Los hechos provocan el arrepentimiento de los votantes de extrema derecha

Un nuevo experimento social sugiere algo tan contraintuitivo como revelador: cuando se informa a la ciudadanía sobre el verdadero alcance de las brechas salariales, no son los progresistas quienes cambian de opinión, sino los votantes de extrema derecha. El hallazgo, contenido en el estudio Polarización política, desigualdad salarial y preferencias por la redistribución del Instituto de Investigación Económica y Social Aplicada de Melbourne, al que Diario Sabemos ha tenido acceso, cuestiona uno de los supuestos más arraigados de la política
Durante la burbuja eran los panchitos, después los gays, los de izquierdas (lo que sea eso a día de hoy), AEMET y los ecolojetas, los que hablamos lenguas diferentes del castellano, los subsaharianos y ahora los magrebíes. Van cambiando de sujeto para que la gente no se huela la tostada.
Mañana vaya usted a saber.
En cuánto la cantidad de mierda es lo suficientemente alta como para abrir los ojos, es cuando empiezan a cambiar el sentido del voto
No es que "se arrepientan", es que simplemente siguen su posición ideológica.