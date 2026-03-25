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Irán rechaza la propuesta de EE. UU. y plantea cinco condiciones para poner fin a la guerra impuesta, según fuente (inglés)

Irán rechaza la propuesta de EE. UU. y plantea cinco condiciones para poner fin a la guerra impuesta, según fuente (inglés)

Según el funcionario, Washington ha estado llevando a cabo negociaciones a través de diversos canales diplomáticos, presentando propuestas que Teherán considera excesivas y desconectadas de la realidad del fracaso estadounidense en el campo de batalla. El funcionario estableció un paralelismo con dos rondas de negociaciones anteriores subrayando que Estados Unidos no tenía ninguna intención genuina de entablar un diálogo. El funcionario enumeró cinco condiciones concretas bajo las cuales Irán aceptaría poner fin a la guerra. Entre ellas se...

| etiquetas: guerra de irán , propuesta de negociación , estados unidos
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49 comentarios
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Comentarios destacados:            
#3 UNX
6º) La disolución de Israel.
17 K 183
skaworld #5 skaworld
#3 #1 Que ocasion perdida de haberle dado una rueda de prensa como respuesta a la casa blanca indicando que no cederian sin que Washington cumpliese estrictamente sus 4 exigencias:

1, el crusaito
2 el breakindans
3 el miqueljason
4 el robocó
27 K 290
carakola #8 carakola
#5 xD Con las troleadas que se llevan últimamente los iraníes ya me lo creo todo: odysee.com/@Velyaminov:a/The-Strait-of-Hormuz-is-my-territory:c?view=s
5 K 87
skaworld #9 skaworld
#8 Eso si no se cascan un "Top 5 exigencias de Iran a Israel, la 4ª te sorprenderá"
8 K 124
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#6 #2 #5 oportunidad perdida para poder haber pedido la desclasificación total de lo archivos Epstein xD
7 K 83
EvilPreacher #22 EvilPreacher
#13 Si las teorías de que Israel es el instigador de la agresión (chantaje por los archivos) son correctas, eso va incluido en el pack.
1 K 20
Cantro #17 Cantro
#5 yo estaba pensando más en cierto episodio de Black Mirror
3 K 50
#14 luckyy
#3 totalmente de acuerdo
8 K 58
Tkachenko #40 Tkachenko
#36 que sorpreson! No te ha gustado el comentario de #14!! :troll: :troll:
0 K 20
carakola #1 carakola
" El funcionario expuso cinco condiciones específicas bajo las cuales Irán aceptaría poner fin a la guerra. Entre ellas se incluyen:

El cese total de la «agresión y los asesinatos» por parte del enemigo.
El establecimiento de mecanismos concretos para garantizar que no se vuelva a imponer la guerra a la República Islámica.
El pago garantizado y claramente definido de los daños de guerra y las reparaciones.
La conclusión de la guerra en todos los frentes y para todos los…   » ver todo el comentario
19 K 183
#23 chavi
#18 No sabes ni leer, como para ponerte a traducir.
11 K 93
#29 F.c.r
#23 jajajaja Déjalo, no da para más chiquillo ...
1 K 20
troll_hdlgp #24 troll_hdlgp
#18 Traducción de la traducción: he venido a hablar de mi libro.
1 K 22
JohnnyQuest #16 JohnnyQuest
#11 Creo que no significa que Omán pierda sus aguas territoriales, sino que se reconozca el poder de veto al tránsito de Irán en situaciones de guerra.

Esto ya ocurre con el estrecho: España tiene soberanía, pero prevalece el derecho internacional (aka de Estados Unidos, la potencia naval de nuestra época).

Por supuesto que el poder es un ejercicio de suma cero (la soberanía es algo que se demuestra, según su definición).

A estas alturas, tras genocidios, asesinatos a delegaciones diplomáticas, terrorismo de estado, acoso a jueces internacionales, etc; escandalizarse de pedir reconocimiento a la situación de facto es un poco raro.
5 K 69
Verdaderofalso #26 Verdaderofalso
#11 #16 si EEUU e Israel nuestros socios y aliados no respetan el Derecho Internacional vamos a exigir a otros países que lo respeten?
4 K 69
Alakrán_ #30 Alakrán_
#26 Israel no es ni nuestro socio, ni aliado. No podemos partir de una falacia.

Sencillamente señalo que una de las exigencias de Irán es inasumible e inaceptable para los otros países con los que comparte el Estrecho o del resto del Golfo Pérsico.  media
0 K 14
Verdaderofalso #35 Verdaderofalso
#30 pues según la IA de ChatGPT si es socio  media
0 K 20
Alakrán_ #37 Alakrán_
#35 Bueno, ya hemos dejado claro que no somos aliados, queda que hacemos negocios. Yo no llamaría a eso ser socios.
1 K 23
tommyx #38 tommyx
#30 porque el agua de color blanco ?
1 K 29
Alakrán_ #27 Alakrán_
#16 Entonces vetaría también el tránsito por las aguas de Omán y de Emiratos.

