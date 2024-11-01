Las redes arden con los vídeos de Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz sobre los whatsapps de Feijóo que confirman las mentiras del PP con la DANA

En una jornada vacía de otra actualidad política, los citados whatsapp, que ponen de manifiesto las mentiras que la ultradecha y el PP ha venido vertiendo sobre la gestión de la catástrofe desde hace más de un año, la polémica ha ido creciendo y este viernes ocupó buena parte de los informativos de televisión y de sus contenidos y conversaciones en redes sociales.
| etiquetas: redes , vídeos , silvia intxaurrondo , javier ruiz , feijóo , mentiras , pp , dana
Son tan patriotas...
Y algunos espabilados vienen ahora con que los fascistas de VOX son mejores en algún sentido... Ésto es para ellos:
Pues parece que el resto de medios que se dedican a hacer periodismo desde la
imparcialidad y sin polarizar, no hacen periodismo imparcial y se dedican a polarizar.
Justicia, ffccse y medios de comunicación no hacen más que dejar el Estado de derecho por los suelos.
Tooooooonta son el mismo color! El rojo
Pobres como ratas y votando a la fachusma. Hay que ser imbéciles.