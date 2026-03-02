edición general
Irán ataca una de las refinerías más grandes de la saudí Aramco (EN)

Ras Tanura, ubicada en la costa oriental de Arabia Saudita a lo largo del Golfo, es uno de los principales centros de refinación del reino dentro de su red de infraestructura petrolera.

colipan #1 colipan
Ahí es donde duele, leña
ElmaEscobar #29 ElmaEscobar
#1 Leña es lo que vamos a tener que usar como esto se recrudezca más.
#23 j-light
#10 Francia gobernada por un ex-Rothschild y Alemania por un ex-BlackRock. USA gobernada por un presidente al que el Mossad seguramente lo tenga bien pillado por videos que Epstein grabó, como con los ingleses, sin contar con las influencias propias del dinero sionista.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Al final acaba pasando que preveía que iba a pasar en caso de un ataque de EE.UU. e Israel a Irán, Oriente Medio en llamas, igual el cambio de régimen no es el de Irán, igual lo que está en peligro son las monarquias sunies (algunas con tintes teocráticos) de la península arábiga. A fecha de principios de 2026, la región experimenta una alta inestabilidad, con tensiones extremas entre la teocracia iraní y las monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
Dene #9 Dene
#4 no hay muchas diferencias entre las teocracias arabes, a uno o al otro lado del golfo.. simplemente, unas son lacayos de usa y los otros, no. Esa es la guerra. a USA le importa una mierda la gente y las libertades en irán, solo le importa tener suministro barato de petroleo
Verdaderofalso #27 Verdaderofalso
#9 el ingenuo de mi pensando que era por los DDHH xD
ochoceros #17 ochoceros
#4 ¿Y quién gana con la subida de precios del petróleo y tiene sus refinerías intactas...? :roll:

Si sacan tajada los muy HPs yankis son capaces de dar misiles de medio alcance a Irán para que vuelen todas las refinerías de oriente medio.
josde #12 josde
#11 HP especuladores eso son.
ipanies #3 ipanies
Tendrían que llamar al líder Iraní y ponerse a hablar en lugar de estas cosas... Pero a quien llaman si los mataron el sábado?!?!?!?!
Está todo muy bien pensado por los subnormales nazis de USA e Israel :palm:
josde #10 josde
#3 A los que se les quieren unir los hijos de la Gran Bretaña,Francia y Alemania
Dib8 #20 Dib8
#3 el nobel de la paz repartiéndo diplomacia y cordura por el mundo
angelitoMagno #16 angelitoMagno *
¿Y cuantos daños ha causado? La noticia no lo aclara.

Ah, vale, perdón. Ha causado un pequeño incendio, aislado y bajo control.

Vamos, que apenas les ha hecho nada.
Tkachenko #19 Tkachenko *
#16
Vamos, que apenas les ha hecho nada .... ajá, se te ve bien informado

www.reuters.com/business/energy/saudi-aramco-shuts-ras-tanura-refinery
cc #18
ElmaEscobar #26 ElmaEscobar
#19 Fue cerrado como medida de precaución y la situación está bajo control, dijo la fuente.
Pues según la fuente no
#32 Jacusse
#26 el relato se le complica.
Supercinexin #6 Supercinexin
Bravo y que se jodan.
capitan__nemo #14 capitan__nemo *
Otro ataque preventivo como el de eeuu e israel sobre iran por si el combustible refinado ahi acaba alimentando a las fuerzas de sus atacantes.
Malinois #2 Malinois
Gasóleo calefacción el viernes,a 900 los 1000 litros.
Gasóleo calefacción hoy, 975€ los 1000 litros.
O llega el buen tiempo o el pollo se pone a 4'15.
Ya lo veremos
josde #8 josde
#2 No tenían que subirlo es gasóleo se compro haces meses con el precio de entonces, especulación de los de siempre.
Pacman #11 Pacman
#8 no tenían, pero lo suben y cuando baja tendrían que bajarlo, pero no lo bajan

Piratas
#25 Martillo_de_Herejes
#8 Ya. Son una panda de hijoputas... Pero desde el punto de vista del hijoputa, ellos tienen algo que compraron hace meses y que va a escasear; luego, por muy barato que compraran nos lo van a vender a precio de azafrán. Lo dicho: unos hijoputas sin escrúpulos.
capitansevilla #24 capitansevilla
#2 Nos van a crujir. Menos mal que llega la primavera y algo bajarán los consumos...
yemeth #7 yemeth
Ahí va a ser que está el punto débil de los agresores.
Anfiarao #13 Anfiarao
#7 igual es precisamente lo que busca EE.UU: mermar el suministro de petroleo convencional "barato" de la OPEC para poder vender su petróleo de fracking a precio mucho más caro....
chemari #15 chemari
#13 podría ser, que sea parte de un plan maestro. Pero luego pienso en el idiota que está al mando tomando las decisiones y se me pasa.
Anfiarao #21 Anfiarao *
#15 solemos confundir idiotez con maldad. Yo personalmente pienso que Trump y su entorno de vampiros neoliberales no son totalmente idiotas, sino gente sin escrúpulos que no duda ni un segundo en hacer y deshacer cualquier cosa con tal de que le reporte beneficios económicos.

Y como la doctrina neoliberal es un conjunto de dogmas y evangelios económicos sin ninguna base científica a la que atenerse, pues nos tienen acostumbrados a noticias donde se dice que se ha puesto esta medida o esta…   » ver todo el comentario
#5 harverto
Es lo que tiene joder por joder, que cualquiera puede ser víctima.
Elbaronrojo #30 Elbaronrojo *
En estos momentos Pakistán ya está yendo pallá.

en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Mutual_Defence_Agreement#:~:text=The S

El Acuerdo de Defensa Mutua Estratégica (AMD) es un pacto de seguridad y defensa entre los países de Pakistán y Arabia Saudita. En virtud de este acuerdo, ambos países se han comprometido a tratar cualquier acto de agresión contra uno como un acto contra ambos (conocido como seguridad

…   » ver todo el comentario
tricionide #22 tricionide
lo que esta haciendo Iran es un suicidio, en vez de ir contra USA e Israel esta atacando a sus convencinos aliados de USA
ElmaEscobar #28 ElmaEscobar *
#22 Está yendo contra los aliados de USA e Israel y las bases que tienen USA y UK en estos países, no es algo tan descabellado sabiendo que no tienen capacidad de atacar suelo usano desde allí.

Lo del suicidio es posible.
#31 Jotax *
Estamos entrando en una etapa de alta inestabilidad gracias a EEUU. Si las tensiones mundiales siguen igual va a provocar al final una guerra mundial que hace un tiempo veíamos como algo inverosímil. A que país va a atacar después EEUU a Corea del Norte. Vaya mundo que se va a quedar para las próximas generaciones. Lo que no entiendo es como esas generaciones venideras votan esto mismo y es lo que quieren, destrucción porque ven un futuro difícil pero no se dan cuenta que con esto va a ser aun peor.
