Podemos pide romper relaciones con EEUU y salir de la OTAN tras el ataque a Venezuela

Las líderes de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, han reaccionado con dureza ante la intervención militar estadounidense en territorio venezolano. Ambas dirigentes han coincidido en solicitar al Gobierno de España que rompa de forma inmediata "toda alianza" con Estados Unidos, incluyendo la salida de nuestro país de la OTAN. Montero ha calificado a Estados Unidos como un "peligro" para la estabilidad global, afirmando que "o les paramos o arrasarán con todo".
Por otro lado, no podemos considerar aliado a un país que actúa contra los intereses europeos y españoles, y esto no es cosa sólo de Trump.
El día que equiparéis a ambos será un bonito día
Pues ayer estaba de fiesta con Trump en todas las TV...
Pero oye, yo ya no espero racionalidad de nadie, o sea que vale.
Lee mas y sobre todo mas variado; se te ven las costuras y no son bonitas. Un niño de 10 años tiene los pies mas asentados en el suelo que tu.
Eres cómplice de la peligrosa deriva que lleva este mundo ...como ocurrió en las primeras décadas del siglo pasado los mismos arquetipos morales hacen lo mismo en este.
Mucho asco el sátrapa estadounidense ...siete países bombardeados en un año ... y empieza a invadir otros. ¿Colombia el próximo? ¿hará lo mismo con Groledlandia? ....
No pueden permitirse las agresiones militares unilaterales sin mandato de la ONU.
Obvio que no va a ser.
#20 Pues ceder derechos de explotación a mineras estadounidenses.
Me pregunto qué harán los daneses, tras las amenazas sobre Groenlandia.
a que si?