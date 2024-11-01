El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]

Un inmigrante cubano murió a principios de mes en un centro de detención del ICE de Texas durante un altercado con los guardias, y el médico forense local ha indicado que su muerte probablemente se clasificará como homicidio. El gobierno federal ha dado una versión diferente sobre la muerte de Geraldo Lunas Campos, afirmando que el detenido intentó suicidarse y que el personal intentó salvarlo. Un testigo declaró a AP que Lunas Campos murió después de ser esposado y reducido por los guardias, que le aplicaron una llave de estrangulamiento…