9
#21
Albarkas
*
#1
Lacayismo de primer curso.
Pd. También te digo que con el montón de gente dispuesta a celebrar Halloween, Acción de Gracias y Santa Claus con sus jodidos renos y todo, lo único que faltaba por celebrar el el 4 de Julio.
1
K
31
#23
concentrado
#1
Si tiene ovarios que dé el día de fiesta a todos los madrileños
1
K
27
#29
casicasi
#1
Ni paleta.
0
K
10
#30
fingulod
#1
Una Fernando Galindo.
youtu.be/ohv-8CAeBzk?si=mXiFJqY_ObenmF94
1
K
17
#32
Dene
#1
50/50 maomeno
1
K
22
#3
Andreham
Estas fiestas extranjeras sí le gustan a la derecha por lo que sea.
6
K
95
#11
GeneWilder
*
Podríamos programar actos en los que se recuerde la intervención decisiva de España para el nacimiento los EE.UU. y las sucesivas puñaladas traperas que hemos recibido a cambio, en estos 250 años de tan desagradecida y malhadada nación.
6
K
84
#22
themarquesito
#11
Puñaladas que ya vio venir el conde de Aranda el día mismo de la firma del tratado de París en 1783.
2
K
50
#5
troymclure
Hay que ser subnormal profunda... pero eso no es nada comparado con sus votantes
5
K
79
#17
senafactual
250 años sembrando el terror en algún lugar, vamos a celebrarlo.
3
K
55
#6
LunaTiko
Y de ahi todos al frente en Irán, por favor.
2
K
44
#13
Yuiop
Habrá que llamarla AyUSA.
2
K
42
#19
Un_señor_de_Cuenca
Gracias, era justo lo que nos preocupaba a los que vivimos en Madrid. Espero que haya un acto especial en el que se recuerden las gloriosas gestas de EE.UU. en Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Florida.
Como colofón de la cosa, puede cerrar de una puta vez los hospitales públicos en homenaje a ese país que tanto ama. Por cierto, ¿por qué no se irá a vivir allí?
2
K
40
#16
sorrillo
Esta gentuza está aspirando a que la CIA les dé la presidencia del Reino de España.
2
K
39
#10
reivaj01
*
Madrid no va a celebrar nada, en todo caso, lo celebrarán los del gobierno o parte de sus habitantes (yo no, desde luego).
Respecto a la presidenta, poco celebra pa lo guapa que es.
Respecto a la presidenta, poco celebra pa lo guapa que es.
2
K
36
#12
Toponotomalasuerte
No es el mundo today?
3
K
34
#20
ContinuumST
Pero qué demo...
1
K
32
#27
kumo
Supongo que es un poco su guerra conta Sánchez. Aunque lo cierto es que la embajada americana sí organiza un acto anual e invita a gente. Cosas de la diplomacia.
Se dice What the hell!?
#20
Se dice
What the hell!?
1
K
-1
#31
fingulod
#27
Que en su embajada lo celebren es normal. Y que inviten gente también.
Lo que no es ni medio normal es que lo celebremos nosotros.
0
K
7
#33
kumo
#31
Bueno, hemos incorporado el año nuevo chino, por ejemplo. Y no creo que a nadie le parezca mal. La gente se lo pasa bien.
A ver, me parece un poco chorra, pero no siendo religioso tampoco me parece para tanto. Lo que no sé es cuántos yankees tendremos residiendo aquí que eso ayudaría a justificarlo un poco.
0
K
9
#35
fingulod
#33
No se parece en nada. El día de la independencia de los EEUU afecta sólo a los EEUU. El año nuevo chino se parecería más a Halloween... que curiosamente hemos aceptado.
0
K
7
#4
Don_Pixote
1
K
25
#24
karakol
Remember the Maine
0
K
20
#15
Tkachenko
Tal cual
0
K
20
#28
XtrMnIO
Cipayos arrastrados...
0
K
12
#7
elgranpilaf
Amenizará la fiesta Chimo Bayo
www.youtube.com/watch?v=3wU1kCn86xU
0
K
11
#9
paleociencia
Bueno, se puede aprovechar y aprender de la historia de cómo unas colonias se independizaron de un imperio
0
K
10
#25
calcetus
CA-TE-TA
0
K
10
#34
EldelaPepi
¡A la madrileña!
0
K
9
#36
fremen11
Bienvenido Mister Marshall..........
0
K
9
#26
Oliram
*
Y yo que recuerdo cuando celebraron los 200 años de la nación. SI es que casi ni tienen historia
0
K
7
#18
ctrlaltsupr1
¡En esta casa se respetan las tradiciones!
"Los mejores homenajes a los 250 años de la independencia de EEUU, los de Madrid"
0
K
7
#2
Ramen
Esa fiesta va a ser un bombazo
1
K
1
La derecha española es franquista. Nada lamia más culos y humillaba más a España que franco.
Pd. También te digo que con el montón de gente dispuesta a celebrar Halloween, Acción de Gracias y Santa Claus con sus jodidos renos y todo, lo único que faltaba por celebrar el el 4 de Julio.
youtu.be/ohv-8CAeBzk?si=mXiFJqY_ObenmF94
Como colofón de la cosa, puede cerrar de una puta vez los hospitales públicos en homenaje a ese país que tanto ama. Por cierto, ¿por qué no se irá a vivir allí?
Respecto a la presidenta, poco celebra pa lo guapa que es.
#20 Se dice What the hell!?
Lo que no es ni medio normal es que lo celebremos nosotros.
A ver, me parece un poco chorra, pero no siendo religioso tampoco me parece para tanto. Lo que no sé es cuántos yankees tendremos residiendo aquí que eso ayudaría a justificarlo un poco.
¡A la madrileña!
"Los mejores homenajes a los 250 años de la independencia de EEUU, los de Madrid"