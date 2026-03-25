Irán rechaza la propuesta de EE. UU. y plantea cinco condiciones para poner fin a la guerra impuesta, según fuente (inglés)

Según el funcionario, Washington ha estado llevando a cabo negociaciones a través de diversos canales diplomáticos, presentando propuestas que Teherán considera excesivas y desconectadas de la realidad del fracaso estadounidense en el campo de batalla. El funcionario estableció un paralelismo con dos rondas de negociaciones anteriores subrayando que Estados Unidos no tenía ninguna intención genuina de entablar un diálogo. El funcionario enumeró cinco condiciones concretas bajo las cuales Irán aceptaría poner fin a la guerra. Entre ellas se...