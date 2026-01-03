·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15961
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
3599
clics
Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante
4028
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
3923
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
2659
clics
Feijóo aporta a la jueza los whatsapps con Mazón: "¿El Gobierno os ha llamado? Espero que os esté prestando ayuda"
más votadas
297
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
395
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania
433
Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah (árabe)
254
Residentes en Caracas reportan explosiones y aviones sobrevolando la ciudad [ENG]
245
Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
31
meneos
44
clics
Irene Montero arremete contra EEUU tras los ataques en Venezuela: "Es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo”
La eurodiputada reacciona a las explosiones registradas en Caracas en la madrugada de este 3 de enero
|
etiquetas
:
podemos
,
venezuela
25
6
4
K
253
actualidad
47 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
6
4
K
253
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
CerdoJusticiero
La reacción esperable de cualquier persona que no sea psicópata o subnormal.
Ahora a ver qué rebuznan Freijoo y Abascal.
28
K
253
#13
Cantro
#3
el problema para Montero es que se ha retratado con lo de Ucrania. En ese caso utiliza términos muy distintos
6
K
18
#17
CerdoJusticiero
#13
¿Cómo se retrató con lo de Ucrania? ¿Diciendo que había que buscar una solución diplomática en lugar de sumarse al entusiasmo belicista de otros?
7
K
88
#26
Cantro
#21
#17
con Rusia bombardeando el país, con una invasión terrestre y enviando a gente a matar al presidente del país a ella no se le ocurrió decir nada ni remotamente tan tajante como esto
Os recuerdo que el entusiasmo belicista lo pusieron los de la operación especial, no Ucrania
0
K
10
#30
uyquefrio
#26
www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/Irene-Montero-T
4
K
53
#31
Cantro
#30
gracias, me la envaino
3
K
42
#33
CerdoJusticiero
#31
Te honra reconocer que te has equivocado sin ambajes.
Por otro lado, sería interesante que te plantees cómo puede ser que recuerdes de una manera tan creativa algo que ha ocurrido hace tan pocos años. ¿Tal vez una cierta animadversión hacia Irene Montero pueda tener algo que ver?
0
K
11
#36
Cantro
#33
creativa, no. Simplemente que estas declaraciones no me llegaron y si otras, tal vez retocadas por la prensa
0
K
10
#21
Supercinexin
#13
No creo que sepas exactamente qué dijo Irene Montero acerca de Ucrania.
2
K
43
#37
ur_quan_master
#13
pues son dos ejemplos homologables de "vecino abusón" mirando por sus intereses y con la colaboración de otras potencias haciendo su juego soterrado.
0
K
11
#10
CerdoJusticiero
#7
Joder, Findeton, tápate un poco. Qué arcadas.
8
K
99
#8
Alcalino
#7
Entonces, te parece bien lo que está haciendo EEUU?
7
K
90
#11
Findeton
#8
Claro, la vicepresidente de Edmundo, Machado, lo apoya y el presidente electo es Edmundo.
8
K
-18
#23
Alcalino
*
#11
Pues te diré una cosa: Cualquier "presidente" que acepte que una fuerza extranjera intervenga en su propio país queda deslegitimado para dirigir ese país.
Maduro es un dictador, pero Edmundo y Machado son títeres de Estados unidos, Y eso es tan dictadura como lo de Maduro.
El hecho que tu estés en contra de la dictadura de Maduro y a favor de la dictadura de Edmundo y Machado es puramente ideológica. A ti los venezolanos te importan una mierda, solo te importa que manden los tuyos.
Yo no quiero que gobierne Maduro, pero tampoco quiero que pongan a un títere de EEUU que esquilme los recursos de venezuela y que los venezolanos sigan siendo igual de pobres.
6
K
68
#42
Cehona
#11
Premio nobel de la Paz ¿Qué será lo próximo?
0
K
13
#35
sotillo
#8
Pero si lo estaban deseando
0
K
10
#1
YSiguesLeyendo
... “Trump bombardea Venezuela. EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo. España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN. Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo”, ha sido la reacción de Irene Montero.
7
K
85
#2
intotheflow
Una intervención más a sumar a todas estas:
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Intervenciones_militares_de_los_Estados_Un
4
K
56
#6
rendri
#2
es increíble en 200 años casi ni un año de estar en paz con el mundo. Siempre dando por culo y repartiendo su mierda de visión del mundo.
8
K
102
#7
Findeton
#2
Intervención es el golpe de estado que hizo Maduro.
10
K
-6
#9
DaniTC
*
#7
una cosa no quita a la otra. Estados Unidos no tiene ningún derecho a invadir o conquistar cualquier país.
3
K
41
#12
Cantro
#7
y eso no le da ninguna legitimidad a nadie para invadir el país
1
K
21
#14
Findeton
#12
Claro que si, si el gobierno legítimo (Edmundo/Machado) lo autoriza, tropas extranjeras pueden entrar en el país, como por ejemplo ha pasado en México o Colombia otras veces para atacar a narcos. Totalmente legal.
10
K
-40
#18
LaMinaEnMiPuerta
#14
No hace falta que lo repita mil veces ya sabemos lo que piensa. Ya está viendo los dólares del petróleo Venezolanos y se está usted pajeando de más.
2
K
35
#24
malarte
#14
La legalidad os la marca el escroto de Trump, que algunos libáis con fruición.
2
K
32
#25
Cantro
#14
he debido perderme la investidura
Y ellos también
No tienen tampoco capacidad para firmar ningún documento, ni consta que lo hayan hecho tampoco
Por otra parte, esta clase de intervenciones se harían con el paraguas de la ONU, que en este caso ni se ha hablado
También puedes buscar mis comentarios acerca de Maduro y las elecciones, antes de que empieces a darle vueltas al tiovivo
1
K
19
#29
Findeton
*
#25
Tranquilo la investidura será pronto. Yo he dicho que Edmundo es presidente electo, no presidente.
