edición general
10 meneos
52 clics

Llegan las 'tradwives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel"

A medida que avanzaba el fenómeno de las "esposas tradicionales", auspiciado por la extrema derecha, también han ganado altavoz mujeres que lo han dejado atrás y señalan sus trampas. “Era estudiante universitaria, iba al gimnasio, no descansaba, no paraba, intentaba todo el día cuadrar una agenda llena y sin un momento para mí. Me acabé quemando”, recordaba Estee Williams, una de las primeras en viralizar el fenómeno ‘tradwife’. Así explicaba el pasado que había abandonado para dedicar su vida exclusivamente a los cuidados domésticos.

| etiquetas: tradwives , arrepentida , carcel , influencer , tiktok , vida domestica
8 2 1 K 124 actualidad
9 comentarios
8 2 1 K 124 actualidad
Chinchorro #3 Chinchorro
"Voy a adoptar un estilo de vida que, por lo que sea, mis antepasados quisieron abandonar y lucharon por evolucionar y mejorar. Qué puede salir mal.".
5 K 76
SeaDreadnought #4 SeaDreadnought *
#1 para mas contexto #3 que de la otra forma se abre tambien a la interpretacion contraria. por otro lado tmb tendrias que haber adjuntado una foto de j.j.jameson para visualizar el comentario xD  media
1 K 18
Chinchorro #5 Chinchorro
#4 Cierto es.
1 K 18
#6 carlosjpc *
#3 Eso no es realmente así. Cuando yo era niño eran pocas las parejas en las que ambos trabajaban. Eran los reyes del mambo y llevaban un tren de vida a tope mientras la mayoría vivía con las comodidades indispensables, eso si, con casa propia, vacaciones en verano, un coche minimo... Y esto no va de sexos porque para criar 3 hijos y llevar una casa parece necesario que alguien se dedique a ello. El pensar que estaban esclavizados/as solo lo puede hacer alguien que no ha remado 8 horas en una…   » ver todo el comentario
0 K 7
Chinchorro #7 Chinchorro
#6 El punto de las tradwife nada tiene que ver con el mercado laboral y todo con la idealización de un miembro de la pareja sumiso y dependiente en lo económico al cual manejar a placer.
0 K 11
#8 carlosjpc *
#7 no conozco todos los casos, pero ya te he contado que mi experiencia no es esa. La que manejaba la pasta siempre fue mi madre. Era un contrato no escrito que imagino que no era unico en mi casa. El dependiente en lo economico era mi padre, que recibía la paguita como un niño de 15 años.
0 K 7
Chinchorro #9 Chinchorro
#8 Ya, y yo te puedo contar el caso de una mujer que se tuvo que poner a trabajar en secreto para alimentar a sus hijos porque el marido no le daba un duro de lo que ganaba y cuando se enteró de lo que hacía su mujer le dió tal paliza que la dejó muda para el resto de su vida.
Ni tu experiencia ni la mía son significativas.
0 K 11
Chinchorro #1 Chinchorro
Jajajajaja no.... jajajajaj NOOOOOOOOOO... JAJAJAJAJAJA...
2 K 32
#2 detectordefalacias
Tradwives cuando se dan cuenta de que en realidad son tardwives
1 K 18

menéame