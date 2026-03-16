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Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: "No la vais a encontrar"

Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: "No la vais a encontrar"

La conversación continúa y Julián habla despectivamente de las mujeres, "las cosifica", según los investigadores. Julián llega a decir a su amigo, no se sabe si en alusión al revuelo en el pueblo por la desaparición de Francisca Cadenas: "en tu país... allí con las moras no hay problema, se ponen una mijina tontas, le sacudes dos hostias". Cuando el investigado (Julián) recuerda a la desaparecida, lo hace en un contexto sexualizado, hablando además siempre en tiempos verbales pasados y aportando una descripción gráfica de las partes íntimas...

| etiquetas: francisca cadenas , misoginia , asesinato
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9 comentarios
25 5 0 K 295 actualidad
#5 k-loc
Tener a estos dos tarugos como vecinos, no se le desea a nadie. Es gente que no es reinsertable, tienen la inteligencia justa para pasar el día pero suficiente maldad para jactarse y reirse de lo que había(n) hecho. Por mi que los metan en la cárcel y tiren la llave al mismo agujero donde metieron a la pobre mujer.
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#1 UNX
Un día cualquiera en la manosfera.
4 K 67
#7 Nielo
#3 #1 Ni cuando es un verdadero caso de violencia machista dejáis de aprovechar para hacer el ridículo.

No, ni por mucho todos los hombres son así y sí, la soledad masculina es un problema.
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Chinchorro #8 Chinchorro
#7 Te voy a poner en ignore antes de que te hagas más daño.
0 K 12
Chinchorro #3 Chinchorro *
Otros pobres victimachos de la epidemia de soledad masculina.
2 K 48
strike5000 #2 strike5000
Es una auténtica lástima que por su edad esta gentuza no vaya a reventar en prisión. Y no pongo el "presunto" porque hay pruebas más que suficientes de que son culpables.
2 K 35
zuul #9 zuul
A mi lo que me alucina es que hayan tardado 9 años en descubrir a estos dos genios del crimen. Hay que joderse.
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tul #4 tul
Sabemos ya cuales eran sus usuarios en el meneame? :troll:
1 K 23

menéame