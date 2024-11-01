El ICE dice que sus agentes pueden ingresar por la fuerza a los hogares durante las operaciones de inmigración sin orden judicial [ENG]

Un documento interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de mayo muestra que ICE dijo a los oficiales y agentes que pueden ingresar por la fuerza a los hogares de personas sujetas a deportación sin órdenes firmadas por los jueces. El memorando, fechado el 12 de mayo, que dice que es del director interino de ICE, Todd Lyons, fue compartido con el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, por dos denunciantes.