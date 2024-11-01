Israel expulsa a España del organismo que coordina el apoyo humanitario en Gaza por "evidente sesgo antiisraelí"

En un comunicado, el departamento de Exteriores israelí anuncia que "no se permitirá a España participar en el CMCC". En mitad de la guerra que late con fuerza en Oriente Próximo a pesar del supuesto alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, Israel ha dado este viernes un paso más en su postura contraria a España, expulsándola del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), organismo para las operaciones en Gaza, alegando como motivo principal de esta decisión el “evidente sesgo antiisraelí” del Gobierno de Pedro Sánchez.