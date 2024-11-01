·
103
meneos
1057
clics
Israelíes celebran el accidente de tren en Adamuz
Muestra de algunos comentarios de israelíes a la noticia del accidente de tren en Adamuz. Fuente (X):
x.com/Miquel_R/status/2013317232168779973?s=20
|
etiquetas
:
israel
,
accidente
,
tren
57
46
8
K
560
actualidad
33 comentarios
57
46
8
K
560
actualidad
Comentarios destacados:
#1
Apotropeo
Supongo que subnormales hay en todas partes.
22
K
192
#6
Supercinexin
#1
Pero en algunas muchos más que en otras. E hijos de la gran putísima, también muchos más que en otras partes.
19
K
155
#25
Leon_Bocanegra
#6
no muy diferente de lo que otras veces ha hecho aquí la chusma de derechas.
3
K
26
#7
Sr.No
*
#1
probablemente estés en lo cierto, otra historia es que si te lavan el cerebro continuamente desde la cuna con que eres el pueblo elegido y diosito lo creo todo para satisfacerte, seas propenso a desarrollar tendencias psicopáticas que te hagan celebrar esto o asesinar niños palestinos.
10
K
106
#10
guuilesmiz
#1
supones mal, en israel están la mayoría
4
K
53
#32
guaperas
*
#1
pues a mi me recuerdan a los "subnormales" en meneame que se alegran de la muerte de un torero y cuando se muere un torero dicen pocos son que muerte a todos los taurinos, que cualquiera que apoya a las corridas de toros merecen la muerte....
pero ese mismo tipo de comentario, que se lee en ese twiter, se leen en mename y lo sabeis....
fuera de contexto todo vale.... y repito para que no se me malinteprete, fuera de contexto todo vale..... ahora me freis a negativos
y que conste que a mi los comentarios de meneame y los de los isralies me parecen todos fuera de tono
0
K
10
#5
lameiro
Aquí en España tambien hay muchos celebrandolo porque piensan que se puede utilizar para perjudicar al gobierno y a Pedro Sanchez.
El hijoputismo no tiene fronteras.
12
K
144
#2
cunaxa
Aquí todo dios incita al odio.
Qué puto asco.
La mayoría de los israelíes serán gente normal. Se cogen a los cuatro tronados y se intenta que lleguen a portada de menéame.
A ver cuando acaba esta puta desinformación, que lo único que hace es joder todo.
5
K
42
#3
Herumel
#2
Da dinero, y hay otros que desfogan...
0
K
13
#9
azathothruna
#2
Hay varias encuestas dentro de israel que muestran que mas de la mitad apoyan la "operacion especial" en palestina
4
K
48
#16
DenisseJoel
#9
¿Y el resto que prefiere, lanzar una bomba atómica?
1
K
27
#12
Moixa
#2
si la mayoría fueran normales Gaza no estaría como está.
13
K
136
#13
carakola
*
#2
"
La mayoría de los israelíes serán gente normal
."
Ojalá. Desgraciadamente años de barbarie , apartheid, propaganda e impunidad hacen mucho daño y pudren la sociedad:
www.youtube.com/watch?v=y_TWZYlZk3o
3
K
42
#15
DenisseJoel
#2
> La mayoría de los israelíes serán gente normal.
¿Seríamos gente normal si España llevase 70 años ocupándose Francia, hubiera asesinado a millones de franceses de hambre o enterrados entre escombros, y aún así nuestra seña de identidad ante el mundo fuera que somos víctimas de los franceses? Añade a eso que fuera casi imposible encontrar a alguien en una ciudad española (en Madrid, Barcelona, Toulouse, Lyon...) a un español que criticase la ocupación y el genocidio.
1
K
22
#26
Txape
#15
exacto, los israelies son responsables de las acciones de su gobierno, ellos los han elegido. Y dado como las gastan, no descartaría que tuvieran algo que ver en casa cosa mala que ocurra en España, dado que institucionalmente no les hemos seguido el rollo.
