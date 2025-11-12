El hombre que le ha tirado tres huevos a Luis Rubiales es su tío

Durante la presentación del libro Matar a Rubiales en Madrid, un hombre encapuchado lanzó tres huevos al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, mientras hablaba el editor Gonzalo Sichar. Tras el incidente, Rubiales intentó encararse con él antes de que el agresor fuera expulsado y detenido. Pero según reveló Juanfe Sanz en El Chiringuito, el atacante es tío de Rubiales, aunque no se trata de Juan, quien trabajó con él en la Federación.