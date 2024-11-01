edición general
Javier Tebas llama "narco Maduro de internet" al CEO de Cloudflare dirigiéndose a Elon Musk y al vicepresidente JD Vance

Javier Tebas llama "narco Maduro de internet" al CEO de Cloudflare dirigiéndose a Elon Musk y al vicepresidente JD Vance

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se daba por aludido y pocas horas después respondía al CEO de Cloudflare en la red social X, con un mensaje en el que lo llama directamente "el Narco Maduro de internet", hablando de crimen contra la propiedad intelectual y lavado de dinero, acusándolo de envolverse en la bandera de la libertad para pedir impunidad. Su mensaje lo cierra con los hashtags #NarcoMaduro y #Maduro. Tebas también menciona a JD Vance y Elon Musk en su respuesta, asegurando que hay órdenes judiciales y debido proceso, aunque sin...

Dene #3 Dene
Todavía no entiendo como no hablan un poco entre los 4 proveedores de host / cdn "grandes" y mandan a la liga a tomar por culo... que alojen y distribuyan su servicio ellos solitos, a ver que les pasa
#16 covacho
#3 hay leyes de protección al consumidor que prohíben eso.
celyo #19 celyo
#16 yo también pensaba que había leyes para prohibir lo que hace La Liga y proteger al consumidor, pero un juez ha dicho que para adelante.
#20 scalvo
#3 Pues porque Cloudflare gestiona mal las ips de sus servicios, es decir, hace mal su trabajo. No voy a decir qur Tebas tenga razón, porque no la tiene.
Pero las páginas de fútbol que no pagan a la liga deberían poder ser bloqueadas sin afectar a terceros. No pueden ser bloqueadas sin afectar a terceros porque Cloudflare hace mal su trabajo.
HaCHa #25 HaCHa
#20 Cloudflare lo que necesita es que le digas tú cómo tiene que hacer su trabajo.
Corre a arreglarles el tinglado, anda.
#27 Alcalino *
#20 igual eso que dices que cloudflare hace mal es en realidad uno de sus mecanismos para prevenir ataques ddos
Supercinexin #35 Supercinexin
#27 En realidad, lo que demuestra todo lo que ha hecho Tebas es precisamente lo que comenta #20: que Cloudflare introduce un sistema que destroza la arquitectura de red, eliminando la resiliencia y la distribución para las que fue diseñada.

Si Tebas puede reventar todo el tráfico de internet en un país aplicando un par de sencillos baneos porque la mayoría del tráfico usa los servicios de una determinada empresa, la culpa no es de internet: es de esa empresa.

Acabáis de encontrar un…   » ver todo el comentario
Pipepito #44 Pipepito
#35 Qué? Detrás de una IP puede haber 20 sitios como puede haber 2000, si el señor no sabe bloquear más que IPs porque no entiende cómo funciona la red es el problema del señor que ordena bloquear IPs, no el perseguir el sitio alojado y tumbarlo.

Como en la FAMA viven supuestos delincuentes voy a cerrar toda Murcia para que no entre nadie...

Si la empresa ofrece un servicio de puta madre y la mayoría de posibles usuarios españoles decide usar CloudFlare en lugar de su competencia, por algo será.

#20 Quien lo hace mal es quien ordena bloquear acceso a todo un rango de IPs determinado independientemente de lo que haya alojado detrás, las cosas no funcionan así, no hay una IP por cada web pirata, si es lo que tienes entendido.
Calomar #32 Calomar
#20 Es que es una de las cosas buenas. Compartes ip porque no necesitas una ip dedicada. Si la necesitas te toca pagar y mucho
Y es que el modelo funciona para todo el planeta menos para España cuando hay futbol.... pues igual el problema no es Cloudfare
elGude #1 elGude *
Y ya está, lo llaman así y ya justifican todo.
#24 todosube
#1 Esta foto de Tebas debería estar en las entradas de ignorante y sinvergüenza en la enciclopedia xD
frg #26 frg *
#1 También se retratan. Si usas unas "justificaciones" tan burdas sabes que estás frente a un ladrón, y fascista.

cc: #24
Supercinexin #2 Supercinexin
La derecha es esto. Toma debate y argumentación, maldito narcomaduro de internet.

