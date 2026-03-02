Irán ataca una de las refinerías más grandes de la saudí Aramco (EN)

Ras Tanura, ubicada en la costa oriental de Arabia Saudita a lo largo del Golfo, es uno de los principales centros de refinación del reino dentro de su red de infraestructura petrolera.
| etiquetas: irán , eeuu , petróleo , guerra , energía , arabia , aramco , sionismo , israe
Si sacan tajada los muy HPs yankis son capaces de dar misiles de medio alcance a Irán para que vuelen todas las refinerías de oriente medio.
Está todo muy bien pensado por los subnormales nazis de USA e Israel
Ah, vale, perdón. Ha causado un pequeño incendio, aislado y bajo control.
Vamos, que apenas les ha hecho nada.
Vamos, que apenas les ha hecho nada .... ajá, se te ve bien informado
www.reuters.com/business/energy/saudi-aramco-shuts-ras-tanura-refinery
cc #18
Pues según la fuente no
Gasóleo calefacción hoy, 975€ los 1000 litros.
O llega el buen tiempo o el pollo se pone a 4'15.
Ya lo veremos
Piratas
Y como la doctrina neoliberal es un conjunto de dogmas y evangelios económicos sin ninguna base científica a la que atenerse, pues nos tienen acostumbrados a noticias donde se dice que se ha puesto esta medida o esta… » ver todo el comentario
www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/3/2/us-israel-attack-iran-live?up
en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Mutual_Defence_Agreement#:~:text=The S
El Acuerdo de Defensa Mutua Estratégica (AMD) es un pacto de seguridad y defensa entre los países de Pakistán y Arabia Saudita. En virtud de este acuerdo, ambos países se han comprometido a tratar cualquier acto de agresión contra uno como un acto contra ambos (conocido como seguridad
… » ver todo el comentario
Lo del suicidio es posible.