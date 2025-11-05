Juan Carlos Peinado, un juez que no escribe bien

El juez Juan Carlos Peinado no sabe escribir bien. Desconoce los usos de las mayúsculas, de la puntuación, las concordancias, la oportunidad de los gerundios, la relación entre oraciones, el hilo narrativo. El lenguaje claro no va con él. Se hace difícil asumir que alguien que sufre esas carencias haya llegado a magistrado-juez del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde el que ha encausado a un ministro y a la esposa del presidente. Problemas de lectura, Sigue en #1
De cualquier forma ese lenguaje indica que su cabeza tiene que ser bastante caótica. Me pregunto si estará en condiciones de desempeñar su trabajo...
"La exposición de 32 folios mediante la que elevó al Supremo su acusación de falso testimonio y malversación contra Félix Bolaños, firmada el 23 de junio, es un desorden expositivo que empieza con una frase de 166 palabras nada menos (un párrafo entero: 12 anchas líneas), a la que sigue otra de 161 (el segundo párrafo completo, de 13 largos renglones).
(Esta columna suma hasta aquí 138 palabras en total, para que ustedes se hagan una idea).
El citado segundo párrafo… » ver todo el comentario
Ahora mismo, encima de mi mesa, tengo que revisar un proyecto de normativa que viene directa de los servicios jurídicos, y tiene tales burradas ortográficas que me está superando y lo voy a mandar de vuelta corregida.
Me recuerda a Amador Rivas.