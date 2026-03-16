Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: "No la vais a encontrar"

La conversación continúa y Julián habla despectivamente de las mujeres, "las cosifica", según los investigadores. Julián llega a decir a su amigo, no se sabe si en alusión al revuelo en el pueblo por la desaparición de Francisca Cadenas: "en tu país... allí con las moras no hay problema, se ponen una mijina tontas, le sacudes dos hostias". Cuando el investigado (Julián) recuerda a la desaparecida, lo hace en un contexto sexualizado, hablando además siempre en tiempos verbales pasados y aportando una descripción gráfica de las partes íntimas...