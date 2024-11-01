edición general
El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.

CharlesBrowson
se vienen dias de loles y risas
traviesvs_maximvs
Personalmente y con la información que tengo creo que Errejon no cometió ningún delito. Dicho esto, le ha pillado el toro con aquello de que hay que creer siempre a las mujeres.
Quillotro
Cierto parecido al caso del fiscal. Cada día que pasa salen más evidencias de que sobón, sí, (y por tanto condenable moralmente), pero de ahí a "los hechos por los que se le juzga", condenable jurídicamente, parece que no tanto... Pero bueno, carroña para Inda y compañía durante unos meses hasta que salga absuelto como en su día de la patada. Todo el mundo recuerda que "le dio la patada" (que no la dio) y casi nadie sabe que lo absolvieron (porque era mentira).
denocinha
#7 Es que a Elisa ya la habían sobado antes varios periodistas
El_dinero_no_es_de_nadie
Si el auto de apertura de juicio no incluye la matrícula de la moto que se vió dos veces, le veo poco recorrido :troll:
angelitoMagno
El juez instructor habrá pensado "lo que nos vamos a reir con Mouliaa en el juicio", PALANTE
poxemita
Madre de Dios, cuanto machista atacando a Mouliaa por el simple hecho de ser mujer.
denocinha
#13 Machirulos que se atreven a dudar de su palabra
poxemita
#16 es insoportable el hedor a huevos resudaos que desprende Meneame.
capitan.meneito
¿Pero es que nadie piensa en Aída Nízar?
HeilHynkel
confilegal.com/actualidad/adolfo-carretero/

Adolfo Carretero ha llevado a cabo la instrucción de varias causas polémicas, como la imputación al cómico Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en el programa El Intermedio.

Pero el primer caso conocido fue protagonizado por la periodista Pilar Velasco, de la Cadena SER, por publicar unos vídeos de Ignacio González, el ex vicepresidente de Madrid, en Colombia. Carretero lideró una investigación judicial que mantuvo a la periodista imputada durante un año.

Otro juez de esos que tanto gusta al fatxerío.
Antipalancas21
Otro juez aplicando su particular justicia.
angelitoMagno
Pues a ver, si está probado y reconocido que ambos estuvieron en esa habitación de hotel y que tuvieron relaciones sexuales y ya es cuestión de comparar versiones, pues creo que hay indicios suficientes para que el juez de instrucción (repito, DE INSTRUCCIÓN) dictamine apertura de juicio oral.

Otra cosa es que en el juicio haya condena, que no creo, pero eso ya dependerá del juez encargado del juicio. Indicios y evidencias de posible delito, existen. Que sean pruebas sólidas suficientes, eso ya se verá en el juicio.
SACROMONTE
Cazador, cazado.
denocinha
#5 Yo lo veo más como un sacrificio que como una venganza
denocinha
No tengo nada en contra de Errejón, pero lo mejor para la presunción de inocencia y para la igualdad legal de hombres y mujeres sería que condenasen a alguien famoso a la pena mayor posible por el caso más ridículo posible, como este.
Mk22
#3 Errejón concretamente estaba muy a favor del desigual tratamiento penal entre hombres y mujeres.
Esfingo
Ridículo.
