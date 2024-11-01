edición general
20 meneos
77 clics
Los hechos provocan el arrepentimiento de los votantes de extrema derecha

Los hechos provocan el arrepentimiento de los votantes de extrema derecha

Un nuevo experimento social sugiere algo tan contraintuitivo como revelador: cuando se informa a la ciudadanía sobre el verdadero alcance de las brechas salariales, no son los progresistas quienes cambian de opinión, sino los votantes de extrema derecha. El hallazgo, contenido en el estudio Polarización política, desigualdad salarial y preferencias por la redistribución del Instituto de Investigación Económica y Social Aplicada de Melbourne, al que Diario Sabemos ha tenido acceso, cuestiona uno de los supuestos más arraigados de la política

| etiquetas: estudio , extrema derecha , votantes , democracia
16 4 3 K 189 actualidad
9 comentarios
16 4 3 K 189 actualidad
Cantro #4 Cantro
Es que mucha gente "de" extrema derecha no es de extrema derecha. Sólo es gente a la que se manipuló para odiar a otros y que ha votado para perjudicar a esos otros

Durante la burbuja eran los panchitos, después los gays, los de izquierdas (lo que sea eso a día de hoy), AEMET y los ecolojetas, los que hablamos lenguas diferentes del castellano, los subsaharianos y ahora los magrebíes. Van cambiando de sujeto para que la gente no se huela la tostada.

Mañana vaya usted a saber.

En cuánto la cantidad de mierda es lo suficientemente alta como para abrir los ojos, es cuando empiezan a cambiar el sentido del voto
2 K 43
#1 Suleiman
Eso será en Australia....
1 K 33
jonolulu #6 jonolulu
No se podía saber
0 K 12
unlugar #7 unlugar
Lo que se extrae de este trabajo es que hay desinformación. Sin embargo, a veces, como se puede ver por aquí, la ideología no es para nada porosa y no deja pasar el razonamiento.
0 K 11
calde #5 calde
Ésto demuestra que los votantes de extrema derecha están peor informados que el resto. Por eso mostrarles datos reales les afecta más.
0 K 10
#9 Robe7064
Hace años hablaba de la desogualdad con un amigo de derecha y ambos ganábamos cifras similares en nuestros trabajos, nada mal para esos tiempos. Yo le decía (con datos) que formábamos parte del 10% más rico del país y que eso era muy malo. El no lo creia, porque no nadábamos en la riqueza ni nada parecido. Yo le decía que ese era el punto: estábamos mejor que el 90% del país a pesar de no ser "objetivamente" ricos, pero había un 1 o 5% tan asquerosamente millonario que en comparación todos los demás no teníamos casi nada.
0 K 10
Lenari #3 Lenari
Chorrada de artículo. Pregunta a votantes de extrema derecha si están a favor del intervencionismo estatal y... sorpresa, resulta que sí que lo están. Excepto que mira, la extrema derecha siempre ha sido bastante intervencionista a nivel estatal.

No es que "se arrepientan", es que simplemente siguen su posición ideológica.
0 K 9
#8 mariopg
no hay nada más subnormal que un votante arrepentido
0 K 8
desastrecolosal #2 desastrecolosal
La desigualdad no se aplica ahora en Españita, aquí gobiernan los nuestros.
0 K 5

menéame