PP retira la denuncia que pedía prohibir letras de carnaval el día de reflexión, que achaca a "descoordinación interna"

El PP ha retirado "de forma inmediata" la denuncia presentada a la Junta Electoral de Zona (JEZ) en relación con una actuación de agrupaciones del carnaval en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), prevista para este sábado, jornada de reflexión previa a la cita con las urnas en las elecciones andaluzas, y ha achacado lo sucedido a un problema de "descoordinación interna", según indican fuentes de la formación provincial