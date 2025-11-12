edición general
El hombre que le ha tirado tres huevos a Luis Rubiales es su tío

Durante la presentación del libro Matar a Rubiales en Madrid, un hombre encapuchado lanzó tres huevos al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, mientras hablaba el editor Gonzalo Sichar. Tras el incidente, Rubiales intentó encararse con él antes de que el agresor fuera expulsado y detenido. Pero según reveló Juanfe Sanz en El Chiringuito, el atacante es tío de Rubiales, aunque no se trata de Juan, quien trabajó con él en la Federación.

jm22381 #1 jm22381 *
Huevada de falsa bandera para hacerse el pobrecito xD
Más: www.europapress.es/nacional/noticia-sobrino-rubiales-detenido-lanzar-h
6 K 101
Yufiro #2 Yufiro
#1 o no lo quiere ni su familia, lo que no se que hace esta cadena dandole bombo, el otro día creo que estaba en el programa del chiringuito.. vamos.. un violador siendo entrevistado por otros violadores.. porque si no.. que sentido tiene darle voz a este subnormal..
0 K 6
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#1 Si Trump se dejó disparar en una dumba :troll:
0 K 13
mmlv #12 mmlv
#1 Tenía toda la pinta: ¡hacedme casito, hacedme casito!
1 K 39
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro *
#12 Si fuera el lanzador de huevos, declararia lo siguiente cuando viniese la prensa a preguntar...
- Yo le dije, "un huevecito?" y me dijo, "vale"
3 K 60
shinjikari #3 shinjikari
Esa familia bien no está.
2 K 43
#8 Albarkas
#3 ¿Tú crees? xD
1 K 30
shinjikari #13 shinjikari
#8 Una intuición que tengo... :-D
1 K 30
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#3 al precio que están los huevos…
2 K 36
io1976 #9 io1976
Qué zafio y patético es todo en torno a estos degenerados, Mondongo no podía faltar al circo.
1 K 29
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
#9 Pues ya ves. Es gentuza de esa ralea la que trufa los puestos de responsabilidad de instituciones y grandes empresas de este país. Estamos en manos de auténticos mongolos que no saben hacer la "o" con un canuto.
0 K 13
#4 Albarkas
Lo mejor es oír al flipao de luis diciendo que vió que llevaba algo en las manos y que creyó que era un arma y no se qué milongas de la mujer de un amigo...
¿Que has hecho Luis, que crees que alguien te quiere matar?
0 K 20
maxxcan #7 maxxcan
No fue este el tío que ya lo puso a caldo?
0 K 10
#5 Raúl63
Y la culpa será del perro Sánchez,que no tiene otra cosa que hacer que estar perjudicandole a él.
0 K 7

