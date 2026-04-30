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El INE revela que más de dos millones de migrantes llegaron a España en 2023 y 2024, tantos como en la década 2001-2010
Colombianos, peruanos y venezolanos concentran el grueso de llegadas recientes, aunque Marruecos sigue liderando en número total.
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inmigración
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relacionadas
#1
DayOfTheTentacle
No pasa nada, hay trabajo, vivienda y servicios para todos.
12
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87
#3
Ovidio
#1
Exacto, da igual que tengamos un nivel de paro sistémico del 10% o más.
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#6
DayOfTheTentacle
#3
nada, eso es por el machismo estructural o algo así.
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#18
Ovidio
#6
Es lo que tiene el heteropatriarcado blanco machirulista
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#21
DayOfTheTentacle
#18
y cis, no te olvides.
0
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#11
taSanás
#1
y superávit para ayudas
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#2
DayOfTheTentacle
Los negativos son para invisibilizar los datos?
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27
#4
Gotsel
*
#2
pos claro, pero no lo entiendo, si la inmigración es una bendición y contri más, mejor. Yo solo veo millones de nuevos cotizantes.
1
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#7
DayOfTheTentacle
#4
por supuesto. Si vienen 300 millones de africanos y latams estaremos mucho mejor y el que diga que no es un miserable (acebes dixit)
1
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#5
Ovidio
#2
En Menéame los negatvos son para invisibilizar lo que no gusta
1
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20
#9
DayOfTheTentacle
#5
y si no se ve el problema es que no existe... pero el péndulo nos dará una ostia que paqué...
1
K
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#8
taSanás
#2
es que es un bulo. INE bulero!!
1
K
16
#12
DayOfTheTentacle
#8
por supuesto. Deberían contar solo los casos que queremos ver, como la violencia de género o las madres asesinoprotectoras.
0
K
9
#15
oceanon3d
*
#2
No, porque es el Español y manipula a los más paniaguados.
Se olvida del balance de entradas y salidas.
Por ejemplo
Saldo migratorio positivo: España registró un saldo migratorio con el exterior positivo de 642.296 personas en 2023. Esto significa que esa fue la diferencia neta entre los que llegaron y los que se fueron.
Y suma y sigue ... os coformais con poco; con manipulaciones si eso os cuadra a vuestra ideología os sobra
0
K
8
#17
DayOfTheTentacle
#15
se van los mejores y viene lo peor... gastamos en formar gente que se va y acogemos gente que ... en fin.
¿Qué querías demostrar?
0
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9
#20
GeneWilder
#2
No se puede tapar el sol con un dedo.
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11
#22
DayOfTheTentacle
#20
si pueden, al menos para muchos.
0
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#10
plutanasio
Pocos me parecen.
1
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19
#13
encurtido
Censúrese.
1
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16
#14
Leon_Bocanegra
*
Derechuzos, la papilla, a cenar!! *
*
Tributo al siempre chocante y aguerrido
@Macnulti_reencarnado
0
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15
#16
Priorat
¿Sabéis lo que hace efecto llamada? Una buena economía y oportunidades de trabajo.
0
K
12
#19
Kantinero
Los que vengan a currar bienvenidos sean
Los que vienen robar o a pasar el día en la cafetería tomando cafés fumando petas a costa del resto que se vuelvan a su país
0
K
12
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22
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menéame
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Se olvida del balance de entradas y salidas.
Por ejemplo
Saldo migratorio positivo: España registró un saldo migratorio con el exterior positivo de 642.296 personas en 2023. Esto significa que esa fue la diferencia neta entre los que llegaron y los que se fueron.
Y suma y sigue ... os coformais con poco; con manipulaciones si eso os cuadra a vuestra ideología os sobra
¿Qué querías demostrar?
*Tributo al siempre chocante y aguerrido @Macnulti_reencarnado
Los que vienen robar o a pasar el día en la cafetería tomando cafés fumando petas a costa del resto que se vuelvan a su país