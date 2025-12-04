·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11027
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
7342
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
8784
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
4308
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3699
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
781
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
499
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
501
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
345
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
644
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
153
meneos
316
clics
Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid acusado de quedarse con alijos de droga
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves, a las 09.00 horas, en una operación antidroga dirigida por el departamento de Asuntos Internos de Madrid.
|
etiquetas
:
valladolid
,
policía
,
droga
83
70
0
K
390
actualidad
48 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
83
70
0
K
390
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Cehona
El inspector detenido es pareja de Marta Sanz, la actual portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y exsecretaria de la Mesa de las Cortes con Ciudadanos entre 2019 y 2022.
www.eldiario.es/castilla-y-leon/sucesos/detienen-jefe-grupo-estupefaci
22
K
180
#5
desastrecolosal
*
#0
descarta y envía una que sea de un medio afín a esta web, portada asegurada. De elespañol estos no la van a votar porque patatas.
EDIT: Mira,
#4
ya te ha marcado el camino que debes seguir.
8
K
-38
#29
Leon_Bocanegra
#5
como pitoniso no tienes precio.
2
K
25
#31
desastrecolosal
#29
i.kym-cdn.com/photos/images/original/001/240/075/90f.png
0
K
6
#32
Leon_Bocanegra
#31
pff valiente gilipollez. Aunque por lo menos has sido más original que los que ponen el de los Simpsons.
0
K
11
#33
desastrecolosal
#32
Ma suda la polla lo que digas, te va mejor así?
2
K
-5
#34
Leon_Bocanegra
#33
no está mal.
0
K
11
#36
nitsuga.blisset
#29
Visionario
0
K
10
#30
triste_realidad
#5
Las clavao
0
K
6
#37
kaos_subversivo
#5
que bien conoces esta pagina para dos meses que llevas aquí.
Mis dieses
0
K
11
#39
desastrecolosal
*
#37
es mi primerita vez... vengo de las nueva generaciones del PP, me dejáis sitio los carrozas del 15M a sueldo de los panfletos que ya tu sabe?
3
K
-7
#42
kaos_subversivo
#39
siempre tendrás un hueco en mi ignore junto a tus otras cuentas, tranquilo
0
K
11
#10
letra
#4
Ciudagrams...
3
K
32
#9
BurraPeideira_
Le llaman jefe de estupefacientes, qué va a hacer el pobre hombre... Pues ser el jefe de la droguita. Tendrían que llamarle jefe anti estupefacientes para que quedase claro qué es lo que tienen que hacer.
6
K
72
#14
ingenierodepalillos
#9
Una confusión coca cualquier otra.
2
K
12
#22
c0re
#14
o cualquier otra coca.
1
K
21
#2
tul
El caso aislado de hoy
5
K
60
#26
RoterHahn
#2
Y mañana tendremos el caso aislado de mañana.
0
K
12
#3
Andreham
Eso le pasa por no compartir.
4
K
41
#8
ahotsa
*
elpais.com/espana/2025-12-04/detenido-el-jefe-antidroga-de-la-policia-
El responsable policial tenía guardados 19 millones de euros en bolsas de billetes de 500 y de 50, que había emparedado en su vivienda.
¡Madre del amor hermoso! ¿Cuántas paredes ocupa eso?
Qué le metan en la cárcel con los "propietarios" de la droga
2
K
34
#25
trivi
#8
son colegas, o cómo te crees que vendió toda esa droga? Papelina a papelina?
0
K
6
#44
tommyx
#8
he pedido a deepseek y me ha hecho cálculos para parar un tren.
Respuesta final de estimación:
Con billetes de 500€, ocupa menos de 1 pared hueca típica.
Con billetes de 50€, ocuparía unas 2–3 paredes similares.
En la realidad, como eran de 500€ principalmente, 1 pared grande bastaba para esconderlo.
0
K
8
#6
bacilo
Se le fue de las manos lo de llevarse el trabajo a casa
3
K
29
#43
ur_quan_master
#6
La policía siempre pionera en la economía circular.
0
K
11
#24
oscarcr80
Los destruyen via nasal.
1
K
26
#7
trasparente
Para que luego hagáis risas de los que controlamos las mermas de los alijos de droga desde que se decomisan hasta que entran en los depósitos judiciales.
2
K
26
#1
hecho
Que sorpresa!
