La Junta Electoral acuerda censurar al Carnaval de Cádiz durante la jornada de reflexión

El escrito firmado por el secretario de la Junta Electoral señala que el Partido Popular aportó vídeos y letras como parte de la denuncia. El evento anunciado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para las 17:00 horas incluye las actuaciones del coro ‘El Sindicato’, la chirigota ‘Una chirigota en teoría’ y las comparsas ‘DSAS3’ y ‘Las Jorobadas’