Internet estalla al revelarse que influencers MAGA están radicados en otros países. [ENG]

Una gran cantidad de influencers MAGA de redes sociales quedaron expuestos durante el fin de semana al revelar Twitter que están radicados en otros países. El podcaster Matt Binder publicó capturas de pantalla que muestran que Charlie's Voice Rising, una popular cuenta de fans de Charlie Kirk, tiene su base en Europa del Este (no perteneciente a la UE). Un popular influencer escribió "espera, esto es una locura" junto con una captura de pantalla que mostraba que Defiant Ls, una cuenta MAGA que tiene 1.6 millones de seguidores, es de Japón.