El ICE dice que sus agentes pueden ingresar por la fuerza a los hogares durante las operaciones de inmigración sin orden judicial [ENG]

El ICE dice que sus agentes pueden ingresar por la fuerza a los hogares durante las operaciones de inmigración sin orden judicial [ENG]

Un documento interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de mayo muestra que ICE dijo a los oficiales y agentes que pueden ingresar por la fuerza a los hogares de personas sujetas a deportación sin órdenes firmadas por los jueces. El memorando, fechado el 12 de mayo, que dice que es del director interino de ICE, Todd Lyons, fue compartido con el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, por dos denunciantes.

manbobi #2 manbobi *
Patada en la puerta. El sueño húmedo de los fascistas del mundo.
Lamantua #4 Lamantua *
#2 No hay más que ver lo que pasó aquí.
El "ministro de la patada en la puerta" es una referencia popular a José Luis Corcuera, quien fue Ministro del Interior en España (1988-1993) bajo el gobierno de Felipe González…
manbobi #5 manbobi
#4 Y por qué medios se le ve diciendo qué cosas...
Asimismov #14 Asimismov
#4 venía a contar eso mismo precisamente.
Pointman #3 Pointman *
De esto creo que ya se habló cuando lo de aparecer enmascarados y sin identificación.
Tienen el lote completo.
themarquesito #6 themarquesito
#3 El lote completo y algunos extras
Uge1966 #1 Uge1966
Como decimos por aquí... "disfruten lo votado".
#18 Perrota
#1 Pero pueden, legalmente, ser recibidos a tiros. Están entrando ilegalmente en tu casa y es legítima defensa.
Supercinexin #13 Supercinexin
De nuevo, igual que en otras noticias, pregunto a la concurrencia: ¿Os parece que ESO de la foto tiene pinta de policía? ¿De cualquier cosa que se parezca a un servicio público de seguridad ciudadana?

El americano que les reciba en su casa a balazos tendrá todo mi respeto.
#8 Brutomecanico
Pobres contra pobres que han elegido su propia opresión y joder a los demás pobres por un sueldo
HeilHynkel #19 HeilHynkel *
Cuarta enmienda de la Constitucion de los EEUU

es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_Enmienda_a_la_Constitución_de_los_Estado


El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.

Es decir, implicamente reclama una orden judicial ¿No es así, @themarquesito?

Salvo que la Brigada Brutal esté por encima de la Constitución, claro. :roll:
g3_g3 #17 g3_g3
No era en USA donde podias disparar a quien entre en tu hogar y todo el mundo tenía armas?
qwertyTarantino #11 qwertyTarantino
La sacrosanta propiedad privada, violada por un Rey loco?

Preveo volquetes de libertarras y fanáticos de las 2a enmienda derribando al tirano por la defensa de su propiedad.

Siempre y cuando los libertarras sean verdaderos ácratas, claro está.
Febrero2034 #7 Febrero2034 *
El uniforme es chaleco militar y camisas negras, no?
Metabarón #9 Metabarón
Por ley, no pueden defenderse los que habiten en esa casa?
Andreham #10 Andreham
#9 Sí, se llama "stand your ground" y otra cosa que no recuerdo.

Si alguien te tira abajo la puerta de casa (y en algunos casos simplemente te entra en el jardín) puedes coserlo a tiros.
sxentinel #12 sxentinel *
#9 youtu.be/7H3UTmFsE6g?si=elNsjBpni1mYDoMb

Cómo dicen la mayoría de los comentarios, poder puedes y seguramente ganes el juicio, si llegarás vivo al mismo.
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#12 Ese es el otro problema, que si alguien se defiende la casa va a acabar como un colador.
