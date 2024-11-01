PP retira la denuncia que pedía prohibir letras de carnaval el día de reflexión, que achaca a "descoordinación interna"

El PP ha retirado "de forma inmediata" la denuncia presentada a la Junta Electoral de Zona (JEZ) en relación con una actuación de agrupaciones del carnaval en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), prevista para este sábado, jornada de reflexión previa a la cita con las urnas en las elecciones andaluzas, y ha achacado lo sucedido a un problema de "descoordinación interna", según indican fuentes de la formación provincial
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Alguien del pp ha sido mas inteligente que soberbio.
El escrito firmado por el secretario de la Junta Electoral señala que el Partido Popular aportó vídeos y letras como parte de la denuncia.
www.meneame.net/story/junta-electoral-acuerda-censurar-carnaval-cadiz-
De descoordinación nada. Lo prepararon muy bien para censurar las letras de las chirigotas, pero han visto que meter esta denuncia no era buena idea, pero solo por cuestiones de calendario, no porque haya habido "descoordinación".
Un ataque, otro más de la derecha casposa, a la libertad de expresión.