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Israel expulsa a España del organismo que coordina el apoyo humanitario en Gaza por "evidente sesgo antiisraelí"

Israel expulsa a España del organismo que coordina el apoyo humanitario en Gaza por "evidente sesgo antiisraelí"

En un comunicado, el departamento de Exteriores israelí anuncia que "no se permitirá a España participar en el CMCC". En mitad de la guerra que late con fuerza en Oriente Próximo a pesar del supuesto alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, Israel ha dado este viernes un paso más en su postura contraria a España, expulsándola del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), organismo para las operaciones en Gaza, alegando como motivo principal de esta decisión el “evidente sesgo antiisraelí” del Gobierno de Pedro Sánchez.

| etiquetas: genocidio , gaza , israel , españa
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62 comentarios
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Comentarios destacados:                
#5 Los genocidas coordinan el apoyo humanitario a sus víctimas :shit:

Sería para despollarse si no estuviésemos hablando de unos psicópatas hijos de la gran puta que mejor estarían abonando el terreno que han robado a los palestinos.
Cuñado #5 Cuñado
Los genocidas coordinan el apoyo humanitario a sus víctimas :shit:

Sería para despollarse si no estuviésemos hablando de unos psicópatas hijos de la gran puta que mejor estarían abonando el terreno que han robado a los palestinos.
80 K 602
#1 eypo75
La pregunta es: ¿que $%& pinta Israel en el CMCC?
62 K 487
mikeoptiko #2 mikeoptiko
#1 Le dejan a la zorra vigilar a las ovejas...
50 K 401
alpoza #17 alpoza
#2 lobo ovejas, zorra gallinas, israel palestinos, usa iran...
2 K 33
aPedirAlMetro #52 aPedirAlMetro *
#2 Esto es como si los nazis alemanes nos hubiesen expulsado del organismo de apoyo humanitario a los judios xD xD xD

"evidente sesgo antiisraelí"
Con mucho orgullo. A los nazis , ni agua.
Por fin estamos en el lado bueno de la historia, joder.
2 K 26
Kleshk #31 Kleshk
#1 Es como si los nazis estuvieran mandando en el organismo que coordina el apoyo humanitario al gueto de Varsovia
12 K 127
Miguel_Diaz_2 #35 Miguel_Diaz_2
#1 Encima con el poder de expulsar a otros paises.

