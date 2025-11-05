edición general
Juan Carlos Peinado, un juez que no escribe bien

Juan Carlos Peinado, un juez que no escribe bien

El juez Juan Carlos Peinado no sabe escribir bien. Desconoce los usos de las mayúsculas, de la puntuación, las concordancias, la oportunidad de los gerundios, la relación entre oraciones, el hilo narrativo. El lenguaje claro no va con él. Se hace difícil asumir que alguien que sufre esas carencias haya llegado a magistrado-juez del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde el que ha encausado a un ministro y a la esposa del presidente. Problemas de lectura, Sigue en #1

Macadam
a un paso de que le den el Planeta
Macadam
#6 mientras tanto, se entretiene con la parienta del perro
marola
Ya se sabe cómo llegó ese señor a la judicatura...
De cualquier forma ese lenguaje indica que su cabeza tiene que ser bastante caótica. Me pregunto si estará en condiciones de desempeñar su trabajo...
cocolisto
Lo malo es que te toca un fulano como éste y te amarga la vida por su arbitrariedad e impunidad.
cocolisto

Resto del artículo :
Resto del artículo :
"La exposición de 32 folios mediante la que elevó al Supremo su acusación de falso testimonio y malversación contra Félix Bolaños, firmada el 23 de junio, es un desorden expositivo que empieza con una frase de 166 palabras nada menos (un párrafo entero: 12 anchas líneas), a la que sigue otra de 161 (el segundo párrafo completo, de 13 largos renglones).

(Esta columna suma hasta aquí 138 palabras en total, para que ustedes se hagan una idea).

El citado segundo párrafo…   » ver todo el comentario
PasaPollo
#1 Muy de acuerdo con su último párrafo, pero hace bien en poner la venda antes que la herida: no es nada pero nada raro ni infrecuente encontrarse sentencias y escritos macarrónicos con estos fallos. De hecho lo único bueno de que ahora metan la IA para hacer sentencias es que se les entiende bien; lo malo es que a cambio la IA se inventa jurisprudencia y leyes y precedentes que son aún más perjudiciales.

Ahora mismo, encima de mi mesa, tengo que revisar un proyecto de normativa que viene directa de los servicios jurídicos, y tiene tales burradas ortográficas que me está superando y lo voy a mandar de vuelta corregida.
Eibi6
Pués lo que suele pasar con juristas y notarios
Benzo
aver, estudiaó
Un_señor_de_Cuenca
Este tío cuando escribe parece que está poniendo etiquetas en un post de Menéame. Pone una coma por palabra, menudo gañán.
laruladelnorte
Frases tan enrevesadas oscurecen las argumentaciones, incluso si se releen los párrafos para discernir entre las oraciones principales y las extensas aposiciones, con incongruencias como esta: “Se tuvo la necesidad procesal de proceder a la apertura de una pieza separada (…) derivada de la indicada apertura de pieza separada”.

Me recuerda a Amador Rivas. :foreveralone:
volandero
Seguro que fue a la misma academia de opositores que Rajoy y sus hermanos.
Abdo_Collo
Pues, no, veo, ningún, problema, en, su, redacción, la, verdad.