Por cierto, la petición es clara, la soberanía del Estrecho, no de parte de él, ni habla de tiempos de guerra, nada de nada.

Creo que no significa que Omán pierda sus aguas territoriales, sino que se reconozca el poder de veto al tránsito de Irán en situaciones de guerra

El ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz es y seguirá siendo un derecho natural y legal de Irán, y constituye una garantía para el cumplimiento de los compromisos de la otra parte, por lo que debe ser reconocido
0 K 14
JohnnyQuest #31 JohnnyQuest
#27 Dudo que podamos hacer un análisis literal más allá del comentario de texto. En el mismo punto habla de hacerla valer como garantía de cumplimiento, ósea, que no es descabellado interpretar que se refiere a eso, Poder de control de tránsito y no a derechos de pesca, por ejemplo.

Me remito al ejemplo de España. Tenemos soberanía sobre el estrecho, y significa nada.
2 K 39
#19 guuilesmiz
#11 Irán tiene el legítimo derecho de la fuerza, que es la misma política que emplean los genocidas que le están lanzando 3000 bombas diarias
understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-special-report-m
--
De momento Irán a España le exime de cobrar peaje, por algo será:
www.meneame.net/story/iran-exime-espana-peaje-estrecho-ormuz-permite-p
3 K 56
Alakrán_ #25 Alakrán_
#19 Curioso que llames derecho legítimo a usar la fuerza para reclamar soberanía.

No son mis principios.

Irán tiene el legítimo derecho de la fuerza
0 K 14
#33 guuilesmiz
#25 Irán tiene derecho legítimo a la defensa después de ser atacados con 3000 bombas diarias por EEUU e israel.. No lo digo yo, lo dice la ONU en el artículo 51 de su Carta de las Naciones Unidas:
"El derecho de defensa en la ONU se divide en dos vertientes principales: la legítima defensa de los Estados (Art. 51 de la Carta) y la defensa de los derechos humanos. El Artículo 51 reconoce el derecho inherente de defensa individual o colectiva ante un ataque armado, hasta que el Consejo de…   » ver todo el comentario
3 K 47
Alakrán_ #36 Alakrán_
#33 ¿Que tiene que ver el derecho de defensa con pretender tener soberanía en un estrecho del que solo controla una de las orillas? ¿Que pasa con las aguas de Omán y Emiratos? ¿Que pasa con el derecho de tránsito libre de Qatar, Arabia, Kuwait, Irak, Baréin

No tu no has alegado el derecho a la defensa, tú hablas de legítimo derecho de la fuerza
0 K 14
#47 guuilesmiz *
#36 se están defendiendo así de una agresión. No te gusta su decisión? Preferirías un desembarco de EEUU + israel para (de modo contrario al que defiendes) quitarles la soberanía de sus aguas a Irán?
Art. 51 de la Carta de Naciones Unidas. Derecho a la Legítima Defensa.
Ormuz cerrado y a rabiar todos los pro imperialistas piratas genocidas.
www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text#:~:text=Artículo 51,paz y
0 K 11
Alakrán_ #49 Alakrán_
#47 Se ve que tienes problemas de comprensión, el derecho que reclama Irán es la soberanía del Estrecho, esto no es temporal, es a perpetuidad.

¿Que tiene que ver esto con el derecho de defensa? Está reclamando en exclusividad unas aguas que son de otros países.

Nadie pretende quitarle a Irán el derecho de sus aguas.

Los imperialistas, los genocidas, también los millones de personas que pueden sufrir hambruna y miseria.

Ormuz cerrado y a rabiar todos los pro imperialistas piratas genocidas.  media
0 K 14
Glidingdemon #45 Glidingdemon
#25 No estoy muy seguro, pero creo que el primero que pidió la soberanía sobre el estrecho de Ormuz fue el payaso naranja, y su amo el nazi sionista. Y si para la defensa de su pais se tiene que poner gallito el cura persa, pues bien que hace, habría que ver la situación aqui en España y si dirías lo mismo en el estrecho. Desgraciadamente en esta situación bélica la razon es lo primero que se va a la mierda.
0 K 7
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Parecen puntos razonables, quizás el tres es el mas delicado y no creo que Israel acepte el 4.

Trump no los aceptará. De momento.
4 K 48
themarquesito #6 themarquesito
#2 Israel no aceptará ni de broma el punto 4
4 K 57
#15 fremen11
#6 #2 Es que el miqueljason y el robocó son difíciles de cojones.........perdonad pero lo habéis dejado a güevo
1 K 25
Findeton #20 Findeton
#2 ¿Pago de daños? Jaja, ni de coña.

Te lo traduzco: aunque EEUU deje de atacarles, Irán seguirá atacando a los demás y causando problemas a todo el mundo.
5 K -27
bubiba #32 bubiba
#20 Mira, he mirado todos los grandes atentados de este siglo.
11 s: ningún iraní
Londres, ningún iraní.
Madroid, ningún iraní.
París, ningún iraní.
Barcelona, ningún iraní.

