Jennifer Lawrence: "no sé si debería hablar de Trump, solo agrego combustible a un fuego que está dividiendo al país"

La oscarizada actriz estadounidense, que fue crítica con Trump durante la primera presidencia de este, confesó ahora sentirse reacia a hablar de política: “la primera administración de Trump fue tan salvaje… sentía que corría sin cabeza. Pero hemos aprendido, elección tras elección, que los famosos no cambian el voto de la gente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me arrepiento de todo lo que he dicho o hecho. Pero este segundo mandato se siente distinto: ya sabemos quién es y lo que hizo durante cuatro años. Fue claro, y eso fue lo que elegimos”.

ur_quan_master #3 ur_quan_master
Los extremistas están consiguiendo el objetivo de que la gente normal se calle
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
habla o calla pero deja de hacer la attention whore
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 ¿Y esa coz tan gratuita?