2
K
25
#11
Garbns
#1
Se quedó estupefacto
5
K
52
#12
letra
*
#1
El sistema es de cartón-piedra. Es todo una farsa. A poco que sepas cómo funciona cualquier aspecto de este show te das cuenta de que es todo una mentira para tener a la gente engañada matándose por un plato de lentejas y a todos los responsables de todo viviendo a toda marcha y cogidos por los huevos para que sean manejables por quienes manejan los hilos que no salen en la tele, y nadie sabe su nombre).
8
K
87
#16
loborojo
Son ellos
Son ellos los camellos
Son ellos
1
K
22
#20
frutosm
#16
www.youtube.com/watch?v=-ssqNlNn67w&list=RD-ssqNlNn67w&start_r
1
K
16
#19
JackNorte
Que los kilos no desaparecen solos
1
K
20
#21
Grymyrk
Un emprendedor que vio una oportunidad y la aprovechó
1
K
20
#13
mariopg
la droga se la que queda la poli porque pasa por ellos, si pasara por los panaderos serían los panaderos los que se la quedarían
2
K
15
#41
jonolulu
*
El detenido es el marido de la
portavoz del PP
en Arroyo de la Encomienda, Marta Sanz. Arroyo es el segundo municipio en población de Valladolid
El PP es una puta mafia
0
K
12
#46
Larusico
#41
si solo fuera el PP, la gente con puestos de poder tendrían que estar vigilados, pero claro, eso sería como estar en la Alemania nazi o en la urss o en la actual EEUU (y en la vieja) ...
0
K
7
#48
vviccio
Se llevaba el trabajo a casa. Hacía horas extra pesando los alijos.
0
K
11
#15
konde1313
Igual pensó que era la cesta de navidad.
0
K
11
#18
efectogamonal
Sorpresón
0
K
10
#45
MoñecoTeDrapo
Alijo de puta
0
K
10
#38
Malaguita
Cuál es la tasa de criminalidad entre policías? A ver si van a cometer más delitos que la gente a la que tienen que vigilar.
0
K
10
#23
Lutin
La policía es la que controla el negocio de los enervantes en cualquier estado moderno, no lo controla un Tony Montana salido del barrio más chungo de la ciudad, lo controla un funcionario con estudios y con hambre de dinero.
0
K
9
#17
taranganas
*
Imagináis ya porque persiguen la droga? para que suba de precio
0
K
9
#47
Natxelas_IV
Mi teniente, hemos depositado los 900 kg de la tonelada de cocaína decomisada en la furgoneta. Dónde guardamos ahora los 800 Kg decomisados?
0
K
8
#40
karaskos
*
Caso aislado N° 1.168.353.234.256
Circulen, hagan el favor.
0
K
7
#27
raboderula
*
casos aislados , la ff y cuerpos de seguridad son tan
casos aislados que deberian ser "los archipielagos policiales"
menos mal que balas va conseguir las pruebas que tengan en la fiscalia .... para solucionar todo el afinado ...como las balas
0
K
6
#35
galvisrojas
Caso aislado. Circulen.
0
K
6
#28
Eclimolon
Pillaban al Narco con 100kilos y a comisaría llegaban 50k... Pero ante el juez habían....
0
K
6
Ver toda la conversación (
48
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.eldiario.es/castilla-y-leon/sucesos/detienen-jefe-grupo-estupefaci
EDIT: Mira, #4 ya te ha marcado el camino que debes seguir.
Mis dieses
Y mañana tendremos el caso aislado de mañana.
El responsable policial tenía guardados 19 millones de euros en bolsas de billetes de 500 y de 50, que había emparedado en su vivienda.
¡Madre del amor hermoso! ¿Cuántas paredes ocupa eso?
Qué le metan en la cárcel con los "propietarios" de la droga
Respuesta final de estimación:
Con billetes de 500€, ocupa menos de 1 pared hueca típica.
Con billetes de 50€, ocuparía unas 2–3 paredes similares.
En la realidad, como eran de 500€ principalmente, 1 pared grande bastaba para esconderlo.
Son ellos los camellos
Son ellos
El PP es una puta mafia
Circulen, hagan el favor.
casos aislados que deberian ser "los archipielagos policiales"
menos mal que balas va conseguir las pruebas que tengan en la fiscalia .... para solucionar todo el afinado ...como las balas