Solo veo que hay sudíes y conexiones que llevan a Arabia Saudita, pero el problema es... Irán. Te lo traduzco: Estados Unidos nos quiere colocar a sus enemigos como nuestros y va a ser. Que Irán no es nuestro problema ni nuestro enemigo ni nos causa ningún problema, mientras Arabia Saudita financia imanes radicales por toda Europa, pero esos son amigos, muy amigos, que dejan tener bases a los americanos... Te lo vuelvo a traducir: no cuela.
3 K 32
Findeton #34 Findeton
#32 Y a mi qué me cuentas. La realidad es que Irán lo que está diciendo es que seguirá atacando a sus vecinos aunque EEUU deje de atacarles.
4 K -24
Songji #39 Songji
#34 No han dicho nada de eso. No inventes. De momento, se están cuidando mucho solo de devolver el golpe si les atacan. ¿Hay que recordarte quién empezó esta movida asesinando a la cúpula de un gobierno a bombazos y reventando escuelas llenas de niños? De momento, lo único que hacen es defenderse.
0 K 8
#41 yukatan
#34 #12 Estrecho de Epstein se llamará
0 K 10
#42 abogado_del_diablo
#34 Ah, ¿ahora ya no "seguirá causando problemas a todo el mundo"?
Bueno, vamos mejorando.
Ahora solo te falta reconocer que quien ha empezado este "problema para todo el mundo" son EEUU e Israel.
Y que como ya han traicionado, como siempre, sus acuerdos con Irán, este hace muy bien en no volver a fiarse de ellos sin unas garantías mayores. Y hace muy bien para todo el resto del mundo, a ver si esos matones de mierda de EEUU, Israel y los que los apoyáis aprendéis la lección.
0 K 7
Findeton #44 Findeton
#42 No somos niños, quien haya empezado da igual. Si EEUU ahora deja de atacar e Irán sigue atacando a sus vecinos, pues Irán es responsable de dicho ataque.
0 K 10
Wir0s #43 Wir0s
#20 Si somos honestos, quien lleva décadas causando problemas por todo el mundo es EEUU
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Findeton #46 Findeton *
#43 Hay muchos estados que han causado todo tipo de problemas, y uno de ellos es EEUU.
0 K 10
Georgius_Saliciletensis #10 Georgius_Saliciletensis
La publicación sin censura de los archivos de Epstein también sería muy interesante.
4 K 40
#21 eipoc
Aquí tenéis las conversaciones:

{0x1f1ee} {0x1f1f7} Última noticia: Irán «confirma» que las conversaciones con EE.UU. están en curso... pero se llevan a cabo a través de ataques con misiles.

IRGC: «Estamos negociando con los agresores asesinos de niños a través de operaciones basadas en impacto».

Los misiles llevan un mensaje coránico: «De hecho, tomaremos represalias contra los criminales».
2 K 39
#28 tierramar *
Parece que es muy dificil que lleguen a un acuerdo, porque parece que en EEUU hay diferentes grupos de intereses armamentísticos, con planes diferentes: www.meneame.net/m/actualidad/quien-controla-guerras-estados-unidos
1 K 23
Alakrán_ #4 Alakrán_
Quieren como propias las aguas de Omán y Emiratos Árabes Unidos, por no hablar que quieren controlar el paso internacional a todos los países ribereños del Golfo Pérsico.
Es absolutamente descabellado.

El ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz es y seguirá siendo un derecho natural y legal de Irán, y constituye una garantía para el cumplimiento de los compromisos de la otra parte, por lo que debe ser reconocido
8 K -8
Andreham #7 Andreham
#4 "El ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz" no es "Quieren como propias las aguas de Omán y Emiratos Árabes Unidos, por no hablar que quieren controlar el paso internacional a todos los países ribereños del Golfo Pérsico."

A menos que te tragues propaganda por un tubo.

Es el típico "La unidad de España es de los territorios nacionales", una cosa súper básica de definir que sirve para justificar legalmente la defensa en futuros ataques.
4 K 49
Alakrán_ #11 Alakrán_ *
#7 ¿Si Irán tiene soberanía del Estrecho que derechos tiene Omán y Emiratos?
Esto es un juego de suma 0, lo que le das a uno le quitas a otro.

No me vengas con subnormalidades de creerte la propaganda

Ahí tienes el mapa, ilumínanos! ¿Que derecho tiene Irán?  media
3 K 25
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#4 #7 hasta que pongan al Estrecho de Ormuz el nombre de Estrecho de Irán… oh wait
1 K 29
LázaroCodesal #48 LázaroCodesal
#4 Hasta donde se, por el estrecho de Ormuz pasa la linea fronteriza entre ambos, peeeeeeeero el lado de Oman no tiene apenas calado. Casi todo el trafico marítimo pasa rozando la orilla iraní, sobre todo los barcos grandes.
0 K 8

menéame