Israel expulsa a España del organismo que coordina el apoyo humanitario en Gaza por "evidente sesgo antiisraelí"

En un comunicado, el departamento de Exteriores israelí anuncia que "no se permitirá a España participar en el CMCC". En mitad de la guerra que late con fuerza en Oriente Próximo a pesar del supuesto alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, Israel ha dado este viernes un paso más en su postura contraria a España, expulsándola del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), organismo para las operaciones en Gaza, alegando como motivo principal de esta decisión el “evidente sesgo antiisraelí” del Gobierno de Pedro Sánchez.
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Sería para despollarse si no estuviésemos hablando de unos psicópatas hijos de la gran puta que mejor estarían abonando el terreno que han robado a los palestinos.
Sería para despollarse si no estuviésemos hablando de unos psicópatas hijos de la gran puta que mejor estarían abonando el terreno que han robado a los palestinos.
"evidente sesgo antiisraelí"
Con mucho orgullo. A los nazis , ni agua.
Por fin estamos en el lado bueno de la historia, joder.
El puto mundo al revés
Es incalificable lo de esos monstruos.
La lista de terroristas
Este fue su modus operandi desde siempre: las ONGs como Médicos sin Fronteras tardó 2 años casi en llamarlo Genocidio para que no les expulsaran de Gaza y Cisjordania. Al final, los han terminado expulsando igual. Por eso lo suyo es no haber aceptado ningún tipo de coacción de su parte, puesto que esto ha sido lo que nos ha llevado a esta situación. Si hubiéramos cortado relaciones desde que se sabía que cometían apartheid, ocupación y masacres, así como pisoteos constantes a los DDHH, en vez de fortalecer relaciones, colaboraciones universitarias y artísticas, no se hubieran empoderado tanto estas bestias sin alma.
Y luego van de dignos y ofendiditos y no atacan al gobierno de España, no, atacan a España, es decir, a todos los españoles. Que sigan, que sigan que la fotografía ya está hecha y no se puede ni borrar ni quemar.
A ver si lo entiendo... Para coordinar el apoyo humanitario en Gaza puedes ser "antigazatí", pero no "antiisraelí". ¿Es así?
La lista de terrorista
Cosas de democracias ejemplares.
Este tipo de amenazas de berrinche, no indica nada bueno sobré sus posibilidades.
Que no quita que haya sido en privado y agua... entonces si, maquinaria de fango.
Pues claro hijos de puta, pues claro hijos de puta, pues claro hijos de puta, pues claro hijos de puta, pues claro hijos de puta
Israel delenda est.
Apuesto 100 pavos
un honor oiga!
me jode que me acorralen junto a Hitler y los reyes católicos.