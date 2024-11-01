edición general
259 meneos
709 clics

Internet estalla al revelarse que influencers MAGA están radicados en otros países. [ENG]

Una gran cantidad de influencers MAGA de redes sociales quedaron expuestos durante el fin de semana al revelar Twitter que están radicados en otros países. El podcaster Matt Binder publicó capturas de pantalla que muestran que Charlie's Voice Rising, una popular cuenta de fans de Charlie Kirk, tiene su base en Europa del Este (no perteneciente a la UE). Un popular influencer escribió "espera, esto es una locura" junto con una captura de pantalla que mostraba que Defiant Ls, una cuenta MAGA que tiene 1.6 millones de seguidores, es de Japón.

| etiquetas: twitter , maga , influencers , extranjeros
107 152 1 K 436 politica
37 comentarios
107 152 1 K 436 politica
Comentarios destacados:          
Ankor #2 Ankor
Poco a poco se confirma que estas cuentas tan de derechas muy probablemente esten pagadas por alguien.
Aqui en España mas de lo mismo.
54 K 425
joffer #4 joffer
#2 no hay dudas ninguna. Al igual que Vito Quiles
5 K 58
frg #18 frg
#4 Sí, "algo o alguien" está alimentando a las ratas.
3 K 39
woody_alien #37 woody_alien
#4 El mejor ejemplo es Nigel Farage, artífice del Brexit que vive en París y tiene pasaporte alemán, pero biba england. Lo chungo es que los retardados que votan a estos fantoches acaban jodiéndonos a todos.
0 K 15
Ashark #13 Ashark
#2 Y su ubicación se explica fácilmente: las granjas de bots e influencers son más baratas en Indonesia, Pakistan los países ex-URSS, etc.
Las más avanzadas son cercanas. En Lituania se destapó una con 75000 tarjetas SIM , otra con 40000 en Letonia. En India o Pakistán tienen el aliciente de que son personas de verdad que copian, pegan y distribuyen miles de mensajes al día que ni siquiera entienden por un salario de hambre.
11 K 81
#27 prqt
#13 Y en Birmania tienen chinos y otros asiáticos secuestrados y esclavizados que trabajan estafando compatriotas. Es muy loco. Supongo que no es en inglés y no afecta a occidente.
2 K 29
bikooo2 #32 bikooo2
#27 Hace poco China extradito a unos capos gordos de esos y bueno ya puedes imaginarte que condena les han dado
0 K 6
Seyker #23 Seyker
#2 nada sorprendente ni nuevo en X, hace años que se denuncia el tema de las granjas de bots. La solución es pasar a redes como bluesky que dan lugar a sistemas masivos de moderación
0 K 9
obmultimedia #34 obmultimedia
#23 La teoria de la internet muerta.
1 K 20
bikooo2 #35 bikooo2
#23 El sistema de moderación de Bsky es bueno pero en cuanto se masifique pasará lo mismo que X si no al tiempo, aunque lo bueno que cada user puede controlar bastante bien la interaccción.

Personalmente me gusta Mastodon que últimamente esta mejo0rando bastante sis sistema de interacción y otras redes sociales tambien basadas en Activitypub también están mejorando en eso. Personalmente creo que esto sería lo mejor que bsky
0 K 6
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Para sorpresa de nadie xD
13 K 152
Pablosky #12 Pablosky
#3 Para ellos sí. xD

¿Será suficiente para que se den cuenta de que les están lavando el cerebro?

Bah, no sé ni para qué me lo pregunto :roll:
7 K 60
#33 eugeniodl
#3 Esperar coherencia de estos descerebrados es pedir demasiado, démonos por satisfechos de que sepan leer y escribir. El América primero va después de mi interes personal.
0 K 8
kosako #9 kosako
Todo internet ha estallado por esto.

A mi se me ha caído la conexión 33 veces y se me han caído 3 churros cuando desayunaba porque en USA hay gente enfadada.

Vaya telita con el titular.
10 K 95
Technics #25 Technics
#9 Clicbait 1.0
1 K 16
#5 mr._cortimer
Incel musk desactivando esa característica en 3... 2... 1...
7 K 73
Ze7eN #7 Ze7eN
#5 He leído hoy que ya ha dado marcha atrás tras descubrirse que miles de cuentas MAGA eran granjas de bota en India.
14 K 136
Andreham #14 Andreham
Deslocalizando hasta el patriotismo, para que luego digan que la derecha no es eficiente.
6 K 55
ur_quan_master #16 ur_quan_master *
#14 me autocito de otro comentario
"Tarados. Máquinas de promover el odio patrocinadas por las élites para envenenar a la sociedad y así seguir extrayendo riqueza de forma más eficiente."
4 K 48
#17 UNX
#14 Para que luego digan que los globalistas son los otros.
1 K 23
#20 Wolfsohn9
Creo que está bastante claro que desde hace años hay una campaña internacional para promover la extrema derecha a través de las redes sociales y métodos de ingeniería social y marketing viral. En su momento relacionada con Steve Banon y Cambrigde analityca, actualmente con el beneplácito de los dueños de estas plataformas.
3 K 34
#22 alamajar
@Alcama, hace calor en Delhi?
3 K 31
ur_quan_master #11 ur_quan_master
"emosio..."
2 K 28
#15 xavigo
#11 enGAMAdos
1 K 19
Duke00 #29 Duke00 *
No solo las cuentas MAGA, también cuentas pro-Putin y pro-israelíes.
2 K 28
#31 Dav3n
#29 Jajajajaja

Y las NAFO? De esas no hablas eh?

Como se te ve el plumero colega xD

No hay ni un NAFO de pedigree escribiendo desde Ucrania, ni uno solo a pesar de lo que nos contaban.
1 K 20
#36 Setis
#29 Cuentas MAGA y cuentas pro-putin: ¿que te hace pensar que son diferentes?
1 K 18
yonseca #30 yonseca
No es ninguna novedad. Como cuando los argentinos se ponen a rajar de Pedro Sánchez. Se ve a kilómetros.
2 K 26
ipanies #24 ipanies
La internacional fascista es un fake de cuatro ricos pagando bots y unos pocos miles de gilipollas creyéndoselo.
1 K 22
johel #26 johel *
#24 Como siempre ha sido, los supremacistas nunca son patrocinados por cuatro pobres.
La historia que nunca se menciona del nazismo es la que corresponde a un monton de empresarios forrados sugiriendole a Hitler que levante los campos de concentracion cerca de sus fabricas para tener mano de obra y que no les de de comer porque hay carne de sobra para la picadora.
1 K 20
AurkA #28 AurkA
#26 hasta donde yo sé y resumiéndolo un poco... A diferencia del resto de democracias liberales, la burguesía alemana se había quedado fuera del gobierno y la invención del nacional socialismo fue su manera de revertir eso.
0 K 6
cosmonauta #6 cosmonauta
¿Alguien ha visto, con sus ojos, esa ubicación? ¿Se ha desplegado pará todo el mundo?

Yo no lo veo
1 K 21
Ze7eN #8 Ze7eN
#6 Tienes que darle al enlace en el que se ha convertido, en la bio, la parte de "se unió en...". Te aparece una nueva pantalla con la ubicación. "Cuenta con sede en...".
7 K 74
cosmonauta #10 cosmonauta
#8 Hostia, ¡pues es verdad!

¡Están locos estos romanos!
0 K 13
FueraSionistasdeMeneame #21 FueraSionistasdeMeneame
Sorpresa
Igual que los hondureños del Real Madrid
1 K 20
#19 VFR
Internet estalla, harto de titulares sensacionalistas y mentirosos
1 K 16

menéame