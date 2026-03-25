Irán rechaza la propuesta de EE. UU. y plantea cinco condiciones para poner fin a la guerra impuesta, según fuente (inglés)

Según el funcionario, Washington ha estado llevando a cabo negociaciones a través de diversos canales diplomáticos, presentando propuestas que Teherán considera excesivas y desconectadas de la realidad del fracaso estadounidense en el campo de batalla. El funcionario estableció un paralelismo con dos rondas de negociaciones anteriores subrayando que Estados Unidos no tenía ninguna intención genuina de entablar un diálogo. El funcionario enumeró cinco condiciones concretas bajo las cuales Irán aceptaría poner fin a la guerra. Entre ellas se...
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1, el crusaito
2 el breakindans
3 el miqueljason
4 el robocó
El cese total de la «agresión y los asesinatos» por parte del enemigo.
El establecimiento de mecanismos concretos para garantizar que no se vuelva a imponer la guerra a la República Islámica.
El pago garantizado y claramente definido de los daños de guerra y las reparaciones.
La conclusión de la guerra en todos los frentes y para todos los… » ver todo el comentario
Esto ya ocurre con el estrecho: España tiene soberanía, pero prevalece el derecho internacional (aka de Estados Unidos, la potencia naval de nuestra época).
Por supuesto que el poder es un ejercicio de suma cero (la soberanía es algo que se demuestra, según su definición).
A estas alturas, tras genocidios, asesinatos a delegaciones diplomáticas, terrorismo de estado, acoso a jueces internacionales, etc; escandalizarse de pedir reconocimiento a la situación de facto es un poco raro.
Sencillamente señalo que una de las exigencias de Irán es inasumible e inaceptable para los otros países con los que comparte el Estrecho o del resto del Golfo Pérsico.
Por cierto, la petición es clara, la soberanía del Estrecho, no de parte de él, ni habla de tiempos de guerra, nada de nada.
Creo que no significa que Omán pierda sus aguas territoriales, sino que se reconozca el poder de veto al tránsito de Irán en situaciones de guerra
El ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz es y seguirá siendo un derecho natural y legal de Irán, y constituye una garantía para el cumplimiento de los compromisos de la otra parte, por lo que debe ser reconocido
Me remito al ejemplo de España. Tenemos soberanía sobre el estrecho, y significa nada.
understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-special-report-m
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De momento Irán a España le exime de cobrar peaje, por algo será:
www.meneame.net/story/iran-exime-espana-peaje-estrecho-ormuz-permite-p
No son mis principios.
Irán tiene el legítimo derecho de la fuerza
"El derecho de defensa en la ONU se divide en dos vertientes principales: la legítima defensa de los Estados (Art. 51 de la Carta) y la defensa de los derechos humanos. El Artículo 51 reconoce el derecho inherente de defensa individual o colectiva ante un ataque armado, hasta que el Consejo de… » ver todo el comentario
No tu no has alegado el derecho a la defensa, tú hablas de legítimo derecho de la fuerza
Art. 51 de la Carta de Naciones Unidas. Derecho a la Legítima Defensa.
Ormuz cerrado y a rabiar todos los pro imperialistas piratas genocidas.
www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text#:~:text=Artículo 51,paz y
¿Que tiene que ver esto con el derecho de defensa? Está reclamando en exclusividad unas aguas que son de otros países.
Nadie pretende quitarle a Irán el derecho de sus aguas.
Los imperialistas, los genocidas, también los millones de personas que pueden sufrir hambruna y miseria.
Ormuz cerrado y a rabiar todos los pro imperialistas piratas genocidas.
Trump no los aceptará. De momento.
Te lo traduzco: aunque EEUU deje de atacarles, Irán seguirá atacando a los demás y causando problemas a todo el mundo.
11 s: ningún iraní
Londres, ningún iraní.
Madroid, ningún iraní.
París, ningún iraní.
Barcelona, ningún iraní.
Solo veo que hay sudíes y conexiones que llevan a Arabia Saudita, pero el problema es... Irán. Te lo traduzco: Estados Unidos nos quiere colocar a sus enemigos como nuestros y va a ser. Que Irán no es nuestro problema ni nuestro enemigo ni nos causa ningún problema, mientras Arabia Saudita financia imanes radicales por toda Europa, pero esos son amigos, muy amigos, que dejan tener bases a los americanos... Te lo vuelvo a traducir: no cuela.
Bueno, vamos mejorando.
Ahora solo te falta reconocer que quien ha empezado este "problema para todo el mundo" son EEUU e Israel.
Y que como ya han traicionado, como siempre, sus acuerdos con Irán, este hace muy bien en no volver a fiarse de ellos sin unas garantías mayores. Y hace muy bien para todo el resto del mundo, a ver si esos matones de mierda de EEUU, Israel y los que los apoyáis aprendéis la lección.
Última noticia: Irán «confirma» que las conversaciones con EE.UU. están en curso... pero se llevan a cabo a través de ataques con misiles.
IRGC: «Estamos negociando con los agresores asesinos de niños a través de operaciones basadas en impacto».
Los misiles llevan un mensaje coránico: «De hecho, tomaremos represalias contra los criminales».
Es absolutamente descabellado.
El ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz es y seguirá siendo un derecho natural y legal de Irán, y constituye una garantía para el cumplimiento de los compromisos de la otra parte, por lo que debe ser reconocido
A menos que te tragues propaganda por un tubo.
Es el típico "La unidad de España es de los territorios nacionales", una cosa súper básica de definir que sirve para justificar legalmente la defensa en futuros ataques.
Esto es un juego de suma 0, lo que le das a uno le quitas a otro.
No me vengas con subnormalidades de creerte la propaganda
Ahí tienes el mapa, ilumínanos! ¿Que derecho tiene Irán?