4
meneos
51
clics
Elisa Mouliaá reitera su creencia en teorías conspiranoicas: "En la DANA tuvieron que abrir las presas y se cree que fue la OTAN"
La actriz acudió a un pódcast y, además de hablar de su caso contra Íñigo Errejón, mostró su apoyo a ideas como los 'chemtrails' de los aviones.
|
etiquetas:
:
errejon
,
mouliaa
4
0
3
K
37
actualidad
13 comentarios
4
0
3
K
37
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
skaworld
Para la actriz, "está más que probado" y "no es conspiranoia", pues lleva "5 años observando cómo, del 15 de mayo al 15 de junio, no para de haber estelas en el cielo", casualmente, en la primavera, cuando suceden las alergias. Y, según ella, estas se han agravado y convertido en "gripazos" que solo se quitan con antihistamínicos que valen dos euros cada pastilla.
De toda la vida del 15 de mayo al 15 de julio ha sido la temporada tradicional de fuñigación, cuando los primeros brotes del 5G que se ponen los chises hermosos.
3
K
47
#1
YSiguesLeyendo
núcleo irradiador
2
K
45
#3
Torrezzno
No falla
0
K
20
#6
StuartMcNight
Que curioso. La denunciante de Errejon es seguidora de las pajas mentales que defienden los amiwitos de Vox.
2
K
20
#8
comadrejo
#6
¿Casualidad, serendipia? .... no lo creo.
0
K
10
#2
Brill
Esta mujer debería visitar a un psiquiatra cuanto antes.
1
K
17
#4
arreglenenlacemagico
seguro que no tiene cuenta en meneame ? aqui encuentra teorias rusoplanistas a punta pala
2
K
14
#9
Lyovin81
*
#4
No, aquí sabemos que desde 2014 la CIA estaba metida hasta la cocina en Ucrania armando a los nacionalistas y de aquellos polvos estos lodos, y sabemos que entrar en guerra con Rusia no nos conviene en absoluto: nos conviene comerciar con ellos como hacíamos antes.
Lo de los rusoplanistas para definir a quienes no nos creemos el cuento americano para meternos en una guerra te lo metes por el culo.
0
K
7
#13
arreglenenlacemagico
#9
jajaja ya salio el primer transnochado , no te acuerdas que tambien encontraron laboratorios nazis secretos de la CIA.
oye en tus quedadas te pones el gorrito de aluminio mas grande que el resto o menos , lo haceis como para mediros el rusoplanismo? como sabeis quien es mas rusoplanista y quien es de la CIA , probais a beber algo de polonio o como va, aclaralo por favor.
Por que semejante fuente de conocimiento solo puede salir de un grupo muy reducido de genios
0
K
6
#7
Marsela
www.meneame.net/story/elisa-mouliaa-dana-tuvieron-abrir-presas-abrio-o
www.meneame.net/story/elisa-mouliaa-alimenta-teorias-conspiracion-dana
0
K
11
#11
drstrangelove
Hostias no me imaginaba que estaba tan zumbada, Errejon vería el percal y salió por patas.
0
K
10
#10
Kuruñes3.0
*
Alguien malo te jodera si puede y le conviene y eso puede prevenirse. Puefed negociar, pueded amenazar, puedes evitar quedar en su camino. A veces lo lograrás, otras no, algunas ni lo verás venir.
Alguien tonto te va a joder sí o sí. Y la única prevención es tenerlo lejos.
La fortuna es que el tonto siempre se anuncia.
0
K
7
#12
roca
Si no llega no pasa nada, porque le dan voz.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
