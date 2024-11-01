La Junta Electoral acuerda censurar al Carnaval de Cádiz durante la jornada de reflexión

El escrito firmado por el secretario de la Junta Electoral señala que el Partido Popular aportó vídeos y letras como parte de la denuncia. El evento anunciado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para las 17:00 horas incluye las actuaciones del coro ‘El Sindicato’, la chirigota ‘Una chirigota en teoría’ y las comparsas ‘DSAS3’ y ‘Las Jorobadas’
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PD: a ver cuando tardan en decir que esto no es censura, pero que te critiquen en redes es que no se puede hablar de nada.
Edito: Han retirado la denuncia
¿Tanto cuesta poner un titular algo más exacto?