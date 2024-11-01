Macron acaba con la independencia militar de Francia

Francia asiste, entre la estupefacción y la ira, a un nuevo episodio de desmantelamiento de su joya de la corona: el sector aeronáutico y de defensa. LMB no es una empresa cualquiera, sus componentes están en los aviones de combate y sistemas de defensa que Francia presume de fabricar con autonomía, tales como sus submarinos nucleares, su programa de portaaviones nucleares, su carro Leclerc, sus aviones Rafale, los Tiger de Airbus o sus misiles balísticos SSBN, entre otros. Toda la oposición en pleno ha calificado de "traición industrial" y ha
Ésto es lo que pasa cuando votas liberata.
m.youtube.com/watch?v=GlhoHYT7qtg
El mismo hipócrita que se quitó el Rolex disimuladamente en directo:
m.youtube.com/watch?v=7qVM0L7d17k
El que escondió aquello en la reunión con Merz y Starmer:
m.youtube.com/watch?v=SGHhXLDjf0g
Si es que los europeos, somos gilipollas, no hay más
Sacre Bleu
me equivoqué de empresa