0
K
11
#32
Cantro
#29
un presidente electo no tiene capacidad legal para hacer nada
Además lo que dicen otros, que no es legal ni teniendo en cuenta las leyes de Estados Unidos
0
K
10
#38
oceanon3d
*
#7
Según el PP y VOX el presidente de España es también un satrapa ilegitimo ¿le decimos a Trump que bombardee Madrid también?
Vete a tomarte un tila ...
Sin acritud; al final solo eres un pedicular de extrema derecha sin lucidez alguna. Fuera caretas.
1
K
21
#34
sotillo
A mi me parece que nos beneficia, todos los venezolanos en España se volverán a su país ahora que es libre, rico y capitalista
2
K
35
#45
Suleiman
#34
Totalmente, especialmente los que viven en el barrio de Salamanca y están saqueando Madrid.
1
K
23
#5
infernaculo725_614899207
Lo siento. España es un país franquista y principal comepollas de EEUU.
2
K
26
#22
A.more
El mayor terrorista del mundo y los comerrabo americanos justificándolo. Vergüenza y asco
1
K
17
#16
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/podemos-pide-romper-relaciones-eeuu-salir-otan-t
0
K
13
#44
Suleiman
Que se prepare Colombia y Groenlandia. Los próximos en salir a jugar....
0
K
13
#47
pirat
*
#44
México, Canadá, Panamá, Nicaragua, Cuba, Brasil, Irán, Yemen, Somalia,,,
Y aquí, dar por perdidas las Canarias, las ciudades autónomas y Gibraltar con sus bases adayacentes como foco de expansión de limpieza de la suciedad pogre ante la legítima superioridad regre...
0
K
10
#20
elgansomagico
Pues parece (ojalá) que ya casi se acabó. Si es así estaba muy equivocada Irene, lo cual no es de extrañar cuando abre la boca
0
K
10
#41
duende
¿Y cómo los va a parar exactamente?, ¿poniendo puntos morados por Venezuela?.
0
K
10
#43
crycom
#0
¿Va a coger ella el fusil como voluntaria mercenaria de guerra?
0
K
10
#46
Mandri20
*
Tranquilos, ahora vendrá Europa con las sanciones a EEUU, el bloqueo de las reservas de dolares europeos y el rechazo en usar el dolar como moneda de cambio.
0
K
10
#28
Joaker
*
Esto lo soluciona Montero con diplomacia y dialogo para no escalar el conflicto mas.
0
K
7
#27
Kuruñes3.0
Es necesario por ese orden, un ejército europeo serio y separarse de esos tarados, efectivamente. Lo malo de Montero es que sooo ve la mitad final de ese binomio. Y eso es peor que no ver nada.
0
K
7
#4
Meneador_Compulsivo
Esperando la reacción del Alfa
6
K
3
#15
CerdoJusticiero
#4
Es maravilloso cómo todos los intelectuales de extremo centro os pasáis la mitad del día diciendo que Pablo Iglesias es un ex-político irrelevante y la otra mitad esperando a que tuitee o paladeando cada una de sus palabras.
9
K
122
#19
comunerodecastilla
#4
Pues todavía te queda rato para saberla, antes de las 12 este gandul no se levanta, así es que invéntate tú algo, si es que vales para ello.
7
K
91
#40
Deviance
#19
"gandul"
, que bueno eres compañéro . +
0
K
15
#39
Deviance
#4
Trump
el alfa
ya ha dicho que son todos terroristas, hasta los que van en buques petroleros ..... anda que .......
0
K
15
Ver toda la conversación (
47
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora a ver qué rebuznan Freijoo y Abascal.
Os recuerdo que el entusiasmo belicista lo pusieron los de la operación especial, no Ucrania
Por otro lado, sería interesante que te plantees cómo puede ser que recuerdes de una manera tan creativa algo que ha ocurrido hace tan pocos años. ¿Tal vez una cierta animadversión hacia Irene Montero pueda tener algo que ver?
Maduro es un dictador, pero Edmundo y Machado son títeres de Estados unidos, Y eso es tan dictadura como lo de Maduro.
El hecho que tu estés en contra de la dictadura de Maduro y a favor de la dictadura de Edmundo y Machado es puramente ideológica. A ti los venezolanos te importan una mierda, solo te importa que manden los tuyos.
Yo no quiero que gobierne Maduro, pero tampoco quiero que pongan a un títere de EEUU que esquilme los recursos de venezuela y que los venezolanos sigan siendo igual de pobres.
Y ellos también
No tienen tampoco capacidad para firmar ningún documento, ni consta que lo hayan hecho tampoco
Por otra parte, esta clase de intervenciones se harían con el paraguas de la ONU, que en este caso ni se ha hablado
También puedes buscar mis comentarios acerca de Maduro y las elecciones, antes de que empieces a darle vueltas al tiovivo
Además lo que dicen otros, que no es legal ni teniendo en cuenta las leyes de Estados Unidos
Vete a tomarte un tila ...
Sin acritud; al final solo eres un pedicular de extrema derecha sin lucidez alguna. Fuera caretas.
Y aquí, dar por perdidas las Canarias, las ciudades autónomas y Gibraltar con sus bases adayacentes como foco de expansión de limpieza de la suciedad pogre ante la legítima superioridad regre...
el alfaya ha dicho que son todos terroristas, hasta los que van en buques petroleros ..... anda que .......