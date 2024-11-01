edición general
Podemos pide romper relaciones con EEUU y salir de la OTAN tras el ataque a Venezuela

Las líderes de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, han reaccionado con dureza ante la intervención militar estadounidense en territorio venezolano. Ambas dirigentes han coincidido en solicitar al Gobierno de España que rompa de forma inmediata "toda alianza" con Estados Unidos, incluyendo la salida de nuestro país de la OTAN. Montero ha calificado a Estados Unidos como un "peligro" para la estabilidad global, afirmando que "o les paramos o arrasarán con todo".

MiguelDeUnamano
La lógica de "el mundo basado en reglas" que algunos defendían hace unos años con Rusia era así, pero como han demostrado con Israel, son unos hipócritas de mierda y las reglas son para los demás, no para ellos mismos.

Por otro lado, no podemos considerar aliado a un país que actúa contra los intereses europeos y españoles, y esto no es cosa sólo de Trump.
Verdaderofalso
#1 no quedó claro con la guerra ilegal de Irak basada en mentiras por unas armas de destrucción masiva que nos juraron que existían donde se cometieron crímenes de guerra entre ellos el asesinato de periodistas?
Findeton
#3 Lo cierto es que Maduro dio un golpe de estado.
Mangione
#4 Lo cierto es que vas de liberal pero eres un fascista defensor del terrorismo internacional.
DaniTC
#7 es el ejemplo de liberal, las reglas son para otros. ¿Quiebra la empresa de la competencia? Entonces, es el mercado amigo. ¿Que quiebro yo? Entonces se indigna porque el estado le deja caer.
Verdaderofalso
#4 #7 Netahanyu está perseguido por la Corte Internacional porque se comete un genocidio y se asesina a civiles en Gaza mientras que los mismos que detienen a Maduro hoy, sancionan a jueces y fiscales.

El día que equiparéis a ambos será un bonito día
chavi
#10 Perseguido??

Pues ayer estaba de fiesta con Trump en todas las TV...
Mangione
#10 No entiendo por qué me incluyes en tal comentario, ni el comentario por completo, pero si hay algo que tengo claro: equiparar a Maduro y al genocida de Netahanyu es una locura a todas luces.

Pero oye, yo ya no espero racionalidad de nadie, o sea que vale.
oceanon3d
#7 No se si es así en lineas generales: me da mas bien que las famosas derechistas de Menéame solo destilan lo que muchos sospechábamos; una falta de inteligencia, preparación y moral brutal. Los típicos matones de 10 años del colegio.
chavi
#4 Manzanas traigo
lonnegan
#4 lo cierto es que este ataque vulnera todas las leyes internacionales y es un acto de piratería, el objetivo es el petróleo, no Maduro
oceanon3d
#4 Lo poco que tenias en Menéame, algo curioso que leer, por la papelera.

Lee mas y sobre todo mas variado; se te ven las costuras y no son bonitas. Un niño de 10 años tiene los pies mas asentados en el suelo que tu.

Eres cómplice de la peligrosa deriva que lleva este mundo ...como ocurrió en las primeras décadas del siglo pasado los mismos arquetipos morales hacen lo mismo en este.

Mucho asco el sátrapa estadounidense ...siete países bombardeados en un año ... y empieza a invadir otros. ¿Colombia el próximo? ¿hará lo mismo con Groledlandia? ....
fernando_sierra
#1 No haya precipitarse, hay que esperar al siguiente round, cuando los EEUU ocupen Groenlandia :troll:
pip
Estados Unidos debe de ser sancionado igual que se sancionó a Rusia.

No pueden permitirse las agresiones militares unilaterales sin mandato de la ONU.

Obvio que no va a ser.
Mustela
#5 Las declaraciones de Rusia, China, Corea, Taiwán, etc. pueden ayudar sino ayudarán a nivelar el asunto. España también tiene peso, no podemos autosubestimarnos, aunque en Europa y con las últimas tendencias quizá sea un poco más complicado (no imposible). Desde mi punto de vista.
Spirito
"Antes pasará un camello por el ojal de una aguja a que Spain rompa relaciones con el Tío Sam" (Del Libro de las Colonias y los Vasayos 7:12)
Mustela
#2 Podemos ha salido y con ganas. Ha sido ejemplar. Debemos mantenernos pendientes de las declaraciones de las otras formaciones pero espero sigan al menos una línea muy similar dado todo lo que está en juego en el mundo.
Casiopeo
Nos salimos de la OTAN y cerramos Morón y Rota ¿verdad? y mañana mismo tienes a EEUU apoyando una invasión marroquí en Ceuia Melilla y Canarias. la ingenuidad estratégica en los mitines que muy vistosa, en la politica real lleva al desastre.
crycom
#18 No son ingenuos hablan para sus ingenuos votantes que es distinto.

#20 Pues ceder derechos de explotación a mineras estadounidenses.
berkut
Pues me parece lo correcto.
alhambre
#6 hay que romper con eeuu y salir de la otan. Pero no hoy, sino tras idear y avanzar con un plan estrategico de independencia en los planos económico y militar. Idealmente junto con los pocos socios europeos que entiendan la necesidad y quieran sumarse.

Me pregunto qué harán los daneses, tras las amenazas sobre Groenlandia.
El_dinero_no_es_de_nadie
Lo mismo que pidió Podemos cuando Rusia invadió Ucrania.

:roll:
chavi
#8 Lo mismo que se hizo
tdgwho
Y cuando Rusia, o China nos invadan, nos defendemos con besitos y abrazos, y ese gran "ejercito" europeo.

a que si?
