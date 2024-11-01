edición general
29 meneos
35 clics
La Junta Electoral acuerda censurar al Carnaval de Cádiz durante la jornada de reflexión

La Junta Electoral acuerda censurar al Carnaval de Cádiz durante la jornada de reflexión

El escrito firmado por el secretario de la Junta Electoral señala que el Partido Popular aportó vídeos y letras como parte de la denuncia. El evento anunciado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para las 17:00 horas incluye las actuaciones del coro ‘El Sindicato’, la chirigota ‘Una chirigota en teoría’ y las comparsas ‘DSAS3’ y ‘Las Jorobadas’

| etiquetas: censura , carnaval , bienvenido , dsas3 , elecciones , andalucía
24 5 0 K 206 actualidad
13 comentarios
24 5 0 K 206 actualidad
Comentarios destacados:      
eaglesight1 #5 eaglesight1
Nada nuevo bajo el sol, es la derecha de siempre impidiendo la libertad de expresión.
5 K 61
#3 concentrado
Entonces habrá que censurar también las misas :troll:
3 K 52
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Se ve que has ido a muchas...
1 K 23
hdblue #1 hdblue *
Vaya por dios, pues resulta que la libertad de la que oye tanto hablar por la derecha española consisten en hacer que otros no hablen, o en este caso canten. Todo correcto.

PD: a ver cuando tardan en decir que esto no es censura, pero que te critiquen en redes es que no se puede hablar de nada.
5 K 52
obmultimedia #12 obmultimedia *
#1 Tan mal van en las encuestas que tienen que recurrir a la censura?

Edito: Han retirado la denuncia
0 K 11
sotillo #13 sotillo
#12 Yo creía que con Perro Sánchez hijo de puta ya lo tenían todo ganado
0 K 10
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Coño, como en el franquismo!
2 K 35
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Pero si el carnaval de Cádiz fue en febrero :-|

¿Tanto cuesta poner un titular algo más exacto?
1 K 25
#2 laruladelnorte
Igual harían recapacitar a mucha gente y eso no les conviene. >:-(
1 K 24
ElJamoon #9 ElJamoon
A la derecha le ha sentado mal desde siempre que el pueblo se exprese libremente, por eso su inquina al carnaval. Es mejor para ellos que la opinión pública la representen medios afines financiados con el dinero de todos. Y si además cuentas con el apoyo de jueces para los que la libertad de expresión solo es patrimonio de su ideario político, pues tienes el coctel perfecto para silenciar a los que no te gustan. Pero no lo llames manipulación y censura.
1 K 19
#11 Leon_Bocanegra
Aaaaaag que viene la sensura wokes!! Huyamos!
0 K 16
angelitoMagno #7 angelitoMagno
En un mundo ideal, esto debería hacer que todos los chirigoteros se abstuvieran de votar al PP, pero no creo que pase.
0 K 13

menéame