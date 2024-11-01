Podemos pide romper relaciones con EEUU y salir de la OTAN tras el ataque a Venezuela

Las líderes de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, han reaccionado con dureza ante la intervención militar estadounidense en territorio venezolano. Ambas dirigentes han coincidido en solicitar al Gobierno de España que rompa de forma inmediata "toda alianza" con Estados Unidos, incluyendo la salida de nuestro país de la OTAN. Montero ha calificado a Estados Unidos como un "peligro" para la estabilidad global, afirmando que "o les paramos o arrasarán con todo".