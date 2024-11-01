edición general
Pasodoble chirigota de Cádiz a Juanma Moreno por los cribados

Pasodoble de la chirigota de Cádiz a Juanma Moreno por los cribados del cáncer de mama en Andalucía

| etiquetas: juanma moreno , andalucía , cribados , cáncer , mama , chirigota , cádiz
Pacofrutos #1 Pacofrutos
Cucha, Juarma, lo que aquí se te canta y piensas lo que has hecho que la sanidad en mi tierra no la tomamos a pecho.
Venga mama y venga mama esa palabra tu estarás harto escucharla pues aplícatelo ya y te vas pronto a mamarla.
