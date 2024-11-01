Internet estalla al revelarse que influencers MAGA están radicados en otros países. [ENG]

Una gran cantidad de influencers MAGA de redes sociales quedaron expuestos durante el fin de semana al revelar Twitter que están radicados en otros países. El podcaster Matt Binder publicó capturas de pantalla que muestran que Charlie's Voice Rising, una popular cuenta de fans de Charlie Kirk, tiene su base en Europa del Este (no perteneciente a la UE). Un popular influencer escribió "espera, esto es una locura" junto con una captura de pantalla que mostraba que Defiant Ls, una cuenta MAGA que tiene 1.6 millones de seguidores, es de Japón.
Aqui en España mas de lo mismo.
Las más avanzadas son cercanas. En Lituania se destapó una con 75000 tarjetas SIM , otra con 40000 en Letonia. En India o Pakistán tienen el aliciente de que son personas de verdad que copian, pegan y distribuyen miles de mensajes al día que ni siquiera entienden por un salario de hambre.
Personalmente me gusta Mastodon que últimamente esta mejo0rando bastante sis sistema de interacción y otras redes sociales tambien basadas en Activitypub también están mejorando en eso. Personalmente creo que esto sería lo mejor que bsky
¿Será suficiente para que se den cuenta de que les están lavando el cerebro?
Bah, no sé ni para qué me lo pregunto
A mi se me ha caído la conexión 33 veces y se me han caído 3 churros cuando desayunaba porque en USA hay gente enfadada.
Vaya telita con el titular.
"Tarados. Máquinas de promover el odio patrocinadas por las élites para envenenar a la sociedad y así seguir extrayendo riqueza de forma más eficiente."
Y las NAFO? De esas no hablas eh?
Como se te ve el plumero colega
No hay ni un NAFO de pedigree escribiendo desde Ucrania, ni uno solo a pesar de lo que nos contaban.
La historia que nunca se menciona del nazismo es la que corresponde a un monton de empresarios forrados sugiriendole a Hitler que levante los campos de concentracion cerca de sus fabricas para tener mano de obra y que no les de de comer porque hay carne de sobra para la picadora.
Yo no lo veo
¡Están locos estos romanos!
Igual que los hondureños del Real Madrid