1
K
20
#22
Supercinexin
*
#2
Son unos hijos de perra. En España cuando Aznar invadió Irak con Bush y Blair millones de personas salimos a la calle bajo el lema "No a la Guerra" y cuando llegaron elecciones votamos a otros mayoritariamente como castigo. Allí es al contrario: penalizan a los políticos que no quieren guerra, hasta les insultan en su propio Congreso delante de todas las cámaras de TV, y la inmensa mayoría de gente disfruta y goza de las matanzas y decenas de miles se van automáticamente a vivir a los territorios devastados una vez han muerto todos sus habitantes.
No puedes comparar ese pozo de demonios inhumanos con ningún otro sitio del planeta. Con ninguno, ni con ninguna dictadura actual tampoco, ni con Irán, ni con Putin ni con nadie.
2
K
23
#29
Wachoski
#22
lo veo diferente con resultado parecido.
En estas décadas han recibido muchísima inmigración de su cuerda, como sabemos,.... Los moderados, los judíos civilizados, los demócratas, los que creen en los derechos humanos, los que entienden la barbarie,... Tenian pocas razones para ir, y en caso de ir, tienen pocas de quedarse en esa locura de guerra y masacre constante.
Para el resto décadas de propaganda de guerra.
0
K
7
#31
antesdarle
#22
protestas han habido en Israel igual que las han habido en Rusia. Por suerte no todo el mundo es un hijo de puta.
0
K
12
#24
Format_C
*
#2
pues en israel viven 10 millones de personas, de aquí quita a 2 millones de arabes y 200 mil drusos.
400 mil personas son parte de las IDF, y medio millon de personas votaron a la extrema derecha y un millón a benjamín N.
Básicamente el judaismo se basa en creerte mejor que los demás y el sionismo lleva esto al extremo exterminando poblaciones locales y derribando gobiernos como hizo con el libano.
Puede que no todos sean unos nazis, pero viven en nazilandia y muchos de ellos se van voluntariamente a vivir a nazilandia.
0
K
7
#27
Tuathan
#2
No creo que sean tantos como tú dices:
www.nuevatribuna.es/articulo/global/geopolitica-israel-sociedad-enferm
0
K
6
#33
Libre_albedrío
*
#2
La mayoría de israelís, no es " gente normal". Si yo tuviera a un genocida gobernando el país, estaría junto a casi todo mi país, en la calle pidiendo su dimisión. Así que, no son la mayoría.
0
K
6
#14
Yolco
Sólo falta que haya sido un sabotaje en represalia por la actitud a favor de la protección de los derechos humanos.
2
K
37
#19
Jakeukalane
#14
meneame.net/story/oscar-puente-ministro-transportes-ha-sido-accidente-
Lo pensaba, pero vamos, no sé
0
K
11
#11
Fotoperfecta
Y aún se van preguntando el motivo por el cual han sido expulsados o les han negado directamente la entrada en multitud de países desde hace centenares de años.
No parecen ser una sociedad muy sana. La lástima es que seguro que habrá bastante israelí decente pero los HDLGP hacen más ruido.
1
K
30
#4
CharlesBrowson
luego alguno seguro que esta en proceso de obtener la nacionalidad española por sefardi, eso lo llevamos bien, no?
2
K
22
#21
sieteymedio
¿Y esto es noticia? A mí lo que piensen cuatro infraseres me la trae al pairo.
1
K
21
#18
Jacusse
Lo que opinan unos ignorantes en redes sociales portada...
1
K
18
#8
azathothruna
Estan en contra de aquellos que protestaron contra la RECONQUISTA de su tierra prometida (palestina)
No veo fallos en esa logica.
0
K
16
#20
DenisseJoel
Ahora se entiende mejor por qué los vagos de Vox se niegan a respetar el duelo por las víctimas.
0
K
11
#17
Atrydas
No me esperaba menos de ellos, la verdad.
0
K
10
#23
kurroman
Lo que digan 4 chalaos en portada.
0
K
7
#30
Jack-Bauer
No son los israelíes, son 4 gilipollas a los que se les da voz.
0
K
6
#28
lectordigital
Los comunistas bolcheviques ya estarán contentos
1
K
2
Ver toda la conversación (
33
comentarios)
