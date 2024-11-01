edición general
Una IA confundió una bolsa de Doritos con un arma, y ocho coches de policía terminaron rodeando a un adolescente

Lo que para un adolescente de 16 años debía ser una tarde cualquiera después de un entrenamiento de fútbol americano terminó convertido en una escena de película de acción. Ocho coches patrulla, con sus correspondientes agentes de policía gritando "¡Al suelo!" pistola en mano, acababan de congregarse frente a la entrada del instituto Kenwood.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Viendo los casos de asesinatos de negros a manos de la policía en EEUU, ha tenido suerte
0 K 20
Gry #6 Gry
¿Como entrenaron exactamente a la IA?  media
0 K 16
#7 Grahml
#6 Sin duda sigue el patrón de colores estándar.  media
1 K 36
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Una bolsa de doritos, en menos de un afroemericano. Estoy seguro que si la bolsa la llevara un hombre blanco la IA no habría dicho nada.
0 K 15
Veelicus #1 Veelicus
Madre mia... Orwell no se creeria el nivel de control que tiene el estado a dia de hoy... solo se equivoco por unos años.
0 K 13
salteado3 #8 salteado3
#1 ...con la matraca que nos estuvieron metiendo con lo de China y las cámaras que vigilaban a todos sus ciudadanos...
0 K 14
a69 #3 a69
Podía haber sido peor... Esperar unos años  media
0 K 10
#5 Eukherio *
En teoría, la detección es verificada por un operador humano antes de que la policía actúe. En la práctica, el incidente de Kenwood High demostró que el proceso puede fallar de manera grave.

Si la imagen es la de la foto eso ni de coña ha pasado por la supervisión de un humano. Hasta se ve claramente el "tos" de Doritos. Si le hacen pagar a la empresa el coste de la cagada seguro que no les vuelve a ocurrir.
0 K 8

