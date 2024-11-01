edición general
Madrid celebrará el 4 de julio con homenaje a los 250 años de la independencia de EE UU

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes la organización de un evento especial por la festividad norteamericana.

loborojo
No sé si es más hortera o servil
13
Tx4
#1 Bochorno
6
Toponotomalasuerte
#1 es más de lamedán que de ramadán.
La derecha española es franquista. Nada lamia más culos y humillaba más a España que franco.
0
Albarkas
#1 Lacayismo de primer curso.
Pd. También te digo que con el montón de gente dispuesta a celebrar Halloween, Acción de Gracias y Santa Claus con sus jodidos renos y todo, lo único que faltaba por celebrar el el 4 de Julio.
1
concentrado
#1 Si tiene ovarios que dé el día de fiesta a todos los madrileños :troll:
1
casicasi
#1 Ni paleta.
0
Dene
#1 50/50 maomeno
1
Andreham
Estas fiestas extranjeras sí le gustan a la derecha por lo que sea.
6
GeneWilder
Podríamos programar actos en los que se recuerde la intervención decisiva de España para el nacimiento los EE.UU. y las sucesivas puñaladas traperas que hemos recibido a cambio, en estos 250 años de tan desagradecida y malhadada nación.
6
themarquesito
#11 Puñaladas que ya vio venir el conde de Aranda el día mismo de la firma del tratado de París en 1783.
2
troymclure
Hay que ser subnormal profunda... pero eso no es nada comparado con sus votantes
5
senafactual
250 años sembrando el terror en algún lugar, vamos a celebrarlo.
3
LunaTiko
Y de ahi todos al frente en Irán, por favor.
2
Yuiop
Habrá que llamarla AyUSA.
2
Un_señor_de_Cuenca
Gracias, era justo lo que nos preocupaba a los que vivimos en Madrid. Espero que haya un acto especial en el que se recuerden las gloriosas gestas de EE.UU. en Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Florida.
Como colofón de la cosa, puede cerrar de una puta vez los hospitales públicos en homenaje a ese país que tanto ama. Por cierto, ¿por qué no se irá a vivir allí?
2
sorrillo
Esta gentuza está aspirando a que la CIA les dé la presidencia del Reino de España.
2
reivaj01
Madrid no va a celebrar nada, en todo caso, lo celebrarán los del gobierno o parte de sus habitantes (yo no, desde luego).
Respecto a la presidenta, poco celebra pa lo guapa que es.
2
Toponotomalasuerte
No es el mundo today?
3
ContinuumST
Pero qué demo... :palm: :palm: :palm:
1
kumo
Supongo que es un poco su guerra conta Sánchez. Aunque lo cierto es que la embajada americana sí organiza un acto anual e invita a gente. Cosas de la diplomacia.

#20 Se dice What the hell!? :troll:
1
fingulod
#27 Que en su embajada lo celebren es normal. Y que inviten gente también.

Lo que no es ni medio normal es que lo celebremos nosotros.
0
kumo
#31 Bueno, hemos incorporado el año nuevo chino, por ejemplo. Y no creo que a nadie le parezca mal. La gente se lo pasa bien.

A ver, me parece un poco chorra, pero no siendo religioso tampoco me parece para tanto. Lo que no sé es cuántos yankees tendremos residiendo aquí que eso ayudaría a justificarlo un poco.
0
fingulod
#33 No se parece en nada. El día de la independencia de los EEUU afecta sólo a los EEUU. El año nuevo chino se parecería más a Halloween... que curiosamente hemos aceptado.
0
karakol
Remember the Maine
0
Tkachenko
Tal cual  media
0
XtrMnIO
Cipayos arrastrados...
0
elgranpilaf
Amenizará la fiesta Chimo Bayo www.youtube.com/watch?v=3wU1kCn86xU
0
paleociencia
Bueno, se puede aprovechar y aprender de la historia de cómo unas colonias se independizaron de un imperio :roll:
0
calcetus
CA-TE-TA
0
EldelaPepi
:shit: xD
¡A la madrileña!
0
fremen11
Bienvenido Mister Marshall..........
0
Oliram
Y yo que recuerdo cuando celebraron los 200 años de la nación. SI es que casi ni tienen historia
0
ctrlaltsupr1
¡En esta casa se respetan las tradiciones!

"Los mejores homenajes a los 250 años de la independencia de EEUU, los de Madrid"
0
Ramen
Esa fiesta va a ser un bombazo
1

