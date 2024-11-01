edición general
11 meneos
11 clics
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]

El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]

Un inmigrante cubano murió a principios de mes en un centro de detención del ICE de Texas durante un altercado con los guardias, y el médico forense local ha indicado que su muerte probablemente se clasificará como homicidio. El gobierno federal ha dado una versión diferente sobre la muerte de Geraldo Lunas Campos, afirmando que el detenido intentó suicidarse y que el personal intentó salvarlo. Un testigo declaró a AP que Lunas Campos murió después de ser esposado y reducido por los guardias, que le aplicaron una llave de estrangulamiento…

| etiquetas: trump , ice , asesinato , texas , cubano
11 0 0 K 168 CamisaParda
8 comentarios
11 0 0 K 168 CamisaParda
cocolisto #2 cocolisto
Menuda mierda de país,mejor dicho,de su gobierno trumpero -trompetero.
0 K 20
rogerius #5 rogerius *
—Murió al intentar suicidarse.
—Querrá decir que se suicidó.
—Errrh… sí, exacto… eso mismo.

:palm:
0 K 17
Dragstat #7 Dragstat
#5 es peor todavía, y un chiste si no fuese porque se han cargado a una persona.

"El detenido intentó suicidarse y el personal intentó salvarlo. Un testigo declaró que después de ser esposado, fue derribado por los guardias y sometido a una llave de estrangulamiento hasta que perdió el conocimiento"
0 K 20
#8 Eukherio
#7 Es que yo veo jodido lo de intentar suicidarte por asfixia delante de gente que intenta detenerte. Pero bueno, que nunca se sabe qué inventarán.
0 K 8
estemenda #4 estemenda
Lunas Campos, a 55-year-old father of four and registered sex offender
Quizá algún ICE se tomó la ley por su mano.
0 K 12
#6 chavi
Joder, como está Irán.
0 K 12
Spirito #1 Spirito
Asesinato del KKK de Trump.
0 K 9
manc0ntr0 #3 manc0ntr0
Les está quedando un país precioso
0 K 7

menéame