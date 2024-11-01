Ingeniero marroquí construye un radar casero y lo comparte en GitHub [EN]

Ingeniero marroquí construye un radar casero y lo comparte en GitHub [EN]

Nawfal Motii, un ingeniero electrónico marroquí, ha diseñado y construido un radar casero con dos variantes que van desde los 3km a los 20km. El radar se llama Aeris-10, todos los datos sobre cómo construirlo tú mismo y el software para operarlo están disponibles libremente en GitHub y el sistema completo es equivalente a modelos comerciales que cuestan más de 250.000$. Web del proyecto en GitHub: github.com/NawfalMotii79/PLFM_RADAR

etiquetas: marruecos , ingenieros , radares , aeris 10 , diy , electrónica
10 2 0 K 212 tecnología
autonomator #3 autonomator
#0 te la he editado y he puesto que es en inglés.
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Gracias, iba a ponerlo según me decía #1 y he visto que ya estaba. De todos modos lo he editado porque yo suelo poner siempre las dos letras ISO del idioma :-)
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
#0 Señala en el titular que es una noticia en inglés.
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico
Guapisimo y repo descargado porque va a durar poco.

Alguna patente se esta pasando por el forro fijo y solicitud de retirada de github en breve.
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Bien visto, yo acabo de descargarlo también :-D No es que lo vaya a hacer, claro, pero mola tenerlo.
Asimismov #6 Asimismov
¿Servirá para freir huevos o calentar el cuscús?
