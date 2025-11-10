Intel se desploma en ventas en EE.UU: AMD se lleva el 83% del share en escritorio

Las ventas de Amazon USA preocupan a Intel, dejando a AMD el 83% de la cuota en dicha plataforma. Ya se habla de dominación total por parte de AMD, quien es dueño, amo y Rey de Estados Unidos; al menos, en la plataforma de escritorio. Las plataformas AM4 y AM5 han cosechado un éxito brutal, confirmándose el nuevo Rey en este sector, aunque deberíamos hablar de Reinas: especialmente, Lisa Su, quien tiene gran responsabilidad de ello.