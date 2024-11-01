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PP retira la denuncia que pedía prohibir letras de carnaval el día de reflexión, que achaca a "descoordinación interna"

PP retira la denuncia que pedía prohibir letras de carnaval el día de reflexión, que achaca a "descoordinación interna"

El PP ha retirado "de forma inmediata" la denuncia presentada a la Junta Electoral de Zona (JEZ) en relación con una actuación de agrupaciones del carnaval en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), prevista para este sábado, jornada de reflexión previa a la cita con las urnas en las elecciones andaluzas, y ha achacado lo sucedido a un problema de "descoordinación interna", según indican fuentes de la formación provincial

| etiquetas: pp , retira , denuncia , prohibir letras de carnaval
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6 comentarios
17 3 0 K 192 actualidad
#3 KaBeKa *
Con las elecciones este fin de semana no era buen momento para llevar esto adelante. Entiendo que para un andaluz eso de meterse con algo tan suyo como son las chirigotas no es muy de dar votos.
Alguien del pp ha sido mas inteligente que soberbio.
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Escafurciao #1 Escafurciao *
Pues como prohíban a todos sus tertulianos nos hacen un favor, no cantan pero dan el cante.
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karakol #4 karakol
En el otro envío dice que:

El escrito firmado por el secretario de la Junta Electoral señala que el Partido Popular aportó vídeos y letras como parte de la denuncia.

www.meneame.net/story/junta-electoral-acuerda-censurar-carnaval-cadiz-

De descoordinación nada. Lo prepararon muy bien para censurar las letras de las chirigotas, pero han visto que meter esta denuncia no era buena idea, pero solo por cuestiones de calendario, no porque haya habido "descoordinación".

Un ataque, otro más de la derecha casposa, a la libertad de expresión.
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#5 UNX
La denuncia fue innecesaria, no van a dejar de votarlos por unas chirigotas.
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Catacroc #2 Catacroc
Alguien les ha explicado el efecto Streissand.
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#6 sliana
Ah carallo, cayeron rápido de la burra... La cerveza, el fútbol y las fiestas regionales. Cualquier otra cosa la puedes tocar pero esas ni se te ocurra, que pierdes votos. Pan y circo.
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menéame