El jefe antidroga fingió destruir 50 kilos de cocaína en Asturias que después distribuyó entre su clan
Acompañado por dos policías de su grupo se trasladó en julio de 2025 hasta un centro de residuos cerca de Oviedo para simular que se deshacía de la droga incautada en la operación 'Churruca'
etiquetas
policía
jefe antidroga
droga
13
2
0
actualidad
#7
MiguelDeUnamano
El "caso aislado" de guardia.
#3
DotorMaster
entonces no era el "jefe antidroga", era el "jefe pro-droga" badum tss
#1
Dakaira
Relacionada:
www.meneame.net/story/detienen-jefe-estupefacientes-policia-nacional-v
El envío es la actualización de la relacionada.
#4
mis_cojones_en_bata
Entonces, ¿no se destruyeron los 100 kg de cocaína incautados?
#6
insulabarataria
#4
es que 80kg son difíciles de destruir.
#2
diablos_maiq
¿su clan?
#5
loborojo
#2
Su organización criminal sería un término más abatible
