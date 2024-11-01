edición general
58 meneos
771 clics
Macron acaba con la independencia militar de Francia

Macron acaba con la independencia militar de Francia

Francia asiste, entre la estupefacción y la ira, a un nuevo episodio de desmantelamiento de su joya de la corona: el sector aeronáutico y de defensa. LMB no es una empresa cualquiera, sus componentes están en los aviones de combate y sistemas de defensa que Francia presume de fabricar con autonomía, tales como sus submarinos nucleares, su programa de portaaviones nucleares, su carro Leclerc, sus aviones Rafale, los Tiger de Airbus o sus misiles balísticos SSBN, entre otros. Toda la oposición en pleno ha calificado de "traición industrial" y ha

| etiquetas: macron , lmb , francia , eeuu , melenchon , le pen , industria , militar
34 24 0 K 458 actualidad
19 comentarios
34 24 0 K 458 actualidad
Comentarios destacados:      
Supercinexin #4 Supercinexin
Éste desgraciado, el Riverita francés, es la mayor desgracia que le ha pasado a Francia los últimos tropecientos años. Desmantelamiento total del Estado, empobrecimiento general de la población, pérdida de toda su influencia en África, irrelevancia a nivel global, sometimiento a Estados Unidos y liberatadas una detrás de otra.

Ésto es lo que pasa cuando votas liberata.
12 K 118
#15 guuilesmiz
#4 casualiad? No lo creo. Un infiltrado de USA, un traidor. Hace no muchos años lo hubieran guillotinado
0 K 10
#16 Dav3n
#4 Y encima un chulo acabao que se rió en la cara de un presidente africano:

m.youtube.com/watch?v=GlhoHYT7qtg

El mismo hipócrita que se quitó el Rolex disimuladamente en directo:

m.youtube.com/watch?v=7qVM0L7d17k

El que escondió aquello en la reunión con Merz y Starmer:

m.youtube.com/watch?v=SGHhXLDjf0g

Si es que los europeos, somos gilipollas, no hay más xD
0 K 12
tul #2 tul
toma soberania europea! el niño de los rothschild traicionando a su pais y a toda europa, con traidores como estos en los puestos de poder de la ue estamos vendidos.
6 K 86
Gry #1 Gry
Hay que ser idiota, media europa intentando reducir su dependencia de armas estadounidenses y este va y les vende otra....
5 K 72
#6 CosaCosa
#1 los patriotas solo piensan en el dinero. Los tontos piensan en patria
1 K 18
#7 username
#1 un traidor francés? Lo nunca visto!

Sacre Bleu
0 K 10
karlos_ #14 karlos_
#1 Sobrecogedor
0 K 8
#5 Suleiman
Es lo que pasa por no echarlo a tiempo.... Menudo felón.
2 K 45
pitercio #3 pitercio
No, si el que es traidor...
1 K 25
#12 Luiskelele
Facturan 30 millones al año vendiendo armamento? Que hacen? Los manuales del operario? Con los precios que hay en defensa, esa facturación es una mierda como el sombrero de un picador.
1 K 25
Paltus #13 Paltus
Ahora sabemos porqué se hizo el gallito con Trump.
1 K 24
capitan__nemo #19 capitan__nemo
¿Cuanto es la deuda publica francesa y en que porcentaje está en manos de instituciones extranjeras?
0 K 11
ombresaco #10 ombresaco
El chiste era que Francia es un pais de alto rendimiento. Se rinden rápido
0 K 11
#8 A_S
Algo así debería considerarse alta traición
0 K 10
#18 Febrero_2026 *
me equivoqué de empresa
0 K 10
jazcaba #17 jazcaba
Vox y PP gobernando juntos, tiempo para Navantia, 3,2,1
0 K 9
#9 beltraneja
Así gobierna cualquiera, que me hace falta dinero vendo esto, que no me llega vendo lo otro, tipo heredero hecho a si mismo. No hace falta ni haber acabado primaria.
0 K 7
#11 lordban
No por nada este también se hablaba con Epstein. Otro vendido a los bancos judíos.
0 K 5

menéame