El puto mundo al revés
6 K 52
#6 Leclercia_adecarboxylata
Lo de Israel en este grupo es como meter a protaurinos en un grupo para eliminar la tauromaquia.
53 K 461
EvilPreacher #3 EvilPreacher
Tienen razón: cualquier medida que para paliar el genocidio podría ser antisraelí. Parece ser que el genocidio es toda la esencia y fin de ese país.
57 K 427
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#3 ahora mismo piensas en genocidio y que países se te vienen a la cabeza
5 K 70
#12 carraxe
¿Estos son los que ofrecían ayuda en Gaza y ametrallaban a la peña? Normal que no quieran españoles cerca para atestiguar sus animaladas
10 K 89
#19 pirat *
Gracias a los anglos por el tumor maligno inoculado donde se unen Europa, África y Asia.
Es incalificable lo de esos monstruos.
7 K 84
orangutan #24 orangutan
Mira que nunca he votado a Sánchez, pero estoy orgulloso de mi presidente
7 K 82
mecheroconluz #11 mecheroconluz
O sea, que si antigenocidio es igual a antiisraelí, entonces Israel es igual a genocidio.
8 K 75
A.more #8 A.more
Que estos asesinos se atrevan a hablar de nadie cuando deberían estar aislados por todos habla mucho de la mierda de mundo que tenemos. Los terroristas del mundo son los que hacen ñ
La lista de terroristas
5 K 70
JohnnyQuest #4 JohnnyQuest
Y por qué Gaza necesita ayuda?
7 K 64
amouseonmars #7 amouseonmars
Me llena de orgullo y satisfacción como diría aquel prófugo.
5 K 64
MasterChof #48 MasterChof
#7 ya, sí, pero la cuestión es quiénes quedarán entonces para ayudar a los palestinos superviviente del genocidio en Gaza?
Este fue su modus operandi desde siempre: las ONGs como Médicos sin Fronteras tardó 2 años casi en llamarlo Genocidio para que no les expulsaran de Gaza y Cisjordania. Al final, los han terminado expulsando igual. Por eso lo suyo es no haber aceptado ningún tipo de coacción de su parte, puesto que esto ha sido lo que nos ha llevado a esta situación. Si hubiéramos cortado relaciones desde que se sabía que cometían apartheid, ocupación y masacres, así como pisoteos constantes a los DDHH, en vez de fortalecer relaciones, colaboraciones universitarias y artísticas, no se hubieran empoderado tanto estas bestias sin alma.
1 K 30
#20 LunaTiko
Un honor que nos consideren antiisraelitas :hug: :hug: :hug:
5 K 56
#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Mejor, no sé que hacía España en ese esperpento de Consejo de Trump para Gaza. Seguramente lo llamaron para darle algo de legitimidad. Pero estaba claro que eso, no iba hacer nada que les interese a los palestinos.
4 K 53
#42 pushakk
#13 Hasta donde yo sé, España se negó a participar en semejante esperpento. Lo que ha dicho el Nazi de mierda este es que no nos va a dejar participar. Con un poco de suerte dentro de unas semanas habrá otro proyecto de esta clase pero para reconstruir Israel, y veremos a ver cuantos países se suman.
1 K 17
#50 Tunguska08Chelyabinsk13
#42 España a petición de Egipto fue a firmar eso de la paz... porque bueno, era mejor que las matanzas, pero vamos solo era volver a seguir matando a fuego lento, como ántes.
0 K 14
pepel #23 pepel
Hay que pedir a China que verifique y corrija la infiltración de Israel en el espionaje de información a todos los ámbitos posibles. Fuera Pegasus y sus sucesores.
3 K 50
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
Ahí, a tope, esto justo después de meterle una paliza a un suboficial español de la UNFIL.
4 K 40
f2105 #30 f2105 *
Fijaros bien en lo de "antiisrael". Son unos HP de mucho cuidado, pero bueno, que son genocidas es un hecho con pruebas. No es algo antiisrael, es antisionismo genocida, ¡dementes!
Y luego van de dignos y ofendiditos y no atacan al gobierno de España, no, atacan a España, es decir, a todos los españoles. Que sigan, que sigan que la fotografía ya está hecha y no se puede ni borrar ni quemar.
3 K 39
rutas #43 rutas
"evidente sesgo antiisraelí"

A ver si lo entiendo... Para coordinar el apoyo humanitario en Gaza puedes ser "antigazatí", pero no "antiisraelí". ¿Es así?
2 K 36
rogerius #49 rogerius
#43 Eso mesmo. :palm:
0 K 16
A.more #9 A.more
Que estos asesinos se atrevan a hablar de nadie cuando deberían estar aislados por todos habla mucho de la mierda de mundo que tenemos. Los terroristas del mundo son los que hacen ñ
La lista de terrorista
3 K 34
A.more #10 A.more
Algo a debido hacer mal la humanidad para que estos asesinos se atrevan a vegar a alguien
3 K 34
#25 wonsterboy
El pais genocida coordinando la gestion humanitaria.

