El ICE dice que sus agentes pueden ingresar por la fuerza a los hogares durante las operaciones de inmigración sin orden judicial [ENG]

Un documento interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de mayo muestra que ICE dijo a los oficiales y agentes que pueden ingresar por la fuerza a los hogares de personas sujetas a deportación sin órdenes firmadas por los jueces. El memorando, fechado el 12 de mayo, que dice que es del director interino de ICE, Todd Lyons, fue compartido con el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, por dos denunciantes.
El "ministro de la patada en la puerta" es una referencia popular a José Luis Corcuera, quien fue Ministro del Interior en España (1988-1993) bajo el gobierno de Felipe González…
Tienen el lote completo.
El americano que les reciba en su casa a balazos tendrá todo mi respeto.
es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_Enmienda_a_la_Constitución_de_los_Estado
El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.
Es decir, implicamente reclama una orden judicial ¿No es así, @themarquesito?
Salvo que la Brigada Brutal esté por encima de la Constitución, claro.
Preveo volquetes de libertarras y fanáticos de las 2a enmienda derribando al tirano por la defensa de su propiedad.
Siempre y cuando los libertarras sean verdaderos ácratas, claro está.
Si alguien te tira abajo la puerta de casa (y en algunos casos simplemente te entra en el jardín) puedes coserlo a tiros.
Cómo dicen la mayoría de los comentarios, poder puedes y seguramente ganes el juicio, si llegarás vivo al mismo.