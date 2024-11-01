edición general
Las redes arden con los vídeos de Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz sobre los whatsapps de Feijóo que confirman las mentiras del PP con la DANA

En una jornada vacía de otra actualidad política, los citados whatsapp, que ponen de manifiesto las mentiras que la ultradecha y el PP ha venido vertiendo sobre la gestión de la catástrofe desde hace más de un año, la polémica ha ido creciendo y este viernes ocupó buena parte de los informativos de televisión y de sus contenidos y conversaciones en redes sociales.

#3 harverto *
Por proteger a un incompetente homicida como Mazón, han rajado del Ejército de su país, mintiendo y comprometiendo al gobierno y a la justicia, imaginad qué harán cuando lleguen al Gobierno. Mientras, sus socios quedándose el dinero de las donaciones. Joder, qué futuro más negro tiene este país.
unlugar #5 unlugar
#3 Viene de lejos. Acuérdate de cómo Aznar hacía mala prensa lanzando bulos del Gobierno cuando más podía joder en los mercados.
Son tan patriotas...
calde #2 calde
Los del PP son unos sinvergüenzas, siempre lo han sido, no sé de dónde viene tanto revuelo ahora con ésto, sólo es un caso más (con 229 muertes, eso sí).

Y algunos espabilados vienen ahora con que los fascistas de VOX son mejores en algún sentido... Ésto es para ellos: :tinfoil:
Malinke #4 Malinke
¿Hace falta que lo diga Intxaurrondo, o es que en otros medios no se hacen eco de todas esas mentiras que dejan el Estado de Derecho por los suelos?
Pues parece que el resto de medios que se dedican a hacer periodismo desde la
imparcialidad y sin polarizar, no hacen periodismo imparcial y se dedican a polarizar.
Justicia, ffccse y medios de comunicación no hacen más que dejar el Estado de derecho por los suelos.
rogerius #7 rogerius
#4 Los señores del dinero no quieren Estado de derecho. Les gusta más el feudalismo corporativo con su puntito de sig heil. :palm:
Malinke #8 Malinke
#7 y por desgracia controlan los medios.
rogerius #9 rogerius *
#8 Precisamente… son los señores del dinero. :-P ¿Qué podemos esperar del capitalismo?
Bolgo #1 Bolgo *
Hoy he escuchado una imbécil que va de rapera decir que los únicos dos colores que no le gustan de la bandera de España son los de los de arriba y abajo.
Tooooooonta son el mismo color! El rojo
#11 baronluigi
#1 Si la muy lerda va de patriota nacionalista española y es medio polaca y medio estadounidense xD.
bronco1890 #10 bronco1890
Las redes arden -> sensacionalista
u_1cualquiera #14 u_1cualquiera
En serio vamos a seguir promocionando los “artículos” de Público sobre “las redes arden” o “los tuiteros responden”? :wall:
#17 Sariel
#16 Igual no. Bueno, seguro que no. Esas máquinas no evaluan las capacidades. Una cosa sí sé, en cierta manera lleva razón. Votar PP o Vox es votar muerte. Perdona que te diga.
#6 mam23
"las redes arden..." ya, por eso PP y Vox no dejan de aumemtar en encuestas y votos ... porque las redes arden.
#12 Peter086
#6 Las redes pueden arder, pero dudo que muchos Peperos cambien de opinión... hay un dicho sobre lindes que lo explica bien.
tetepepe #18 tetepepe
#6 Lo que arde son las pocas neuronas de los fachas, que cada día tienen menos neuronas sanas.
Pobres como ratas y votando a la fachusma. Hay que ser imbéciles.
#13 lobosback1
el pp ha matado mas que ETA.
#16 Manel89
#13 te hacen un encefalograma y te sale plano....completamente.
#15 Manel89 *
Vaya par de elementos, junto con el abyecto de Mazón, a cual más lacayo de su amo. Y otra cosa, saliendo de Público,es, "redes arden", es para preguntarles que cuánto cobran.....para variar.
