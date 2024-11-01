El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.
| etiquetas: errejon , mouliaa
Adolfo Carretero ha llevado a cabo la instrucción de varias causas polémicas, como la imputación al cómico Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en el programa El Intermedio.
Pero el primer caso conocido fue protagonizado por la periodista Pilar Velasco, de la Cadena SER, por publicar unos vídeos de Ignacio González, el ex vicepresidente de Madrid, en Colombia. Carretero lideró una investigación judicial que mantuvo a la periodista imputada durante un año.
Otro juez de esos que tanto gusta al fatxerío.
Otra cosa es que en el juicio haya condena, que no creo, pero eso ya dependerá del juez encargado del juicio. Indicios y evidencias de posible delito, existen. Que sean pruebas sólidas suficientes, eso ya se verá en el juicio.