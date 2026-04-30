edición general
13 meneos
20 clics

El INE revela que más de dos millones de migrantes llegaron a España en 2023 y 2024, tantos como en la década 2001-2010

Colombianos, peruanos y venezolanos concentran el grueso de llegadas recientes, aunque Marruecos sigue liderando en número total.

| etiquetas: inmigración , venezuela , colombia
12 1 4 K 90 actualidad
22 comentarios
12 1 4 K 90 actualidad
Comentarios destacados:    
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
No pasa nada, hay trabajo, vivienda y servicios para todos.
12 K 87
#3 Ovidio
#1 Exacto, da igual que tengamos un nivel de paro sistémico del 10% o más.
2 K 28
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 nada, eso es por el machismo estructural o algo así.
3 K 11
#18 Ovidio
#6 Es lo que tiene el heteropatriarcado blanco machirulista
0 K 11
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#18 y cis, no te olvides.
0 K 9
taSanás #11 taSanás
#1 y superávit para ayudas
3 K 4
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Los negativos son para invisibilizar los datos?
3 K 27
Gotsel #4 Gotsel *
#2 pos claro, pero no lo entiendo, si la inmigración es una bendición y contri más, mejor. Yo solo veo millones de nuevos cotizantes.
1 K 24
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#4 por supuesto. Si vienen 300 millones de africanos y latams estaremos mucho mejor y el que diga que no es un miserable (acebes dixit)
1 K 24
#5 Ovidio
#2 En Menéame los negatvos son para invisibilizar lo que no gusta
1 K 20
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#5 y si no se ve el problema es que no existe... pero el péndulo nos dará una ostia que paqué...
1 K 20
taSanás #8 taSanás
#2 es que es un bulo. INE bulero!!
1 K 16
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#8 por supuesto. Deberían contar solo los casos que queremos ver, como la violencia de género o las madres asesinoprotectoras.
0 K 9
oceanon3d #15 oceanon3d *
#2 No, porque es el Español y manipula a los más paniaguados.

Se olvida del balance de entradas y salidas.

Por ejemplo

Saldo migratorio positivo: España registró un saldo migratorio con el exterior positivo de 642.296 personas en 2023. Esto significa que esa fue la diferencia neta entre los que llegaron y los que se fueron.

Y suma y sigue ... os coformais con poco; con manipulaciones si eso os cuadra a vuestra ideología os sobra
0 K 8
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#15 se van los mejores y viene lo peor... gastamos en formar gente que se va y acogemos gente que ... en fin.

¿Qué querías demostrar?
0 K 9
GeneWilder #20 GeneWilder
#2 No se puede tapar el sol con un dedo.
0 K 11
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#20 si pueden, al menos para muchos.
0 K 9
plutanasio #10 plutanasio
Pocos me parecen.
1 K 19
#13 encurtido
Censúrese.
1 K 16
#14 Leon_Bocanegra *
Derechuzos, la papilla, a cenar!! *



*Tributo al siempre chocante y aguerrido @Macnulti_reencarnado
0 K 15
Priorat #16 Priorat
¿Sabéis lo que hace efecto llamada? Una buena economía y oportunidades de trabajo.
0 K 12
Kantinero #19 Kantinero
Los que vengan a currar bienvenidos sean
Los que vienen robar o a pasar el día en la cafetería tomando cafés fumando petas a costa del resto que se vuelvan a su país
0 K 12

menéame