Jajajaja a ver si hay suerte y, aquí sí, un grupo de SEALs penetran en el espacio aéreo mandrileño con sus helicópteros de ataque, secuestran a Tebas y se lo llevan a una Supermax en EEUU.
founds #8 founds
#2 pues el gobierno creo que no ha dicho na de que esté HDP corte internet a media España
#23 todosube *
#2 La derecha lo dices por Tebas o por el PSOE que nos gobierna?
2 K 25
#33 sald64059
#2 pues el mismo nivel que hablar de la derecha cuando tenemos un gobierno socialista desde hace ya unos añitos...
#38 gansoalfa
#33 muy socialista este gobierno, sí... añitos llevan socializando los medios de producción
Iori #34 Iori
#2 Una rallita mal tomada y aparecerá con un mágico infarto. Guarda este comentario ;)
#41 fernando_sierra *
#2 La estrategia de la derecha es tomar a la gente por tonta, y no les va nada mal
skaworld #13 skaworld
Y tu, que por mucho que te esfuerces eres incapaz de imaginar nigun escenario en el que el CEO de Cloudflare... lleve mas cocaina encima que Tebas.

Y no porque pongas la mano en el fuego por Matthew Prince, que sinceramente no tienes ni puta idea de su vida... es porque no dudas lo mas minimo de que Tebas va cargao xD
ipanies #4 ipanies
Argumentos a la altura de un falangista orgulloso. Es lo más que se puede esperar...
pepel #7 pepel
Con esa mirada yo diría que el narco es él.
4 K 51
reivaj01 #11 reivaj01
#7 Es mirada es más de consumidor que de distribuidor.
#12 user31
#7 Joooder la verdad que vaya cambio, está enfermo o algo?
Ah_no_nimo #9 Ah_no_nimo
Tebas entiende esto de internet a nivel de mi abuela con las drogas cuando me preguntó a ver si iba al parque a pincharme porros
4 K 50
mono #14 mono
La miniatura  media
Rogue #22 Rogue
Cada día se parece más a András Arató  media
founds #6 founds
A ver si el karma, Superman, son Goku, dios, etc. Le da ya su merecido a este hijo de la gran puta
DORO.C #5 DORO.C
Ojalá USA enviara unos chinooks para llevarse a este imbécil :troll:
Antipalancas21 #37 Antipalancas21
Lo dice el mas ladrón y sinvergüenza del futbol español, mira que hay, pero este es el peor
Fran_Ramos #15 Fran_Ramos
mientras este el personaje tebas... yo no pienso pagar por ver futbol...

bueno la verdad es que no veo futbol ni me interesa por lo que me es muy fácil.
1 K 16
#40 jaramero
Un ejemplo típicode la derechusma, hacen lo que les sale de los cojones, la ley sólo es para tener controlada a la izquierda.

Y carecen de toda lógica, más allá de "por mis cojones" y de insultar a quien les cuestiona como un cura.

Pero oye, les funciona electoralmente.
DaniTC #39 DaniTC
#36 menuda gilipollez has soltado.
roker #31 roker
Ese no es Javier Tebas, es Coto Matamoros.
#28 JanSolo
Pues yo a el lo llamo fascista Musolini a ver si acaba igual.
DaniTC #30 DaniTC
#28 ¿Podemos argumentar sin ir al extremo?
#36 JanSolo
#30 Solo es un símil sencillo para que se entienda porque lo que este señor ha dicho es un problema muy grave. Es fácil de inferir incluso para mentes poco espabiladas así que creo que como argumentación es bastante potente y útil. Todo está en que no sepas relativizar claro.
thirdman #42 thirdman
Esperando a los Delta para que se lo lleven
ed25519 #10 ed25519
en breve tebas en los papeles de epstein .....
camvalf #17 camvalf
#10 es un puto matado,ese no aparece ni en los papales del wáter.
#21 Borgiano
Héroe por accidente en MNM
#43 Penadeoccidente
Están desbocados, antes de que alguien se harte de ellos se van a cargar a mucha gente.
#18 sliana
Si los EEUU han reconocido haberse inventado lo de narco, no entiendo el insulto. NarcoFeijoo sería más acertado.
Gintoki #29 Gintoki *
No digo lo que le deseo a este... señor... porque me cierran la cuenta.
