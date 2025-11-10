edición general
Intel se desploma en ventas en EE.UU: AMD se lleva el 83% del share en escritorio

Las ventas de Amazon USA preocupan a Intel, dejando a AMD el 83% de la cuota en dicha plataforma. Ya se habla de dominación total por parte de AMD, quien es dueño, amo y Rey de Estados Unidos; al menos, en la plataforma de escritorio. Las plataformas AM4 y AM5 han cosechado un éxito brutal, confirmándose el nuevo Rey en este sector, aunque deberíamos hablar de Reinas: especialmente, Lisa Su, quien tiene gran responsabilidad de ello.

#3 yarkyark *
Normal. Si en vez de putear a tus clientes cambiando el chipset con cada generación de procesadores y dedicarte forzar los micros en vez de invertir en I+D. Pues pasa lo que pasa, que te adelantan por la derecha.
tul #1 tul
despues de pasarse mas de 2 años mintiendo a sus clientes sobre los problemas de fabrica que presentaban sus procesadores de 13ª y 14ª generacion lo extraño es que aun queden despistados que les compren.
azathothruna #5 azathothruna
#4 Peor es 20% o mas
azathothruna #2 azathothruna
AMD deberia salir de Gringolandia.
Como no tiene nada gordo invertido en IA, la "ultima esperanza" de los colonizadores para vencer a China, sin armas o espias, mejor abandonar el barco que se hunde
#4 yarkyark
#2 "Como no tiene nada gordo invertido en IA"

¿El 10% de todo su capital te parece poca inversión?

vandal.elespanol.com/random/amd-ofrece-el-10-de-su-compania-a-openai-e
#6 MarlonBlando
#2 American Micro Devices deberia salir de Gringolandia.xD
Sr.No #7 Sr.No
Otros que llevan vendiendo humo 10 años.