Cosas de democracias ejemplares.
3 K 33
neiviMuubs #38 neiviMuubs *
Una UE con huevos sacaría a los representantes de sus naciones de ese circo de organización que está bajo el cobijo de Trump e Israel, con Tony Blair de mamporrero en la concepción del plan inicial. Pero no tienen fuerza ni para mandar Eurovisión al peo.
2 K 30
#21 okeil *
Un organismo que coordina la ayuda humanitaria dirigido por el que provoca que sea necesaria esa ayuda humanitaria, y que además la utiliza como arma de guerra. Mejor que nos expulsen.
1 K 26
#44 KaBeKa
Creo que el gobierno israelita es igual de ineficaz actualmente que el estadounidense. Van como sobrados en temas tan peliagudos como es la diplomacia. Arte de parecer agradable mientras saques lo que quieres, erre que erre hasta conseguirlo. Y siempre si hay que hacer presión, en privado y nunca aireando esas presiones.
Este tipo de amenazas de berrinche, no indica nada bueno sobré sus posibilidades.
Que no quita que haya sido en privado y agua... entonces si, maquinaria de fango.
1 K 26
ipanies #18 ipanies
Lo que tiene que ser insultante y humillante es que Israel esté contento con tu actuación en dicho comité. Los no expulsados son cómplices.
1 K 25
Lamantua #27 Lamantua *
Pedrooooo, Es el momento de ser el primero en pedir la disolución de Israel como Estado. El mundo sería maravilloso…
2 K 25
#34 fliper
#27 Me conformo con que prohíba la entrada a cualquier Israelí a España. Que se vayan a veranear a Ormuz
3 K 28
DDJ #45 DDJ
"por "evidente sesgo antiisraelí""

Pues claro hijos de puta, pues claro hijos de puta, pues claro hijos de puta, pues claro hijos de puta, pues claro hijos de puta

:ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:
1 K 21
#32 konde1313 *
Eso quiere decir que cualquier país que participe en ese organismo es cómplice de genocidio.
1 K 21
#55 sovieterrimo
Es un honor que esos putos nazis te echen de sus chiringuitos.
Israel delenda est.
1 K 21
vviccio #22 vviccio
Expulsados porque no eran suficientemente genocidas.
1 K 20
Tumbadito #33 Tumbadito
Mañana salen el PP y VOX a decir que estamos perdiendo presencia en organismos internacionales.

Apuesto 100 pavos
1 K 19
sieteymedio #37 sieteymedio
Seguramente por dar demasiado apoyo y ser demasiado humanitario.
1 K 19
#41 listillo
Agencia de cooperación española + UME + Fragatas medicalizada + Algunos eurofigthers en Chipre = Capacidad de ayudar realmente a la población de Gaza y Líbano.
1 K 16
Fran_Ramos #36 Fran_Ramos
españa es antizionista nazi....

un honor oiga!
1 K 16
#28 sliana
el sesgo antiisraeli es obvio en cualquiera que ayude a gaza.
1 K 14
traviesvs_maximvs #56 traviesvs_maximvs
Hay que acabar con esa lacra de país. Israel debe desparecer.
0 K 11
thalonius #39 thalonius
Ya cerramos al salir. Chau.
0 K 10
mudito #58 mudito
Jajaja como si Israel lo respetara mucho...
0 K 10
#46 euacca
Tenemos que echar a su embajador ya.
0 K 10
DayOfTheTentacle #62 DayOfTheTentacle
#61 me parece poco ambicioso...
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DayOfTheTentacle #40 DayOfTheTentacle
Como diría josemaria aznar... son antichemitas!
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DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
Bilateral xD
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#47 DonaldBlake
#26 Pienso lo mismo, hace ya bastantes siglos que no se expulsa judíos de la península como Yahvé manda.
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DayOfTheTentacle #51 DayOfTheTentacle
#47 pq península?
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#61 DonaldBlake
#51 ¿Por qué no?
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manc0ntr0 #57 manc0ntr0
Lo que debería hacer España es expulsar al embajador israelí junto a cualquier organización de ese estercolero que esté operando en el país.
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vertedero_de_rojos #53 vertedero_de_rojos
son sacas de mierda con forma humana
0 K 7
ViejoInsultaAChemTrail #15 ViejoInsultaAChemTrail *
Ladran, luego...

me jode que me acorralen junto a Hitler y los reyes católicos.
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SerVicius #60 SerVicius
Esta medalla se puede llevar con orgullo.
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#29 quimera_rfv
Qué más da? Si israel no quiere que se ayude a Gaza, es un paripé.
0 K 6
#54 Tejinero
Lo que parece increíble es que el organismo que coordina la ayuda humanitaria en Gaza lo controle Israel.
0 K 6
MadalenaBrava #59 MadalenaBrava
Cuidado que de vienen atentados en España de falsa bandera!!!
0 K 6

menéame